Линдси Лохан рассказывает о новой жизни в Дубае со своим мужем

Линдси Лохан сейчас 36 лет, но мы знаем актрису еще с тех пор, как она была ребенком. Мы наблюдали за тем, как она росла, разделяли с ней взлеты и падения.

Различные скандалы всегда были частью жизни актрисы. Но это время прошло и теперь ее жизнь поменялась в лучшую сторону.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас объявили о своей помолвке в ноябре 2021 года. В социальных сетях актриса написала: «Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее». В возрасте 35 лет, после множества трудностей, Лохан наконец обрела счастье и нашла свою вторую половинку.

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Пара тайно поженилась в июле 2022 года и сейчас живет в Дубае. «У меня удивительный муж. Он очень спокойный человек. Просто лучший», — поделилась Лохан.

«У меня есть очень хорошие друзья. А больше ничего и не надо: меня поддерживают друзья, семья и любимый».

Лохан проявляет любовь к своему мужу даже в мелочах. Недавно она сделала маникюр со своими инициалами и инициалами мужа. Однако ее личная жизнь — не единственное, что делает Лохан счастливой. Она вернулась к своей актерской карьере, так как Netflix недавно выпустил фильм под названием «Незабываемое Рождество», в котором она играет главную роль.

East News

Актриса доказывает, что после многих падений в жизни всегда бывают взлеты. Просто помните, что вам нужно бороться за свое счастье.

Верите ли вы, что люди могут измениться к лучшему?

Фото на превью East News