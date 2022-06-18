15 историй, которые доказывают, что суровая детская логика даст фору даже умным взрослым

Ребятня горазда на выдумки: чтобы облегчить себе жизнь, дети пользуются порой очень странной логикой. Нам, современным взрослым, понять ее непросто, хотя еще совсем недавно мы и сами отжигали, демонстрируя нестандартное мышление родителям.

В ADME уверены: у каждого ребенка есть свои лайфхаки, которые почему-то не очень одобряют «скучные» взрослые. Наша подборка детских хитростей со всего света лишь доказывает это.

Однажды в детстве родители ругали меня за то, что я не готовлюсь к важному тесту. Тогда я начал бегать из комнаты в комнату, выбалтывая все, что выучил до этого. Родители так и не узнали, что я попросту их обманул , выдав им старый материал. Поди тут разберись. © tomixcomics / Reddit

, выдав им старый материал. Поди тут разберись. © tomixcomics / Reddit В детстве, чтобы проверить, сварилось ли яйцо достаточно, я открывала балкон и скидывала его вниз. Соседи часто жаловались, кстати. © Подслушано / Ideer

Дочь говорит: «Папа, у меня есть тайна».

Папа спрашивает: «Какая?»

Дочь: «Я не могу сказать, это же тайна!.. Но могу показать!» © Ksjuha Djomina

«Мой детсадовец очень гордится своей работой»

Слева: «Нарисуйте объект выше кота». Справа: «Нарисуйте объект ниже дерева».

Росла с папой. Он был строгий, контролировал все, всегда знал, где я и с кем. Соответственно, я росла хитрым и изворотливым ребенком. Папа отключает телевизор — я краду провод от него, говорю, мол, потерялся; он покупает новый — и я смотрю телик, пока его нет. Папа не дает карманные деньги — я говорю, что билет в цирк с классом стоил в 2 раза дороже, а на вырученные деньги иду в кафе с подружкой. © Подслушано / Ideer

В детстве мама всегда ругала меня за то, что я не мою руки после посещения уборной. Тогда я начал просто пускать воду и двигать ручкой взад-вперед, чтобы это звучало так, как будто я мою руки. Оглядываясь назад, я думаю, что все-таки подчиниться маме и помыть руки было бы намного проще. © Atmos_v1 / Reddit

взад-вперед, чтобы это звучало так, как будто я мою руки. Оглядываясь назад, я думаю, что все-таки подчиниться маме и помыть руки было бы намного проще. © Atmos_v1 / Reddit Однажды, когда мне было лет 5, мы с мамой зашли в гости к ее подруге. Та была заплаканная из-за ссоры с парнем, но испекла пирог. Пока мама успокаивала подругу, меня посадили пить чай. Не отвлекаясь от угощения, я сказала: «Ира, не плачь. Тебе надо всего-навсего сменить бойфренда. Ты красивая, пироги печешь — у тебя получится!» С тех пор подруга любила говорить, что ей надо о своем, о женском со мной посоветоваться. © Подслушано / Ideer

«Сказал моему сыну закрыть пачку с чипсами. Кажется, это называется злонамеренным соблюдением требований»

В детском саду в моей группе были Коля и Костя. Однажды мама назвала Колю Николаем. На мой вопрос она ответила, что Коля — сокращение от «Николай». Уяснив это, я тоже стал звать Колю Николаем, а потом до меня дошло, что имя Костя — тоже сокращение . Вот мы и начали Костю звать Никостаем. Он, кстати, и сам со временем в свое новое имя уверовал и был таким до окончания детсада. © SamSar / Pikabu

. Вот мы и начали Костю звать Никостаем. Он, кстати, и сам со временем в свое новое имя уверовал и был таким до окончания детсада. © SamSar / Pikabu У меня, как и у многих, был в подростковом возрасте дневник. Конечно, моя мама его нашла и читала. Узнав об этом, я разозлилась, а потом решила использовать сложившуюся ситуацию и начала писать в нем о том, что я очень хотела получить, между делом и очень жалостливо, мол, спасибо родителям за все , что у меня есть, я такая счастливая, вот бы мне еще мобильный телефон, и счастливее меня не было бы никого на свете. Работало. © timofeynch / Pikabu

, что у меня есть, я такая счастливая, вот бы мне еще мобильный телефон, и счастливее меня не было бы никого на свете. Работало. © timofeynch / Pikabu В детстве я боялась собак. И когда я шла по улице и мне навстречу бежала собака, я делала грустное лицо, как будто сейчас заплачу. И это помогало. © Подслушано / Ideer

«Ну хотя бы растение как-то поливается. Как и мой сын»

В детстве у меня был друг Серега. Иду я как-то из магазина и вижу, что он мимо моего дома идет. Я ему кричу: «Серё-ё-ёга! Серё-ё-ёга!» — ноль внимания. Не слышит. Я пытаюсь его догнать, чтобы поздороваться, и при этом ору: «Серё-ё-ёга! Се-е-ерый!» Ничего. Тут уже дело принципа пошло. Почти догоняю его, кричу. Тут он поворачивается, а это не Серега. Мне хватило полсекунды, чтобы сориентироваться. Осознав, что сейчас опозорюсь, я увел взгляд выше головы того парня и пробежал мимо с криком «Серё-ё-ёга!». Сделав круг вокруг дома, я забежал в подъезд. Я был очень умным ребенком. © tsuman89 / Pikabu

Мне хватило полсекунды, чтобы сориентироваться. Осознав, что сейчас опозорюсь, я увел взгляд выше головы того парня и пробежал мимо с криком «Серё-ё-ёга!». Сделав круг вокруг дома, я забежал в подъезд. Я был очень умным ребенком. © tsuman89 / Pikabu Чтобы не есть овощи, я обычно складывал их все в салфетку и сминал в шарик, пока родители отходили от стола. © crispinchicken / Reddit

Когда я еще под стол пешком ходил, мне очень хотелось одну дорогую игрушку. И вот в один из вечеров, когда я снова завел свою шарманку, отец, чтобы я его не отвлекал, взял кубик Рубика и сказал: «Иди вот. Соберешь, тогда поговорим». До этого собрать у меня его не получалось никогда, но ровно через 10 минут я принес папе собранный кубик. Отец от неожиданности выронил газету, а я только стоял и думал, что как же круто получилось, что у нас кубик-то с наклеенными квадратиками, которые легко переклеить. В итоге мой обман был довольно быстро раскрыт, но за смекалку игрушку свою я получил. © NePosledniyGeroy / Pikabu

Было мне лет 14. Меня оставили на попечение бабушки, которая жила в одном с нами подъезде. Она приходила каждый день раз по 10 (в прямом смысле), и каждый раз я за что-нибудь получала: посуду не помыла, шоколада себе накупила и съела. В какой-то момент я заколебалась и оставила в замочной скважине ключ изнутри — так снаружи дверь было не открыть. Бабушка фишку просекла, дверь мне чуть не снесла. Было страшно, что после этого меня точно отругают, но дверь я так и не открыла. Просидела в итоге 4 дня, не выходя на улицу. © strongasf**k / Pikabu

не выходя на улицу. © strongasf**k / Pikabu Когда была маленькой, родители частенько просили меня сказать, сколько времени. Я брала листок бумаги, фломастер и шла к часам, а так как я не знала цифр, то просто рисовала циферблат. © Подслушано / Ideer

Когда однажды у моего сына выпал зуб, мы решили сделать ему подарок от зубной феи. Муж к подарку приложил записку, в которой было сказано, что в следующий раз волшебница оставит подарок только за красивый, белый зуб. Так супруг хотел приучить малыша правильно чистить зубы. Спустя полгода обнаружили ребенка в ванной с еще одним зубом в руке, который он до блеска чистил щеткой. © Krishnaveni Kumbaji / Quora