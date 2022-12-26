15+ бородачей, которые ни за что не променяют свою окладистую на эти ваши гладкие щечки

Вариантов применения бороды масса: можно заплетать ее в косичку, наряжать как елку, хранить в ней остатки ужина или благодаря ей подрабатывать Санта-Клаусом. Возможно, она даже формирует зависимость у своих владельцев, раз в мире так много ее поклонников. Мы обратились к фотографиям мужчин, которые однажды отрастили себе шикарную бороду и уж теперь ни за что с ней не расстанутся.

«Жена хочет, чтобы я побрился, но... посмотрите, что делает борода с мужчиной»

Cнег — отличный аксессуар для бороды

Наконец-то холода

До и после

Рождественская борода

«Жена попросила меня побриться и сразу пожалела об этом решении. Отращиваю обратно»

Признавайтесь, скольким из вас, ребята, предлагали деньги за то, чтобы сбрить бороду?

«Впервые я Санта-Клаус»

День 1, день 115

«Она меня согревает»

Почему я ждал 40 лет, чтобы отрастить бороду?!

«Моя шикарная коса»

3 месяца роста

Хороший денек для бороды

«Мой прогресс»

«Еще немного подросла, и теперь она больше, чем когда-либо у меня была. Не терпится увидеть, сколько она еще будет расти»

Что лучше: 1 или 2?

Боже мой! Это ты на обеих фотках? Однозначно № 2. © beardbush / Reddit

