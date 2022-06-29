18 неожиданных вещей, которые мы до сих пор не знали о принцессе Диане

Принцессу Диану называли «народной принцессой», за ее жизнью пристально наблюдали фанаты и пресса. Еще бы, ведь она была юна, очаровательна, привлекательна, стала женой принца в 20 лет. Но из-за популярности леди Ди буквально каждый ее шаг выносили на всеобщее обсуждение, и жить под таким давлением ей было непросто. Диана на своем примере доказала, что титул принцессы и обожание людей совсем не гарантируют счастья.