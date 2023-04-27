17+ секретов ресторанного этикета, которые помогут избежать неловких ситуаций

В наше время посещение ресторанов и кафе уже не связано только с торжественными событиями. Мы можем выбраться из дома, чтобы вкусно поесть, и в обычный день. Но не стоит забывать, что, даже если обстановка стала более непринужденной, следует придерживаться правил поведения в заведениях общепита.

