9 книг, от прочтения которых становится легко и светло на душе

Есть книги, которые могут согреть не хуже какао с пледом. Это может быть популярная психология или роман про любовь, но главное у них одно: их хочется перечитывать и рекомендовать друзьям. Смотрим!

«Бегущая с волками», Кларисса Пинкола Эстес

В этой книге, посвященной женским архетипам, автор раскрывает свои интерпретации сказок. Кларисса Пинкола — юнгианский психоаналитик. «Бегущая с волками» держалась в списке бестселлеров New York Times в течение 145 недель. Я начинала ее читать, бросала, опять начинала. Мне было ничего не понятно. Я злилась на себя, на автора, на психолога, который посоветовал ее прочитать. Прошло время, я сильно заболела и взяла книгу вновь. Я не выпустила ее из рук, «проглотив» за сутки. Я не чувствовала температуру, читала ее, как будто первый раз. Каждая сказка рассказывала мне обо мне. Только теперь, спустя годы, я понимаю, что не позволяла впустить в свою душу ту боль, о которой рассказывали сказки. Книга поднимает женский дух, волю, дает силы и энергию. © Анна Олейникова / b17

«Дым и зеркала», Нил Гейман

Ироничный и жизнеутверждающий сборник рассказов от соавтора «Благих знамений». Просто оцените цитату, которую приводит Гейман: «Сказки — больше, чем истина. Не потому, что они говорят нам про то, что драконы существуют, но потому, что говорят про то, что дракона можно победить». Когда наступает такой период, что не хочется читать, Нил спешит на помощь и становится настоящей пилюлей от хандры. Сборники рассказов я особо никогда не любил, но этот очень пришелся по вкусу. Каждая история вызывает в голове разные мысли и позволяет расслабиться. Нил Гейман заслуженно носит звание современного сказочника. Его истории полны темнотой и светом, печалью и радостью, бездонными омутами тайн и повседневными мелочами. © Сова Виталий / labirint

«Книга эмоций. Как я превратила плохое настроение в хорошую жизнь», Лорен Мартин

У Лорен была хорошая работа и счастливая любовь, но она почему-то все равно чувствовала себя несчастной. «Книга эмоций» — это ее глубокое исследование о том, что вызывает негативные эмоции, какой цели они служат и как можно управлять ими. Честный и уязвимый диалог с читателем позволяет изменить свой взгляд на жизнь, разрешить себе чувствовать даже негативные эмоции и управлять ими во благо. Могу с уверенностью сказать, что эта книга поможет стать той женщиной, которой вы хотите быть. От всей души рекомендую! © Щеголькова Анастасия / labirint

«Язык шипов», Ли Бардуго

«Язык шипов» — это сборник из 6 сказок. Аллюзии очевидны: здесь легко угадывается и «Красная Шапочка», и «Мальчик-с-пальчик», но Волк вовсе не злодей, а колдунья из пряничного домика не такая уж и страшная. Впрочем, без спойлеров. Автор сказок — Ли Бардуго, по ее романам Netflix снял сериал «Тень и кость». Полночь, кот на коленях, плед и «темные» сказки для взрослых. Идеально! © Kler Elkina777777777 / irecommend

«Вы хотите поговорить об этом?», Лори Готтлиб

Лори Готтлиб — успешный психотерапевт, она помогает многим людям справляться с жизненными трудностями. Но по средам она сама рыдает в кабинете психоаналитика, потому что ее жизнь летит под откос. Если бы мне нужно было охарактеризовать эту книгу одним словом, это было бы «искренне». Перед нами рассказ психотерапевта. Рассказ о необычной работе и совершенно обычной жизни. Автор (она же героиня) показывает читателям, что значит быть психотерапевтом, из чего состоит эта деятельность, каково это — работать с людьми, прорабатывая их страхи и проблемы. Книга написана доступным языком, без сложных терминов. © minoekaterina / Отзовик

«Фанатка», Рейнбоу Рауэлл

Кэт — фанатка книг о волшебнике Саймоне Сноу. (Если у вас есть ощущение, что это напоминает Гарри Поттера, то вам не кажется.) Кэт и ее сестра Рен поступают в университет. Рен окунается в студенческую жизнь и отдаляется, а главная героиня не может выйти из своего кокона. Девушка пишет фанфики по Саймону Сноу и становится мегапопулярной среди таких же фанатов, как и она. Сможет ли она найти свое место в реальной жизни и разглядеть любовь? Сюжет простой, читать легко, но говорится о серьезных вопросах: семейных ценностях, любви, одиночестве. Интересная и добрая история для легкого чтения. Советую всем интровертам. © Gy44i44 / Отзовик

Эта книга подойдет для тех, кто любит fanfiction и фанфики. Здесь есть все: и любовь, и трудности, и проблемы с учебой. Я сейчас не буду пересказывать всю книгу, но скажу одно: она была очень интересной! Зачитательно! © tanusha1982 / Отзовик

«Ежевичное вино», Джоанн Харрис

Роман написан в жанре магического реализма. Главный герой Джей — писатель, который страдает от творческого кризиса. В единственном успешном романе он описывал свое детство и знакомство с эксцентричным стариком, который, кажется, на самом деле является настоящим волшебником. Джей принимает смелое решение: покупает домик в глуши и отправляется туда. Все бы ничего, но рядом живет затворница, которую односельчане обвиняют в ужасном преступлении. Книга очень добрая и светлая, она вся точно пронизана волшебством. В ней рассказывается о дружбе и любви, о правде и справедливости, талантах и желании дарить людям радость. Она настолько завораживает, что нет сил оторваться от нее, и ты смакуешь каждую строчку. © Танистая / mycharm





«Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки», Стефани Шталь



Детские травмы и обиды не исчезают без следа. Во взрослой жизни они проявляются в том, что не складываются отношения и рушатся карьеры. Известный немецкий психотерапевт Стефани Шталь говорит: если вы подружитесь со своим внутренним ребенком и дадите ему любовь, то на место бед придет гармония и легкость. Читала и плакала. Книга, прочитанная мною запоем, буквально за 2 вечера. Книга для каждого из нас: и для тех, кто вырос в достаточно гармоничных семьях, и уж тем более для тех, чье детство было травматичным. © Нестерович Людмила / labirint



«Верные враги», Ольга Громыко