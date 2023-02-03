14 историй, доказывающих, что ни одной женщине не должно быть стыдно кормить ребенка на людях
Многих людей до сих пор раздражает вид кормящей мамы в общественном месте. Кто-то искренне считает это неприличным и даже неприятным. Но ведь мамам, ухаживающим за своими малышами, тоже хочется выйти из дома в кафе или просто прогуляться по улицам, а груднички хотят есть гораздо чаще, чем взрослые люди. В конце концов, грудное вскармливание — это естественный процесс.
- Я работал в ресторане. Как-то раз посетитель заявил мне, мол, запретите вон той женщине кормить ребенка грудью. Она сидела в самом углу и прикрылась накидкой. Я выдал товарищу чек с нулями и спросил, не принести ли его заказ в мужской туалет. Ведь именно там он предлагал докормить младенца. © Adrian Hum / Quora
- Когда я вижу, как кто-то кормит грудью, то думаю: «Блин, не хочу на это смотреть!» Но я понимаю, что веду себя глупо. Кормящие мамы, извините, если вы вдруг увидели мое кислое выражение лица. Это моя проблема, а не ваша. © setsumaeu / Reddit
- Представьте, что вы обедаете. Едите ваш любимый сэндвич. Откусываете кусочек и слышите звук смыва унитаза в соседней кабинке. Но приходится дальше есть. Приятно? А теперь представьте, что на вашем месте грудничок, который вынужден есть в туалете только потому, что кому-то некомфортно смотреть на одно из самых естественных явлений в мире — грудное вскармливание. © Aiyswarya / Quora
- У меня двойня. Поехали мы как-то с девочками в поликлинику. Под кабинетом одна дочка начала хныкать, и я, прямо сидя в очереди, дала ей грудь. Один молодой папаня рядом стал возмущаться, мол, фу, вообще-то для таких вещей специальная комната есть. Ну я и предложила ему покачать мою вторую дочь, пока я по всей поликлинике поищу эту саму комнату. И вообще я в коридоре больницы, в которой лечат новорожденных, логично, что я могу тут покормить ребенка грудью.
- Я была беременна и работала в музее современного искусства. У нас было что-то вроде дня открытых дверей, во время которого работники выходили в зал к зрителям и могли даже провести импровизированную экскурсию. Была моя очередь идти в зал. Ко мне сразу же подошла напуганная молодая женщина с плачущим ребенком и попросила проводить ее куда-нибудь, чтобы покормить малыша грудью. Я, конечно, нашла ей удобный и укромный уголок, но про себя подумала: «А почему бы ей не покормить грудью в зале, стены которого видели куда более странные и менее естественные вещи?»
- Как-то я была в Италии. В кафе за соседним столиком сидела дама и кормила грудью. Она не прикрывалась накидкой, окружающие видели много. Но женщина мирно беседовала с 2 мужчинами, тех совершенно не заботил процесс кормления. Серьезно, если вы не можете справиться со своими эмоциями при виде груди, значит, у вас есть личные проблемы. Не проецируйте их на кормящих матерей. © maria340 / Reddit
- Мы с семьей завтракали в ресторане, я кормила младшенькую грудью. Напротив сидела семья с уже большими детьми. Мать глядела на меня с таким лицом, будто ее сейчас стошнит, отпускала колкости. Отец тоже глянул и скривился. Я чуть не расплакалась, но вдруг справедливость восторжествовала — в ресторан зашли 4 мамы и дружно начали кормить своих детей грудью. © Katie Vecchio / Quora
- Многие из нас умеют делать это так, что никто даже не заподозрит, что вообще происходит. Помню, как-то на семейном празднике один родственник присел рядом со мной. Мы болтали минут 10, прежде чем он понял, что я кормлю грудью. Мне кажется, многих больше возмущает сама идея того, что кто-то может кормить ребенка на публике. То есть люди думают не о том, что реально увидят, а прокручивают свои представления о процессе. © forwardseat / Reddit
- Помню, дочке было 2 недели, нас пригласили на свадьбу. В ресторане была ужасная жарища, все тусили на улице. Там тоже было жарко, но хотя бы не так душно. Когда мы только пришли, мне сказали, что семья невесты очень консервативна и мне, мол, надо будет прикрываться, когда кормлю ребенка, или войти в здание. Накидка отпала: малышке было очень жарко и я не видела толком, что она делает. В итоге почти всю свадьбу я провела в душном помещении. После этого, когда меня куда-то звали, я сразу говорила, что прятаться с младенцем по углам не буду. Если возражали, я просто отказывалась приходить. © androgynous_potato / Reddit
- Как-то я кормила ребенка на улице, и произошла очень милая история. Маленький мальчик — года 2, наверное, — подошел ко мне и показал пальчиком на свой рот, мол, тоже есть хочет. Мне это показалось забавным, хотя вот его мама смутилась. Так вот, это был единственный раз, когда кто-то заметил, что я кормлю грудью. © habitatforhannah / Reddit
- Я обоих своих мальчиков спокойно кормила в общественных местах и не заморачивалась: не хотите видеть — не смотрите. Даже серьезно подумывала о том, чтобы сесть перед магазином Victoria’s Secret и дать малышу поесть. Потому что ну вот как так: то, что показывают там на витринах, — это нормально, а то, что делаю я, — нет? © HooDatGrl / Reddit
- Как-то в аквапарке я кормила ребенка и один мужик чуть не набросился на меня за это. Даже полицию вызвал. Те приехали и беседовали со мной больше часа, чуть ли не умоляли согласиться и не кормить грудью на публике. Но признали, что я ничего не нарушаю, и в итоге просто уехали. © mrshall2015 / Reddit
- Я один-единственный раз искала укромное место, чтобы дать ребенку грудь. Это было на похоронах моего прадедушки. И сделала я это только потому, что в зале для прощания было много людей и мне места не хватало. На поминальном обеде я начала кормить малыша, и некоторые присутствующие бросали в нашу сторону косые взгляды. Но вот мой прадедушка буквально за 3 недели до своей смерти видел, как я кормлю ребенка, и сказал: «Корми где хочешь! Моя первая жена выкормила грудью всех наших детей. Это лучшее, что можно для них сделать». © mellobeth / Reddit
- Я работаю няней, однажды мы с моими подопечными пошли в кофейню. И вдруг слышу, какой-то мужчина оскорбляет кормящую мать. Я подошла к нему вместе с детьми и попросила, чтобы он держал все свои комментарии при себе, или я вызываю полицию. Женщины, которые находились там, начали хлопать. © princeznahyacinta / Reddit
А как вы относитесь к публичному кормлению грудью?
Фото на превью Derek Thomson / Unsplash
AdMe/Народное творчество/14 историй, доказывающих, что ни одной женщине не должно быть стыдно кормить ребенка на людях
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