Кристиан Бейл не верил в любовь, пока не познакомился с ассистенткой Вайноны Райдер, на которой женат уже 22 года

В Голливуде не всем удается завести длительные отношения. Но Кристиан Бейл и его жена Сиби Блажич живут вместе чуть более 2 десятилетий. Хотя актер и не делится подробностями личной жизни, мы знаем, что их союз прочен как скала.

Кристиан Бейл стал актером в очень юном возрасте

Знаменитый актер начинал с того, что снимался в рекламных роликах, а потом получил возможность сняться в телесериале под названием «Анастасия: Загадка Анны». После этого он сыграл главного героя в фильме «Продавцы новостей». Позже вместе с Вайноной Райдер Бейл снялся в «Маленьких женщинах». Работа над этим проектом изменила всю его жизнь.

Он встречался с известной актрисой, но из этого ничего не вышло

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Бейл мало что рассказывал о любовной жизни, но мы знаем, что он встречался с потрясающей Дрю Бэрримор. В конце концов их отношения зашли в тупик. Когда Бэрримор спросили об этом, она ответила: «Я не знаю, он был таким милым. Но на тот момент у меня в жизни было много проблем. [...] О мальчиках я тогда особо не думала».

Вскоре Бейл встретил Сиби Блажич

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Когда пара познакомилась, Сиби Блажич работала ассистенткой Вайноны Райдер — бывшей партнерши Бейла по фильму. Вскоре после этого, в 2000 году, Бейл и Блажич связали себя узами брака в Лос-Анджелесе. Супругам удалось сохранить свои отношения в тайне. Бейл рассказал в интервью: «Моя жена не любит говорить о личной жизни, и, конечно, я уважаю это желание. У нас все прекрасно». Тем не менее иногда актер может с удовольствием рассказать что-то о своей семье.

Сиби изменила мнение актера по поводу брака

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Рассказывая о своей жене в интервью, актер растрогался: «Она, наверное, самая сильная женщина, что я когда-либо знал». По словам Бейла, он не думал, что женится. «Я вообще никогда об этом не думал. Мои родители развелись, так что у меня были не очень здоровые представления о браке. Потом я встретил Сиби, и внезапно идея связать себя с человеком на всю жизнь показалась мне просто отличной».

В другом интервью Бейл поделился: «Я не собираюсь сидеть сложа руки и говорить: „О нет, я не готов“ — или сожалеть о том, что поспешил. Возможно, этого человека уже и не было бы рядом к тому моменту, когда я бы решился». Актер обожает свою жену: «Она такая хорошая и сильная женщина. Я ей обязан всем».

Актер также рассказал о подробностях съемок фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»: «На съемочной площадке моя жена показала все прелести экстремального вождения, в „Бэтмене“ она гонялась за мной по всему городу». Бейл также в шутку сказал, что Сиби иногда его пугает, объяснив: «Она была за рулем одной из полицейских машин. Она может делать разворот на 180, разные трюки и все такое. Иногда она меня пугает».

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Бейл стал отцом

face to face aktuell / Reporter / East News

Кристиан Бейл и Сиби Блажич вместе уже 22 года, и у них 2 общих ребенка. Актер стал более эмоциональным, после того как у них родились дети. «Иногда, когда я смотрю с дочкой фильм, я могу начать плакать из-за каких-то абсолютно нелепых вещей», — признался Бейл.

NICK AGRO / AFP / East News

Когда актера спросили о семье, он ответил: «Я просто невероятно горжусь своей семьей. Я стал тем самым клишированным отцом, который может говорить о своей дочери бесконечно».

У вас есть любимый фильм с участием Кристиана Бейла? Как вы думаете, смог бы актер добиться такого успеха без поддержки и любви своей жены?