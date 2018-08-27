12 историй о добре с таким закрученным сюжетом, что позавидовал бы сам Голливуд

Если вы чувствуете, что теряете веру в людей, немедленно прочтите нашу статью. Мы собрали для вас самые-самые яркие примеры милоты, которые только удалось найти на просторах интернета.

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане в Париже или просто хотели бы рассказать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? Напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».