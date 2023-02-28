Ученые исследовали мумию самого загадочного фараона в истории и обалдели от того, что нашли

В 1925 году группа исследователей во главе с британским археологом Говардом Картером нашла мумию египетского фараона Тутанхамона. В течение целых 7 дней ученые осторожно разворачивали ее слой за слоем и скрупулезно записывали свои наблюдения.





Лицо правителя скрывала величественная золотая маска, в скрещенных на груди руках он, подобно Осирису, держал скипетр и цеп. А на шее было 6 тонких золотых ожерелий с изображениями стервятника, змея и сокола, считавшихся вечными защитниками. Стервятник — это образ богини Верхнего Египта Нехбет. Змей — образ богини Нижнего Египта Уаджит. Они считались госпожами 2 земель и олицетворяли власть фараона. Сокол — это Гор, бог неба и царской власти, недостижимый, тот, кто находится выше всех.

На груди Тутанхамона покоилась пектораль с головой сокола, руки украшали браслеты, за поясом находился кинжал с золотой рукоятью. А сама мумия была обернута золотыми лентами с узорами и иероглифами, инкрустированными цветным стеклом и полудрагоценными камнями. В пекторалях, браслетах и ожерельях Тутанхамона нет лишних элементов, они покрыты множеством символов-слов, которые соединяются в рассказ о фараоне и его предназначении. Это своего рода летопись жизни правителя — вечная память о его деяниях.

Добравшись до ног мумии, археологи сделали еще одно открытие. Оказалось, что на ступни фараона были надеты сандалии, а пальцы ног бальзамировщики взяли и поместили в золотые наперстки. При этом каждый палец бинтовался отдельно. Скорее всего, бинты нужны были для того, чтобы защитить тело от воздействия химических веществ. Бальзамировщики считали, что они также защищают умерших и от темной магии. А еще наперстки использовали для замены отсутствующих пальцев. В те времена считалось, что успешный переход в загробное царство может совершить только «полноценное» тело.