Данетки — загадки с ответами, правила и описание игры

Данетки — это увлекательная игра для дружной компании, в которой участникам предстоит разгадать обстоятельства истории с помощью вопросов. Ответ может быть только «да» или «нет». Игра отлично подойдет для любого возраста. О том, как играть в данетки, мы подробно расскажем в нашей статье.

Мы в ADME искренне любим загадки, поэтому просто не смогли обойти стороной эту задорную игру.

Главные особенности

Если вы любите с пользой провести время с друзьями в кафе или же собираетесь отправиться компанией или семьей на природу, то встает вопрос, чем себя занять и во что поиграть. Для большинства игр потребуется какой-то заранее подготовленный реквизит, но не для данеток — они универсальны. И в этом их главная особенность! Абсолютно неважно, сколько человек будет принимать участие: 2 или 15. Каждый, кто хочет проявить свое дедуктивное мышление, будет в восторге от всего процесса.

Возраст участников

Несмотря на то что игра предполагает простые ответы «да» и «нет», немножко подумать все же придется. Поэтому самым маленьким детям может быть сложновато. Однако тут все будет зависеть от фантазии ведущего и насколько серьезно он подойдет к загадкам. В любом случае с данетками ребенок будет активно развивать нестандартное мышление и логику. Иногда потребуется тщательно прислушиваться к вопросам, ведь даже в них может быть спрятана подсказка.

Основные правила

Как и во многих играх, нужно определить ведущего. Его задача — рассказать историю или просто ситуацию, которая может показаться абсурдной или же, наоборот, комичной до безобразия. Остальные игроки при помощи уточняющих вопросов, на которые ведущий может отвечать лишь «да» или «нет», должны попытаться восстановить цепочку событий и понять, почему такая ситуация произошла. Чтобы было интереснее, можно представить себя в роли знаменитого Шерлока Холмса, умеющего думать рационально и способного замечать малейшие детали, чтобы докопаться до сути.

Наглядные примеры

Ведущий задает вопрос: «Мужчина с женщиной сыграли шикарную свадьбу, после которой пустились отдыхать и веселиться дни напролет. Спустя год они стали миллионерами. Как это произошло?» Вначале может показаться, что история не закончена или в ней что-то напутано, но игрокам необходимо включить все свое воображение и уточняющими вопросами добиться правильного ответа:

— Молодожены нашли какой-то клад?

— Нет!

— Они что-то продали, чтобы заработать миллион?

— Нет!

— Они много тратили?

— Да!

— Мужчина с женщиной тратили больше, чем зарабатывали?

— Да!

— До свадьбы они были миллиардерами?

— Верно! При подробном рассмотрении примера начальный вопрос уже не кажется таким бессмысленным, верно?

Ведущий рассказывает еще одну историю: «Света уехала в отпуск на 2 недели и попросила подругу присмотреть за своей черной кошкой на это время. По возвращении домой она обнаружила 5 кошек вместо одной. Почему так произошло?» Снова в ход идет непревзойденная дедукция игроков:

— Подруга — заядлая кошатница?

— Нет!

— Кто-то еще попросил подругу присмотреть и за их кошками?

— Нет!

— Подруга плохо присматривала за кошкой?

— Да!

— Питомец убежал?

— Да!

— Она принесла новых кошек взамен убежавшей?

— Нет!

— Она приносила новых кошек, чтобы хозяйка выбрала именно свою из похожих?

— Верно!

Готовые шаблоны

Для того чтобы вам не пришлось придумывать данетки или искать их в интернете, мы подготовили несколько загадочных историй. Попробуйте поиграть со своей семьей или друзьями, но никому не говорите правильный ответ, пусть хорошенько подумают сами.

Анна зашла в дом с одним, а вышла с другим любимым мужчиной. Всех это устраивает, как так?

Ответ: Анна зашла в ЗАГС с отцом, а вышла уже с мужем.

Ответ: Анна зашла в ЗАГС с отцом, а вышла уже с мужем. Евгений оказался в больнице и провел там 3 дня. Он полностью здоров, но из больницы его несли на руках. Почему?

Ответ: Евгений еще очень маленький — он 3 дня назад только родился.

Ответ: Евгений еще очень маленький — он 3 дня назад только родился. Андрей с утра заметил, что у него спущено колесо. Однако это никак не помешало ему доехать до работы и обратно. Почему?

Ответ: Спустило запасное колесо.

Ответ: Спустило запасное колесо. Вика спускается с 9-го этажа на лифте, а поднимается только пешком. Почему?

Ответ: Вика дотягивается только до кнопки 1-го этажа.

Ответ: Вика дотягивается только до кнопки 1-го этажа. Елизавета Викторовна пришла в библиотеку, взяла с полки книгу. Когда она открыла ее, то сразу же заплакала. Почему?

Ответ: Женщина — начинающий писатель. Она положила внутрь своей книги деньги, чтобы потом проверить, брал книгу кто-то или нет.