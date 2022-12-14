Почему я наотрез отказалась от всех предновогодних заморочек. И у меня наконец-то появилось праздничное настроение

Новый год давно уже синоним не только веселья, но и усталости. Причем часто вся куча предпраздничных дел ложится на женские плечи. Я автор ADME и не понаслышке знаю, что значит устать от Нового года задолго до его наступления. Я решила рассказать, почему больше не мучаю себя изнурительными подготовками. В конце статьи мы собрали истории женщин, плюнувших на предновогодние заботы. А еще вы узнаете, как поздравляют с Рождеством ирландских женщин.

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В детстве я не понимала, почему моя мама никогда особо не радовалась Новому году. Прозрение случилось, когда я выросла и приобщилась ко всем семейным заботам. Решила как-то взять на себя генеральную уборку. Полдня я намывала все полочки, вылизывала полы, начищала ковры. Под конец квартира блестела похлеще Версаля. И вот я, гордая собой, сажусь за новогодний стол, как вдруг осознаю, что это ползание с тряпкой по всем углам не обошлось без последствий: я ощутила пронзительную боль в спине и через полчаса уже не могла повернуть шею, а еще через 30 минут — даже спокойно сидеть. Так и справляла Новый год, лежа на диване и стараясь вообще не двигаться.

С тех пор я стала понимать, почему моя мама никогда особо не веселилась в новогоднюю ночь. Она всегда была главной хранительницей очага в нашем доме и, пока мой отец допоздна был на работе и не мог заниматься подготовкой к празднику, брала на себя миссию «помощника Санты».

Именно мама придумывала, как украсить дом, шила мне костюмы для новогоднего утренника, искала подарки, покупала продукты, готовила рождественский стол и так далее по списку.

Меня вдруг осенило, что всю магию праздника создавала мама. А ей самой, уставшей от мук подготовки к торжеству, не доставалось и сотой доли рождественского настроения. Усталость от всех приготовлений брала верх. А настряпав кучу блюд, она уже не могла смотреть на них, сидя за новогодним столом, и ела в основном только мандарины.

Так уж повелось, что во многих семьях именно женщины вынуждены брать большую часть предновогодних дел на себя. Ведь мужчины и дети не успевают или не могут заняться этой горой проблем. Но праздника хотят все. Вот и получается, что женщина взваливает на себя трудности, чтобы не расстроить и не разочаровать семью.

Самое обидное, что этот труд остается почти не замеченным. Дамам и безо всяких праздников навязывают множество домашних обязанностей, которые мало ценятся. С приближением Нового года количество задач в ежедневнике увеличивается, эмоциональная нагрузка становится тяжелее, а помощи или хотя бы благодарности не прибавляется.

Эксперты утверждают, что привычка возлагать на себя слишком много забот и пытаться устроить идеальный праздник, напрочь забывая о себе и своем здоровье, может не довести до добра. Мало того что человек устает физически, такая самоотдача нередко приводит к повышенной тревожности, стрессу и эмоциональному выгоранию. Все это — последствия переживаний женщины. Она начинает винить себя в том, что недостаточно хорошо подготовилась к празднику, что могла бы приготовить больше блюд или обзвонить гостей раньше. Или даже научиться пользоваться швейной машинкой и крючком, чтобы сшить невероятные наряды, связать салфеточки и создать кучу других рождественских прелестей.

Осознавая, сколько сил у женщин отнимает Новый год, смотря на свою маму, годами не щадившую себя в погоне за идеальным торжеством, я решила в корне изменить собственное отношение к празднику. Каждый год я отказываюсь от все большего количества ненужных дел, которыми мы зачем-то окружаем себя накануне рождественских гуляний. Уже несколько лет я не готовлю огромный стол и обхожусь 1–2 несложными блюдами. Всем остальным: фруктами, мясными и рыбными нарезками, сладостями — меня прекрасно снабжает ближайший супермаркет.

Я не думаю о том, как бы осчастливить всех родственников и знакомых сюрпризами. Вместо этого дарю подарки только самым близким. А в последнее время даже стала обговаривать заранее, кто что хочет получить на Новый год, чтобы не тратить силы еще и на попытки угадать с предпочтениями каждого. Я перестала превращать интерьер квартиры в декорацию к фильму «Один дома». А в этом году вообще не собираюсь тратить два драгоценных часа на кропотливое украшение огромного дерева, из-за которого потом все руки в царапинах. Я решила, что это необязательно, и купила маленькую елочку, которую можно украсить за пару минут и переносить из комнаты в комнату.

Я стала меньше думать о предпраздничных делах и больше о том, как создать себе настроение. Теперь смотрю больше рождественских фильмов, не спеша выбираю красивый и удобный наряд для новогодней ночи. В конце концов, высыпаюсь и наслаждаюсь прогулками. А раньше я так боялась осуждения родственников и друзей или гнева Санты за то, что недостаточно хорошо готовлюсь к празднику.

Эксперты в области психологии говорят, что перфекционизм совершенно ни к чему не нужен. Не стоит стремиться к надуманным идеалам. Лучше потратить время перед Новым годом с пользой для своего эмоционального состояния. Если понадобится, можно даже на время отказаться от чрезмерного использования гаджетов и пролистывания ленты социальных сетей, наполненной красивыми рождественскими картинками. Также эксперты советуют не взваливать на себя кучу обязанностей. Новый год — это праздник, а не повинность. Стоит делать только то, что под силу и что приносит удовольствие, и не тратить время на дела, которые не слишком важны. Их результат потом мало кто оценит. И не стоит забывать, что самое главное в рождественских празднествах — волшебное настроение.

Бонус № 1: женщины отказались от обременяющих новогодних дел и ни капельки не пожалели

У нас в семье принято перед Новым годом делать супермегагенеральную уборку. Это когда надо двигать мебель, чистить потолки, гладить шнурки и так далее. Мне в предновогодней суете совершенно некогда и лень этим заниматься. Мама дважды порывалась приехать и навести у меня дома новогоднюю чистоту «на свой вкус», но я была вежлива и непреклонна. В итоге она сначала обиделась, а потом смирилась.

и так далее. Мне в предновогодней суете совершенно некогда и лень этим заниматься. Мама дважды порывалась приехать и навести у меня дома новогоднюю чистоту «на свой вкус», но я была вежлива и непреклонна. В итоге она сначала обиделась, а потом смирилась. Однажды разговорилась со своей давней знакомой. Она стала откровенничать о том, как раньше всегда тщательно готовилась к Новому году. Все приготовления длились у нее несколько дней, так как приходилось еще с работой сочетать. В обязательном списке были генеральная уборка и шикарный стол, глядя на который боишься, что лопнешь от переедания. К новогодней ночи она так уставала, что праздник уже сидел в печенках. В 40 с хвостиком лет моя знакомая плюнула на все и больше вообще не готовится к Новому году. Нарядить елочку и купить мандарины с конфетами — ее предел. Зато, приезжая домой с работы после 6 вечера, она может спокойно начинать отдыхать и праздновать.

Подруга праздновала Новый год у свекрови. Та доверила невестке сокровенное — приготовить оливье . А дел было много, еще и у детей температура. Но салат подруга принесла. Праздник, оливье все хвалят. Муж подруги тоже за обе щеки уминает. И вдруг выдает: «Да, постарались в кулинарии». Немая сцена. Свекровь открывает рот от шока и чуть не роняет с ложки винегрет. А подруга просто не успела сделать салат. Вот и решила купить 5 кг оливье в кулинарии . Что в этом такого? Готовить все самим в наше время необязательно. Правда, видели бы вы лицо свекрови! Весь оставшийся вечер смотрела на невестку с презрением.

. А дел было много, еще и у детей температура. Но салат подруга принесла. Праздник, оливье все хвалят. Муж подруги тоже за обе щеки уминает. И вдруг выдает: «Да, постарались в кулинарии». Немая сцена. Свекровь открывает рот от шока и чуть не роняет с ложки винегрет. А подруга просто не успела сделать салат. Вот и . Что в этом такого? Готовить все самим в наше время необязательно. Правда, видели бы вы лицо свекрови! Весь оставшийся вечер смотрела на невестку с презрением. Каждый год одно и то же — бесконечная готовка, вместо того чтобы смотреть любимые рождественские фильмы. Лавина салатов и закусок, которые мы будем есть еще неделю. В прошлом году мы с мамой поняли, что это уже невозможно. Поэтому взяли и заказали роллы вместо вечного оливье, а еще нарядили елку в последний момент. И — надо же! — праздник прошел прекрасно, потому что половина семьи не была уставшей после многочасовой готовки.

Бонус № 2: как ирландцы благодарят женщин за их ежегодный труд

В некоторых регионах Ирландии существует праздник, который называется «Женское Рождество». Это своеобразный способ сказать спасибо дамам за ту колоссальную работу, которую они проделывают накануне рождественских гуляний, да и вообще в течение года. В этот день мужчины берут на себя все домашние дела, а женщины отправляются на вечеринки со своими подругами, сестрами, матерями и так далее.