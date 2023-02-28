Ученые исследовали мумию самого загадочного фараона в истории и обалдели от того, что нашли
В 1925 году группа исследователей во главе с британским археологом Говардом Картером нашла мумию египетского фараона Тутанхамона. В течение целых 7 дней ученые осторожно разворачивали ее слой за слоем и скрупулезно записывали свои наблюдения.
Лицо правителя скрывала величественная золотая маска, в скрещенных на груди руках он, подобно Осирису, держал скипетр и цеп. А на шее было 6 тонких золотых ожерелий с изображениями стервятника, змея и сокола, считавшихся вечными защитниками.
Стервятник — это образ богини Верхнего Египта Нехбет. Змей — образ богини Нижнего Египта Уаджит. Они считались госпожами 2 земель и олицетворяли власть фараона. Сокол — это Гор, бог неба и царской власти, недостижимый, тот, кто находится выше всех.
На груди Тутанхамона покоилась пектораль с головой сокола, руки украшали браслеты, за поясом находился кинжал с золотой рукоятью. А сама мумия была обернута золотыми лентами с узорами и иероглифами, инкрустированными цветным стеклом и полудрагоценными камнями.
В пекторалях, браслетах и ожерельях Тутанхамона нет лишних элементов, они покрыты множеством символов-слов, которые соединяются в рассказ о фараоне и его предназначении. Это своего рода летопись жизни правителя — вечная память о его деяниях.
Добравшись до ног мумии, археологи сделали еще одно открытие. Оказалось, что на ступни фараона были надеты сандалии, а пальцы ног бальзамировщики взяли и поместили в золотые наперстки. При этом каждый палец бинтовался отдельно. Скорее всего, бинты нужны были для того, чтобы защитить тело от воздействия химических веществ.
Бальзамировщики считали, что они также защищают умерших и от темной магии. А еще наперстки использовали для замены отсутствующих пальцев. В те времена считалось, что успешный переход в загробное царство может совершить только «полноценное» тело.
В общей сложности в 17 снятых учеными слоях скрывалось 140 драгоценных предметов, которые должны были помогать фараону в загробном мире. Все эти вещи оказались в гробнице не случайно, они были разложены в точном порядке согласно ритуалу захоронения, описанному в древнеегипетской Книге мертвых. Символизм, сопутствовавший Тутанхамону в жизни, не покидал его и после смерти.
До сих пор не разгаданы все тайны фараонов, многие споры не утихают и по сей день. Например, что означают скрещенные руки Тутанхамона? Есть множество теорий на этот счет. Одни исследователи считают, что это сделано для внешнего сходства фараона с богом Осирисом. Другие предполагают, что это некий символ, представляющий собой пиктограмму со звездной системой.
Третьи уверены в том, что на самом деле скрещенные руки символизируют концепцию души в Древнем Египте. Согласной ей, 2 человеческие сущности — ка и ба — соединяются после смерти и отправляются в загробный мир.