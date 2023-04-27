17+ секретов ресторанного этикета, которые помогут избежать неловких ситуаций
В наше время посещение ресторанов и кафе уже не связано только с торжественными событиями. Мы можем выбраться из дома, чтобы вкусно поесть, и в обычный день. Но не стоит забывать, что, даже если обстановка стала более непринужденной, следует придерживаться правил поведения в заведениях общепита.
- Когда вы общаетесь с персоналом ресторана, важно быть спокойным и вежливым. Если на груди официанта есть бейдж с именем или если он сам представился, стоит обращаться к нему по имени.
- Если вам нужно привлечь внимание официанта, установите с ним зрительный контакт и сделайте деликатный жест рукой. Активная жестикуляция, сопровождающая попытки привлечь внимание официанта, может быть воспринята как недостаток хорошего тона и уважения к другим посетителям ресторана.
- Согласно правилам этикета, меню должно лежать на столе или хотя бы касаться его своей нижней частью. Не рекомендуется держать меню на весу, так как это может быть воспринято как неэстетичное поведение.
- В случае если вам необходимо временно отойти от стола, рекомендуется аккуратно положить салфетку на стул. Таким образом, официант сможет увидеть этот знак и понять, что вы скоро вернетесь. Когда вы готовы покинуть заведение, можно просто оставить салфетку на столе.
- Желательно передавать соль и перец вместе, держа по одной баночке в каждой руке. Если вас попросили передать эти приправы, не следует задерживаться над своей тарелкой, чтобы добавить их в еду.
- При передаче хлеба через стол следует сначала предложить его соседу слева, а затем взять кусочек для себя. Только после этого можно передавать хлеб направо.
- Вместо того чтобы резать или откусывать от целого куска хлеба, правильным будет отщипывать небольшие куски. Такое поведение считается более культурным и элегантным.
- Если вы выпили хоть глоток из стакана с водой, следует пить из этого же стакана в течение всей трапезы. Лучше ставить стакан на одно место, чтобы не оставлять мокрые круги на столе.
- Чистота краев тарелок — это еще один способ выразить уважение к персоналу ресторана. Как правило, официанты уносят тарелки, держась именно за край, поэтому важно не пачкать эту область едой или соусами.
- После того как вы закончили трапезу, не нужно сдвигать тарелки в сторону или ставить одну на другую.
- Если вы хотите соблюсти правила этикета, помните, что вилку и нож следует оставить на тарелке, располагая их так, чтобы они указывали на 10:00 и 4:00. Это сообщит официанту, что вы закончили трапезу, и он сможет подойти к вашему столу, чтобы убрать столик.
- Вам необязательно доедать все на тарелке. Правильным будет оставить небольшое количество еды.
- Рекомендуется выжимать сок лимона обеими руками: одной держите лимон, а другой прикрывайте его, чтобы избежать брызг, которые могут попасть на окружающих.
- Если вам попалась кость во время трапезы, используйте тот же прибор, которым ели, чтобы ее вынуть. Например, можно переместить остатки рыбы с языка на вилку и положить их на край тарелки. Если вы едите блюдо руками, например курицу, извлекайте кости тоже руками. Это абсолютно нормально и не привлечет нежелательного внимания.
- Во время трапезы не следует использовать зубочистки или зубную нить, так как это может быть воспринято как некультурное поведение.
- Стол — это не самое подходящее место для нанесения полноценного макияжа, однако допустимо освежить помаду.
Если вам интересно читать про правила этикета, обратите внимание на эти статьи:
Поделиться этой статьёй