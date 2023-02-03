14 историй, доказывающих, что ни одной женщине не должно быть стыдно кормить ребенка на людях

Многих людей до сих пор раздражает вид кормящей мамы в общественном месте. Кто-то искренне считает это неприличным и даже неприятным. Но ведь мамам, ухаживающим за своими малышами, тоже хочется выйти из дома в кафе или просто прогуляться по улицам, а груднички хотят есть гораздо чаще, чем взрослые люди. В конце концов, грудное вскармливание — это естественный процесс.