15+ фотографий из серии «Ни за что бы не поверил, если бы своими глазами не увидел»
Безусловно, люди нарочно не будут оставлять нарочно продукты в выключенном холодильнике или заливать одежду соляной кислотой. Но если такое вдруг случайно произойдет, то стоит это срочно сфоткать и выложить в сеть, пусть и другие увидят, как это бывает.
«Платиновое и золотое кольца через 3 года»
«Разогрел вареное яйцо в микроволновке»
- Со мной такое случалось. Надо их резать, прежде чем ставить в микроволновку. © iridiumtangent / Reddit
«Вернувшись домой из отпуска, мы обнаружили, что наш холодильник не работает уже 10 дней»
«Случайно попал на майку отбеливателем»
«Моя перчатка села при стирке»
«Совершенно забыл, что у меня в холодильнике осталось немного лука. Если бы я оставил это подольше, у меня мог бы получиться настоящий сад»
«Обрызгал шорты соляной кислотой»
«Стекло стиральной машины лопнуло и в клочья порезало мою одежду»
- Причиной мог стать бюстгальтер. Большинство производителей стиральных машин скажут: металлические предметы могут разбить дверь. © Tekki / Reddit
«Забыл спагетти в глубине холодильника»
«Муж затеял эксперимент: держал просроченное молоко за сараем 4 года. Он надеялся, что бутылка лопнет, но этого не произошло»
«Вот что бывает, если в телефон попадает вода через разъем зарядки. Телефон был в воде меньше минуты, аккумулятор вытащили сразу»
«Попалась пустая капсула для стирки»
«Паутина замерзла под воздействием жидкого азота»
«Грибы выросли на тряпке»
«Нашел ботинок в лесу»
«Когда не посещаешь пару лет второй этаж на даче»
«Тюльпаны выросли у меня в шкафу без воды и солнечного света»
- Они похожи на гигантских червей со дна океана. © antiquemule / Reddit
Конечно, многие процессы с легкостью можно предсказать, например, что перчатка сядет после стирки, а от соляной кислоты на шортах останутся дырки. Но без нужды никто подобные «эксперименты» повторять не будет, такие «открытия» делаются только опытным путем.
Фото на превью Vegetable-Cupcake522 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ фотографий из серии «Ни за что бы не поверил, если бы своими глазами не увидел»
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