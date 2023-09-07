История Юры Шатунова — артиста, который подарил нам счастливые моменты юности и научил никогда не сдаваться

6 сентября 2023 года Юре Шатунову могло бы исполниться 50. Он стал кумиром многих поколений, а слова его культовых песен до сих пор на слуху. Вот только мало кто задумывается о том, что прежде чем добиться такого громкого успеха, артисту пришлось пройти через тяжелое детство и самостоятельно выбиваться в люди.

Шатунов родился в 1973 году. Его родители были юными и незрелыми, поэтому отдали ребенка на воспитание бабушке и дедушке. Но после смерти дедушки мальчик снова переехал к своей маме. На тот момент его родители уже развелись, и Вера Шатунова жила с новым мужем. Мужчина не был рад Юре, из-за чего мальчик часто пропадал на улице и даже сбегал из дома. Ему было тяжело находиться в семье, где он не чувствовал родительской любви.

Здоровье у мамы Юры было слабым и с каждым годом ухудшалось. Когда физическое состояние женщины стало совсем критичным, она отдала сына в школу-интернат. Вера Шатунова умерла, когда ей было всего 29 лет. Юный Шатунов какое-то время после этого жил у тети. Нина Долгушина пела в ансамбле народной песни и часто брала мальчика с собой на репетиции. Несмотря на то, что Юра не знал нотную грамоту, у него был безупречный слух. Он без проблем мог подобрать любую мелодию на гармошке или гитаре.

Юрий на первом концерте «Ласкового мая» в актовом зале школы-интерната № 2 в Оренбурге

Позже опеку над ним взяла вторая тетя Шатунова, но из-за плачевного финансового состояния семьи через время она решила отдать его в детдом. Узнав об этом, он ушел к отцу в надежде, что тот приютит его. У отца Юры уже была другая семья, и он не захотел забрать старшего сына к себе. Будущая звезда «Ласкового мая» был вынужден бродяжничать, пока не оказался на комиссии по делу об его опекунстве. Там он встретил Валентину Тазекенову — директора детского дома в поселке Акбулак. Она прониклась историей Юры и уговорила комиссию определить подростка к ней в учреждение. Именно Валентина заменила мальчику родную мать.

Та самая Валентина Тазекенова

Через год женщина стала руководить школой-интернатом № 2 в Оренбурге и забрала Шатунова с собой. Можно сказать, что именно здесь и начались первые шаги Юры в его творческом пути. В интернате молодой человек познакомился с Вячеславом Пономаревым и Сергеем Кузнецовым, которые предложили ему стать солистом в их группе. Так и появился легендарный «Ласковый май». Кузнецов писал песни, Пономорев был басистом, а Юра пел.

Коллектив очень быстро заработал популярность в Оренбурге, они стали кумирами местной молодежи. Однажды запись их песен попала в руки Андрею Разину, который в тот момент продюсировал популярную группу «Мираж». Мужчина сразу понял, что у парней есть огромный потенциал. Он взял их под свое крыло, а имидж Юры Шатунова как круглого сироты смог принести коллективу еще большую известность.

ZERKALO / East News

«Ласковый май» добился колоссального успеха и популярности, а Юрий Шатунов стал любимчиком женской аудитории. Постеры с восходящей звездой сметали с полок, они стоили даже дороже изображений Сталлоне и Жан-Клода ван Дамма. В 1991 году музыкальная группа отправилась в гастрольный тур по городам США. Вскоре Юрий решил, что хочет уйти из коллектива и заняться сольной карьерой. Ему надоело амплуа бедного мальчика, которого все жалеют из-за того, что он сирота.

К сожалению, популярность Юры в этот момент пошла на спад. Поклонники уже насытились хитами «Ласкового мая», а новые песни артиста не вызвали должного интереса. Вторая волна популярности обрушилась на певца в начале 2000-ых. Шатунов снова начал собирать стадионы, его песни радовали поклонников теплой ностальгией. На личном фронте у Юры тоже все сложилось. Он женился на юристе Светлане, и у пары родились двое прекрасных детей.

Юра со своим старшим сыном Дэннисом