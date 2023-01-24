Загадочная история Вайолет Джесcоп, которая пережила бедствие «Титаника» и его близнецов «Британника» и «Олимпика»

Есть люди, чье везение иначе как фантастическим и не назовешь. Вайолет Джессоп не только победила опаснейшую болезнь в детстве, но еще и умудрилась выжить в трех океанских катастрофах. В том числе спастись во время крушения «Титаника».

Вайолет Джессоп, которую часто называют Королевой тонущих кораблей или Непотопляемой мисс, родилась в 1887 году в Аргентине. Она была старшей из 9 детей, трое из которых не выжили. Жизнь Вайолет тоже была под угрозой: в детстве она заболела туберкулезом, и врачи давали неутешительные прогнозы. Но девочка оказалась сильнее болезни. Когда Вайолет было всего 16 лет, от осложнений после операции умер ее отец. Семья переехала в Англию, и на девочку легли все заботы о младших детях, поскольку мама работала стюардессой на пассажирских лайнерах. Но вскоре заболела и мама. Вайолет пришлось бросить школу и тоже пойти работать. Но когда 21-летняя девушка подала заявление о приеме на работу стюардессой, ей заявили, что она слишком молода и красива. Чтобы иметь возможность кормить семью, Джессоп пришлось носить максимально безвкусные, серые и непривлекательные наряды.

Девушке было нелегко из-за заигрываний членов экипажа и пассажиров. Однажды ей пришлось отказать самому капитану корабля, после чего ее уволили из Royal Mail Line. Тогда Вайолет устроилась в White Star Line, и первым судном компании в ее карьере стал «Олимпик» — один из серии трех лайнеров класса «Олимпик». Двумя другими кораблями были «Титаник» и «Британник». На тот момент это был крупнейший и очень роскошный океанский лайнер. Обычно на судах 1900-х пассажиры 3-го класса спали вместе в общем кубрике. На «Олимпике» все было иначе: даже обладатели самых дешевых билетов жили в каютах, хотя и делили их с другими пассажирами.

«Олимпик» впервые прибывает в Нью-Йорк.

В 1911 году Вайолет была на борту лайнера, когда он совершал свой 5-й рейс. Корабль столкнулся с крейсером «Хоук». «Олимпик», несмотря на повреждения, смог вернуться в порт своим ходом. В этот раз никто не пострадал. Джессоп предпочла не обсуждать это столкновение в своих мемуарах. Она продолжала работать на «Олимпике» до апреля 1912 года, пока ее не перевели на «Титаник».

Фото «Олимпика» после столкновения с «Хоуком».

Джессоп поднялась на борт «Титаника» 10 апреля. Ей было 24 года. 4 дня спустя, 14 апреля, лайнер столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике и затонул примерно через 2 часа 40 минут после удара.



Вайолет приказали подняться на палубу, чтобы показывать, как действовать во время катастрофы, тем, кто не говорил по-английски. Джессоп и ее соседка по комнате помогали пассажирам садиться в спасательные шлюпки, а затем, «от нечего делать», вернулись в свою каюту. Другой член экипажа убедил их снова подняться на палубу и сесть в лодку. Девушка не впала в панику. Ее воспоминания о «Титанике» написаны невероятно спокойным слогом. Когда шлюпки спускали на воду, один из офицеров передал Вайолет ребенка. На следующее утро Джессоп и остальные выжившие были спасены и на судне «Карпатия» доставлены в Нью-Йорк. По воспоминаниям девушки, на борту «Карпатии» к ней подошла женщина, забрала ребенка и, не сказав ни слова, убежала в слезах.

Спасательная шлюпка «Титаника», которую сфотографировал один из пассажиров судна «Карпатия».

Несмотря на то, что Вайолет стала свидетельницей трагедии «Титаника» и провела ночь в спасательной шлюпке посреди холодного океана, она не бросила работу. В 1916 году компания White Star Line переоборудовала часть своих кораблей в госпитали. Одним из таких лайнеров был «Британник», на который и устроилась Джессоп. Утром 21 ноября корабль затонул в Эгейском море из-за загадочного взрыва. Ученые так и не пришли к окончательному выводу о том, что стало причиной происшествия. Погибли 30 человек, среди которых едва не оказалась Вайолет. Когда лайнер тонул, шлюпку, в которой находилась девушка, начало затягивать под корабль. Она выпрыгнула в воду, но попала под киль и ударилась головой. «Я спаслась, но годы спустя, когда пошла к врачу из-за сильных головных болей, он обнаружил, что у меня был перелом черепа», — вспоминала она в мемуарах.

Почтовая открытка с изображением «Британника».

После этой катастрофы многие ожидали, что Вайолет бросит море, но ошиблись. После непродолжительного перерыва она вернулась к работе в White Star Line в 1920 году, а затем перешла в Red Star Line. За время работы там Джессоп совершила 2 кругосветных круиза на самом большом корабле компании. Когда Джессоп было 36 лет, она вышла замуж за Джона Джеймса Льюиса, стюарда White Star Line, который служил на борту «Олимпика» и «Маджестика». Они развелись примерно через год. В 1950 году она поселилась в Грейт-Эшфилде, Саффолк. Спустя годы после выхода на пенсию Вайолет позвонила женщина и спросила, не она ли спасла ребенка, когда тонул «Титаник». Джессоп ответила: «Да, это была я». Тогда загадочная собеседница засмеялась и сказала: «Я была тем ребенком». А потом повесила трубку. Друг и биограф стюардессы Джон Макстон-Грэм предположил, что, скорее всего, это какие-то дети подшутили над ней. Но Вайолет ответила: «Нет, Джон, я никогда никому раньше не рассказывала эту историю».