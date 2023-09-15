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15+ фотографий из серии «Ни за что бы не поверил, если бы своими глазами не увидел»

Народное творчество
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Безусловно, люди нарочно не будут оставлять нарочно продукты в выключенном холодильнике или заливать одежду соляной кислотой. Но если такое вдруг случайно произойдет, то стоит это срочно сфоткать и выложить в сеть, пусть и другие увидят, как это бывает.

«Платиновое и золотое кольца через 3 года»

«Разогрел вареное яйцо в микроволновке»

  • Со мной такое случалось. Надо их резать, прежде чем ставить в микроволновку. © iridiumtangent / Reddit


«Вернувшись домой из отпуска, мы обнаружили, что наш холодильник не работает уже 10 дней»

«Случайно попал на майку отбеливателем»

«Моя перчатка села при стирке»

«Совершенно забыл, что у меня в холодильнике осталось немного лука. Если бы я оставил это подольше, у меня мог бы получиться настоящий сад»

«Обрызгал шорты соляной кислотой»

«Стекло стиральной машины лопнуло и в клочья порезало мою одежду»

  • Причиной мог стать бюстгальтер. Большинство производителей стиральных машин скажут: металлические предметы могут разбить дверь. © Tekki / Reddit

«Забыл спагетти в глубине холодильника»

«Муж затеял эксперимент: держал просроченное молоко за сараем 4 года. Он надеялся, что бутылка лопнет, но этого не произошло»

«Вот что бывает, если в телефон попадает вода через разъем зарядки. Телефон был в воде меньше минуты, аккумулятор вытащили сразу»

«Попалась пустая капсула для стирки»

«Паутина замерзла под воздействием жидкого азота»

«Грибы выросли на тряпке»

«Нашел ботинок в лесу»

«Когда не посещаешь пару лет второй этаж на даче»

«Тюльпаны выросли у меня в шкафу без воды и солнечного света»

Конечно, многие процессы с легкостью можно предсказать, например, что перчатка сядет после стирки, а от соляной кислоты на шортах останутся дырки. Но без нужды никто подобные «эксперименты» повторять не будет, такие «открытия» делаются только опытным путем.

Фото на превью Vegetable-Cupcake522 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/15+ фотографий из серии «Ни за что бы не поверил, если бы своими глазами не увидел»
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