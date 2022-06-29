18 неожиданных вещей, которые мы до сих пор не знали о принцессе Диане
Принцессу Диану называли «народной принцессой», за ее жизнью пристально наблюдали фанаты и пресса. Еще бы, ведь она была юна, очаровательна, привлекательна, стала женой принца в 20 лет. Но из-за популярности леди Ди буквально каждый ее шаг выносили на всеобщее обсуждение, и жить под таким давлением ей было непросто. Диана на своем примере доказала, что титул принцессы и обожание людей совсем не гарантируют счастья.
Мы в ADME решили более пристально изучить непростую жизнь Дианы и убедились в том, что она была весьма противоречивой личностью.
- Диана родилась в семье аристократов, а ее бабушки даже были фрейлинами королевы Елизаветы. Имя девочке не могли выбрать в течение целой недели после ее рождения, а в семье ее потом часто называли Герцогиней.
- За 3 столетия до этих событий в мире английской аристократии была другая Диана Спенсер. Ее тоже пытались выдать замуж за принца Уэльского, но его женой она так и не стала. Леди Диану, которая впоследствии стала женой принца Чарльза, назвали в ее честь.
- Родители девочки развелись, когда ей было 7 лет, и это сильно омрачило детство Дианы. Она серьезно конфликтовала со своей мачехой Рейн, называла ее агрессором и даже однажды толкнула, к счастью, без последствий. А свое детство в целом описывала как безрадостное. Отношения с мачехой наладились только тогда, когда Рейн поддержала Диану после развода с Чарльзом.
- Диана много занималась танцами, очень любила балет и даже хотела стать балериной. Но не вышло: девушка оказалась слишком высокой с ее ростом в 178 см и 40-м размером ноги.
- Когда Диана впервые встретила Чарльза, ей было 16 лет. Принцу же было 29, и он тогда встречался с ее сестрой Сарой. Но отношения между Чарльзом и Дианой завязались лишь через пару лет, так что никакого любовного треугольника не было.
- Несмотря на то, что Диана родилась в обеспеченной семье, в юности она не чуралась низкооплачиваемой работы. В Лондоне она какое-то время была инструктором по танцам, уборщицей, воспитательницей в детском саду.
- Вскоре после начала отношений Чарльза с Дианой в газетах стали писать, что именно ее следует сделать принцессой. Во время 8-недельного путешествия по Индии Чарльз спрашивал у журналистов их мнение о Диане и почему именно на ней ему стоит жениться.
- На предсвадебном интервью, когда пару спросили, влюблены ли они друг в друга, Диана сказала, что да. А Чарльз ответил загадочной фразой: «Чем бы ни была любовь». Диана узнала, что Чарльз обсуждал предстоящий брак со своим другом. В приватном разговоре принц признался, что не влюблен в Диану, но все равно женится на ней, потому что считает, что со временем это изменится.
- Уже вскоре после свадьбы, во время совместного с Чарльзом путешествия по Австралии, Диана заметила, что пресса уделяла ей гораздо больше внимания, чем мужу. Новоиспеченной принцессе это казалось несправедливым и она хотела «поделиться» этим вниманием с Чарльзом, потому что видела, как непросто ему мириться с таким пренебрежением. Однажды журналисты окружили девушку такой плотной толпой для интервью, что она растерялась и не знала, что с ними делать. На что муж посоветовал просто перебороть себя и пообщаться с ними.
- Пресса следила буквально за каждым шагом пары, и уже вскоре после брака появились первые заголовки о проблемах в семье. А в какой-то момент журналисты даже стали подсчитывать, сколько именно дней супруги прожили в разлуке. Однажды появилась статья с заголовком, гласящим, что вот уже 35 дней подряд Диана и Чарльз проводят время порознь. Леди Ди очень тяжело давалось это постоянное внимание.
- Известен случай, когда на 12-й неделе первой беременности Диана упала с лестницы. К ней сразу же вызвали королевского гинеколога, и стало ясно, что плод не пострадал и дело обошлось синяками и ушибами. Впоследствии Диана призналась, что в это время чувствовала себя «неадекватной».
- После рождения Уильяма у Дианы была послеродовая депрессия. Она говорила, что не могла встать с кровати и постоянно чувствовала себя разбитой. Несмотря на это, принцессе нужно было продолжать жить общественной жизнью и выполнять свои обязанности жены наследного принца.
- Она проводила много времени с детьми, старалась водить их в школу, принимала активное участие в их воспитании. Гарри она характеризовала как «непослушного», а вот Уильям был «маленьким мудрым стариком», и Диана относилась к нему как к лучшему другу.
- Камилла Паркер-Боулз была первой соперницей Дианы, но не единственной. Диана ревновала мужа и ко второй сопернице — няне их детей Тигги Легг-Бурк. Одно время она полагала, что после развода Чарльз не продолжит отношения с Камиллой, а женится на Тигги, которая в тот момент заняла пост личной помощницы принца.
- Когда супруги принимали решение о разводе, инициатива исходила от принца Чарльза. Единственное, о чем попросила Диана, — дать объявление до зимних каникул, чтобы сыновья, которые тогда находились в школе, были защищены от излишнего внимания. Сообщение о разводе она услышала по радио и тогда почувствовала, что их браку на самом деле пришел конец.
- В разное время Диане приписывались романтические отношения со множеством мужчин в то время, когда она еще была замужем за Чарльзом: офицер Джеймс Хьюитт, телохранитель Барри Маннаки, учитель вокала Питер Сеттелен, галерист Оливер Хоар. С последним, по слухам, она вела себя довольно навязчиво и звонила ему около 300 раз. Некоторые отношения Диана подтверждала, некоторые отрицала.
- История Дианы часто служила источником вдохновения для создателей фильмов. В различных кинокартинах ее роль сыграли более 10 актрис, среди которых Наоми Уоттс, Кристен Стюарт, Элизабет Дебики, Серена Скотт Томас, Мишель Дункан, Женевьев О’Райли и другие.
© Diana / Ecosse Films and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News, © The Crown / Sony Pictures Television and co-producers
- Диане и Мэрилин Монро посвятили одну и ту же песню. В 1997 году Элтон Джон выпустил песню «Candle in the Wind 1997» и посвятил ее Диане. Эта композиция была кавером на песню «Candle in the Wind», которую в 1973 году посвятили Мэрилин.
А как вы относитесь к принцессе Диане?
Фото на превью UPPA / Photoshot / East News
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