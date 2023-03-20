9 книг, от прочтения которых становится легко и светло на душе
Есть книги, которые могут согреть не хуже какао с пледом. Это может быть популярная психология или роман про любовь, но главное у них одно: их хочется перечитывать и рекомендовать друзьям. Смотрим!
«Бегущая с волками», Кларисса Пинкола Эстес
В этой книге, посвященной женским архетипам, автор раскрывает свои интерпретации сказок. Кларисса Пинкола — юнгианский психоаналитик. «Бегущая с волками» держалась в списке бестселлеров New York Times в течение 145 недель.
- Я начинала ее читать, бросала, опять начинала. Мне было ничего не понятно. Я злилась на себя, на автора, на психолога, который посоветовал ее прочитать. Прошло время, я сильно заболела и взяла книгу вновь. Я не выпустила ее из рук, «проглотив» за сутки. Я не чувствовала температуру, читала ее, как будто первый раз. Каждая сказка рассказывала мне обо мне. Только теперь, спустя годы, я понимаю, что не позволяла впустить в свою душу ту боль, о которой рассказывали сказки. Книга поднимает женский дух, волю, дает силы и энергию. © Анна Олейникова / b17
«Дым и зеркала», Нил Гейман
Ироничный и жизнеутверждающий сборник рассказов от соавтора «Благих знамений». Просто оцените цитату, которую приводит Гейман: «Сказки — больше, чем истина. Не потому, что они говорят нам про то, что драконы существуют, но потому, что говорят про то, что дракона можно победить».
- Когда наступает такой период, что не хочется читать, Нил спешит на помощь и становится настоящей пилюлей от хандры. Сборники рассказов я особо никогда не любил, но этот очень пришелся по вкусу. Каждая история вызывает в голове разные мысли и позволяет расслабиться. Нил Гейман заслуженно носит звание современного сказочника. Его истории полны темнотой и светом, печалью и радостью, бездонными омутами тайн и повседневными мелочами. © Сова Виталий / labirint
«Книга эмоций. Как я превратила плохое настроение в хорошую жизнь», Лорен Мартин
У Лорен была хорошая работа и счастливая любовь, но она почему-то все равно чувствовала себя несчастной. «Книга эмоций» — это ее глубокое исследование о том, что вызывает негативные эмоции, какой цели они служат и как можно управлять ими.
- Честный и уязвимый диалог с читателем позволяет изменить свой взгляд на жизнь, разрешить себе чувствовать даже негативные эмоции и управлять ими во благо. Могу с уверенностью сказать, что эта книга поможет стать той женщиной, которой вы хотите быть. От всей души рекомендую! © Щеголькова Анастасия / labirint
«Язык шипов», Ли Бардуго
«Язык шипов» — это сборник из 6 сказок. Аллюзии очевидны: здесь легко угадывается и «Красная Шапочка», и «Мальчик-с-пальчик», но Волк вовсе не злодей, а колдунья из пряничного домика не такая уж и страшная. Впрочем, без спойлеров. Автор сказок — Ли Бардуго, по ее романам Netflix снял сериал «Тень и кость».
- Полночь, кот на коленях, плед и «темные» сказки для взрослых. Идеально! © Kler Elkina777777777 / irecommend
«Вы хотите поговорить об этом?», Лори Готтлиб
Лори Готтлиб — успешный психотерапевт, она помогает многим людям справляться с жизненными трудностями. Но по средам она сама рыдает в кабинете психоаналитика, потому что ее жизнь летит под откос.
- Если бы мне нужно было охарактеризовать эту книгу одним словом, это было бы «искренне». Перед нами рассказ психотерапевта. Рассказ о необычной работе и совершенно обычной жизни. Автор (она же героиня) показывает читателям, что значит быть психотерапевтом, из чего состоит эта деятельность, каково это — работать с людьми, прорабатывая их страхи и проблемы. Книга написана доступным языком, без сложных терминов. © minoekaterina / Отзовик
«Фанатка», Рейнбоу Рауэлл
Кэт — фанатка книг о волшебнике Саймоне Сноу. (Если у вас есть ощущение, что это напоминает Гарри Поттера, то вам не кажется.) Кэт и ее сестра Рен поступают в университет. Рен окунается в студенческую жизнь и отдаляется, а главная героиня не может выйти из своего кокона. Девушка пишет фанфики по Саймону Сноу и становится мегапопулярной среди таких же фанатов, как и она. Сможет ли она найти свое место в реальной жизни и разглядеть любовь?
- Сюжет простой, читать легко, но говорится о серьезных вопросах: семейных ценностях, любви, одиночестве. Интересная и добрая история для легкого чтения. Советую всем интровертам. © Gy44i44 / Отзовик
- Эта книга подойдет для тех, кто любит fanfiction и фанфики. Здесь есть все: и любовь, и трудности, и проблемы с учебой. Я сейчас не буду пересказывать всю книгу, но скажу одно: она была очень интересной! Зачитательно! © tanusha1982 / Отзовик
«Ежевичное вино», Джоанн Харрис
Роман написан в жанре магического реализма. Главный герой Джей — писатель, который страдает от творческого кризиса. В единственном успешном романе он описывал свое детство и знакомство с эксцентричным стариком, который, кажется, на самом деле является настоящим волшебником. Джей принимает смелое решение: покупает домик в глуши и отправляется туда. Все бы ничего, но рядом живет затворница, которую односельчане обвиняют в ужасном преступлении.
- Книга очень добрая и светлая, она вся точно пронизана волшебством. В ней рассказывается о дружбе и любви, о правде и справедливости, талантах и желании дарить людям радость. Она настолько завораживает, что нет сил оторваться от нее, и ты смакуешь каждую строчку. © Танистая / mycharm
«Ребенок в тебе должен обрести дом. Вернуться в детство, чтобы исправить взрослые ошибки», Стефани Шталь
Детские травмы и обиды не исчезают без следа. Во взрослой жизни они проявляются в том, что не складываются отношения и рушатся карьеры. Известный немецкий психотерапевт Стефани Шталь говорит: если вы подружитесь со своим внутренним ребенком и дадите ему любовь, то на место бед придет гармония и легкость.
- Читала и плакала. Книга, прочитанная мною запоем, буквально за 2 вечера. Книга для каждого из нас: и для тех, кто вырос в достаточно гармоничных семьях, и уж тем более для тех, чье детство было травматичным. © Нестерович Людмила / labirint
«Верные враги», Ольга Громыко
Шелена — оборотень, волею судьбы она спасает своего заклятого врага — мага Вереса. Теперь им придется распутать клубок интриг и разобраться в собственных чувствах.
- Читать и перечитывать «Верных врагов» можно несколько раз, и не надоест. В этом я сама лично убедилась, когда, перелопатив массу макулатуры современных писателей фэнтези, опять вернулась к этому роману. Я бы стала читать его только ради диалогов персонажей. Хотя и смысловая нагрузка в нем присутствует. Если ты не такой, как все, тебе очень непросто найти свое место в жизни. Вот и героиня постоянно срывается с насиженного места. А ведь несмотря на столько перенесенных несчастий, она не стала черствой, и только она пришла на помощь своему заклятому врагу. Я советую книгу всем, даже если вы не любите фэнтези. © margosha62 / Отзовик
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