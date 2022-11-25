15+ человек, которые как возьмутся за вязание, так вся семья в обновках ходит

Вязание — это вовсе не забава для бабушек на завалинке, а вполне себе творческое увлечение, которому все возрасты покорны. Счастливчики, преуспевшие в этом непростом ремесле выдают нагора настоящие шедевры. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые навострились вязать и хвастаются своими результатами.

«Бабушка на зиму связала»

Судя по глазам, она явно начинала вязать лифчик. Увлеклась. © witchStella / Pikabu



«Связала крючком свитер для подруги»

«Связал папе на день рождения, надеюсь подойдет»

«Жена вяжет крючком, и я подумал, что тоже хотел бы научиться. Это мой первый шедевр»

«Мой первый жаккардовый новогодний пуловер»

«Связала детское одеяло»

Подарки для мамы

«Мои первые носки»

«Cвязала сетчатый топ на мамин день рождения»

«Работала над этим пальто целый год»

«Cвязала сыну грузовик»

«Мой первый дизайн — дракон»

«Связала себе легкий свитер на весну. Зимой никуда не наденешь, а похвастаться хочется. Связан из хлопковой нити крючком. Внешне кажется, что теплый, но на самом деле он практически не греет»

«Закончила кардиган»

«Мешковатый свитер с крупной косой — что может быть лучше в осеннюю прохладу?»

«Связала жилетку с узором в виде ромбов»

«Моя новая ящерица. Я ее связала из 2 цветов и подкрасила»

«Жена связала свою первую шапку, но та оказалась слишком маленькой. Коту подошла идеально»