14 историй о людях, которые теперь точно знают, что первое впечатление бывает обманчивым

Есть такая знакомая всем поговорка: «Не суди о книге по обложке». Если подумать, мы действительно часто делаем выводы о людях исходя из первого впечатления. Но человек может преподнести сюрприз и опровергнуть сложившееся о нем ошибочное мнение.

Мы в ADME часто убеждались в том, что первое впечатление может быть обманчивым. Истории из жизни пользователей сети это только подтверждают.

Я и мой муж — байкеры. Стаж — 10 лет. Но по работе я езжу в шикарной служебной машине, на мне дорогой костюм и высокие каблуки. Однажды вижу, два байкера возятся с заглохшим мотоциклом. Останавливаюсь, выхожу из машины. Нашла проблему за 5 минут: у них отверстие в крышке бензобака забилось. Я вынула сережку-гвоздик и вычистила ею грязь. Хоба — все заработало! Честно говоря, не припомню, чтобы кто-то из парней произнес хоть слово, потому что у них челюсти до коленей отвисли. © Gillian Schifreen / Quora

Работала в частной стоматологии. Пришел как-то дядечка: одет бедновато, полный рот железных коронок. Говорит: «Хочу поменять на белые. Сколько будет стоить?» Назвали ему стоимость — немалую, понятное дело. А тот и говорит: «Ну давайте начинать, значит». И достает из кармана толстую пачку купюр, спрашивает, мол, вам какими лучше. Когда ушел, мы в окно смотрим, а дядечка подходит к огромному джипу. Оттуда выскакивает водитель и чуть ли не в поклоне ему дверь открывает. © Вероника / ADME

У нас детский ортопед — здоровенный дядька с бритой башкой, бородой и огромным пузом. «Рукава» забиты, а на шее татуха в виде кабана! Я, когда впервые его увидела, челюсть уронила, а 3-летняя дочка восхищенно поинтересовалась: «А ты сын Дедушки Мороза, да?» © Elemmire / Pikabu

Работала в универсаме. К нам часто заходила одна семья: одеты вроде просто, но недешево. Как-то их младшего вырвало прямо на пол. Бедная женщина и краснела, и бледнела. Пыталась отобрать у уборщицы инвентарь, чтобы убрать все самой, прямо своими чудесными белыми ручками. Уборщица отстояла свою драгоценную швабру, мол, у самой внук такой же мелкий. Но женщина все-таки умудрилась что-то сунуть ей в карман фартука. «Что-то» оказалось почти месячной зарплатой. © Aro4ka / Pikabu

Едем с мамой в поезде, мне 6 лет. На станции загружается компания: небритые рожи, ободранные телогрейки. Один, самый страшный, таращится на маму. На остановке мама хватает меня, чемоданы и давай бежать к зданию вокзала. Мужики — за нами, и тут самый страшный кричит: «Оля! Подожди, это я, Юра!» Оказывается, «кошмарная компания» была группой геологов, которые пару месяцев проторчали в горах. «Страшный бородатый хмырь» оказался хорошим знакомым моего отца. Он всю дорогу пытался разглядеть: это жена его приятеля или нет. © Elemmire / Pikabu

У меня профессор был в университете: цепь, бритая башка, лицо в шрамах. Доктор социологических наук. По внешности не судят, короче. © smelyilijnik / Pikabu

К нам на театральный кружок пришла девушка. Обидчивая до ужаса — слова ей не скажи. Только хвалить надо, критики не приемлет. Я считала ее высокомерной и не очень приятной особой, пока мы не поговорили по душам. Выяснилось, что у нее депрессия. Потом она к врачу пошла и через пару месяцев стало гораздо спокойнее. Даже добрее, что ли.

Как-то раз пошла моя подруга относить резюме в одно кафе. Ну и я пошел за компанию. Приходим на место. Кафе уже открылось, но на заднем дворе еще шел ремонт. Видим, на крыльце сидит женщина непрезентабельного вида: грязная одежда, в волосах пятна краски. Пьет чай из бумажного стаканчика. Женщина улыбнулась и поздоровалась. Я также улыбнулся ей. Когда мы зашли внутрь, подруга стала на меня шипеть, мол, чего ты любезничаешь со «старой ведьмой». В общем, оказалось, что «старая ведьма» — это владелица кафе, которая что-то красила и вышла отдохнуть. Подругу не взяли, а я проработал там год. © Leslie Benisz / Quora

Звонок в дверь, смотрю — мужик два на два. Уже держит в руках развернутое удостоверение. Оказалось, газовщик. Говорит, привык, что люди пугаются его габаритов, поэтому удостоверение наготове. Оказался смешливым и веселым. © Redfox79 / Pikabu

У меня муж из «отдела когнитивного диссонанса». В отпуске выглядит так: башка крашеная в кислотные цвета, футболки со смешными надписями, носки тоже веселые и яркие. Он — кандидат технических наук, препод в универе и заместитель руководителя в крупной конторе. Обожаю смотреть, как меняются лица людей, когда они с ним говорить начинают. © kidira / Pikabu

Я готовился к концерту и искал помощников, чтобы обустроить сцену. Подруга посоветовала двоих. На следующий день пришел мужчина и женщина — метр с кепкой. Ну, думаю, поручу ей уборку, а его попрошу разгрузить кое-что тяжелое. Смотрю, тухло дело идет, мужик вяло работает. Тогда женщина подошла и говорит, мол, я могу помочь. Но я-то не мог позволить женщине таскать тяжести. В ответ она обхватила меня за талию, приподняла и пронесла пару метров! Того мужика я уволил, а с дамой мы сработались. © Greg Ramsey / Quora

Это случилось много лет назад. У меня сломалась машина. Аварийка включена, капот открыт, но машина за машиной проезжали мимо без остановки. Вдруг остановился грузовик. Четверо подозрительных мужиков вышли и спросили, не нужна ли помощь. Признаться, я струхнула, но выбора особо не было. Менее чем за 5 минут они завели мою машину. Я была безумно благодарна. Пыталась дать денег, но они и слышать об этом не хотели. © Vicki Blakney / Quora

Я — управляющая в банке. Вижу, сидит клиент, а все сотрудники его игнорируют. Ну я встала и пригласила мужчину за свой стол. Он явно был фермером, чувствовался характерный запах. Мужчина извинился и объяснил, что спешит на самолет. Он открыл у нас счет, а мои сотрудники получили взбучку. Прежде чем вы скажете, что не стоит приходить в общественное место сразу с поля, я отвечу, что у меня есть неприятный опыт общения с клиентами, благоухавшими духами. © Mary Beal / Quora

Сын разболелся, повезла к врачу. Вхожу в приемную, а там сидят парни самой пугающей внешности. С цепями на пол-пальца. Вот прямо вечером от таких убежишь, на всякий случай. Ну, думаю, приплыли. Сяду с краешку — вдруг пронесет. Оказалось, они милейшие парни! И сыну моему помогли разуться, и отвлекали его, шутили с ним. Больше стараюсь не судить по внешнему виду. © kotyonokEr / Pikabu