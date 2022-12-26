15+ бородачей, которые ни за что не променяют свою окладистую на эти ваши гладкие щечки
Вариантов применения бороды масса: можно заплетать ее в косичку, наряжать как елку, хранить в ней остатки ужина или благодаря ей подрабатывать Санта-Клаусом. Возможно, она даже формирует зависимость у своих владельцев, раз в мире так много ее поклонников. Мы обратились к фотографиям мужчин, которые однажды отрастили себе шикарную бороду и уж теперь ни за что с ней не расстанутся.
«Жена хочет, чтобы я побрился, но... посмотрите, что делает борода с мужчиной»
Cнег — отличный аксессуар для бороды
Наконец-то холода
До и после
Рождественская борода
«Жена попросила меня побриться и сразу пожалела об этом решении. Отращиваю обратно»
Признавайтесь, скольким из вас, ребята, предлагали деньги за то, чтобы сбрить бороду?
«Впервые я Санта-Клаус»
День 1, день 115
«Она меня согревает»
Почему я ждал 40 лет, чтобы отрастить бороду?!
«Моя шикарная коса»
3 месяца роста
Хороший денек для бороды
«Мой прогресс»
«Еще немного подросла, и теперь она больше, чем когда-либо у меня была. Не терпится увидеть, сколько она еще будет расти»
Что лучше: 1 или 2?
- Боже мой! Это ты на обеих фотках? Однозначно № 2. © beardbush / Reddit
А как вы считаете, люди каких профессий чаще всего отпускают бороду и почему?
Фото на превью FlashTheorie / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ бородачей, которые ни за что не променяют свою окладистую на эти ваши гладкие щечки
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