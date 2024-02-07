15 наглецов, которых давно пора щелкнуть по носу
Люди, которые хотят поживиться за чужой счет, никогда не переведутся. Они вечно ставят свои интересы на первое место и никогда не думают об окружающих. А если им сделать замечание, то жутко обижаются. Чтобы не попасться в капкан манипулятора, надо знать его приемчики в лицо. Люди из этой подборки рассказали, с какими примерами наглости они столкнулись.
- Ко мне домой курьер принес красивый букет цветов. Внутри была коробочка и записка. В коробочке кольцо — золотое. А в записке — предложение пожениться. Есть одна ложка дегтя, отправитель письма — мама моего молодого человека. Написала, что она меня очень любит и хочет, чтобы мы скорее оформили отношения с ее сыном. Сын давно живет отдельно (не со мной), ему 32 года. Мужчина очень самостоятельный, на свою маму реагирует иногда резко, но любит. Не знаю, стоит ли ему говорить о таких выходках матери. © Подслушано / Ideer
- Стала крестной у ребенка подруги. Дарила подарки на все праздники, всегда привозила гостинцы из поездок. А потом через несколько лет заметила, что мне ничего не дарят даже на день рождения, не говоря уж про Новый год. Ну ладно. А потом начались заказы: на день рождения сына нам подари вот это, из Италии привези вон то, едешь в гости — купи пятое-десятое. И каждый раз заявка была на сумму, превышающую мои возможности. В итоге подарки я дарить перестала, общение сократила до минимума. © Многокотная мать / ADME
- Я увлеклась фотографией, купила зеркалку. На свадьбе подруги был фотограф, но я тоже взяла камеру и просто снимала все подряд. Подруге мои фотографии понравились больше профессиональных. И была у нас общая приятельница. Она меня пригласила на свою свадьбу и между делом спрашивает, возьму ли я фотоаппарат. Я в то время реально всегда таскала с собой камеру и сказала, что да. Накануне свадьбы у меня нарисовалась срочная командировка. Пишу ей: «Извини, присутствовать не смогу, но от души поздравляю». Она мне перезвонила и как давай орать, что я бессовестная, что я ее подвожу, и я ей вообще не подруга. Мол, она меня позвала только ради фотоаппарата, и что теперь она уже не найдет никого, и я оставила ее без свадебных фотографий. Вот так-то. © Виктория Седакова / ADME
- С меня бывший как-то сковородку требовал, а то ему и его новой пассии готовить не на чем. До сих пор смешно. © Асхаэль / ADME
- Есть у меня одноклассница. Она узнала, что у меня дома принтер и сканер. И началось. Сначала по мелочи: счет распечатать, отсканировать документ какой-то. Апогеем стала последняя ситуация: звонок в девять вечера и требование бесплатно (!) сделать дизайн вывески для, цитата: «одной клиентки, очень для меня важной, но платить за это она не хочет. Сделай дизайн, а? Тебе же несложно». Я сказала «нет» и стала сволочью. Оказалось, что «я столько для тебя сделала, а ты даже мелочью помочь не хочешь!» Заблокировала ее везде, где можно, но она попытки связаться не прекращает — видимо, очень не хочется с халявой расставаться. © Luanna Kira / ADME
- Недавно родила. Чувствую себя очень плохо — физически и эмоционально. Муж всех предупредил, что в первые недели никаких гостей. Ко мне приходила мама и помогала с ребенком, а еще соседи заходят — выгуливают нашу собаку. Свекровь узнала о визите мамы и обиделась. Ладно, мы позвали ее на 6-й день.
А надо сказать, что у меня непереносимость глютена. Свекровь притащила домашнюю лазанью, салат с макаронами, печенье, кексы — все с глютеном. Сказала, мол, ей очень жаль, но у нее было мало времени, и поэтому она приготовила только любимую еду ее сыночка. Мне стало обидно. Но случай отомстить подвернулся тут же: в дверь постучал сосед. Он зашел, чтобы выгулять собаку, принес домашний тирамису без глютена и сказал: «Его было на удивление легко приготовить». Я быстренько всучила ему в благодарность партию глютенового печенья от свекрови. Ту это оскорбило до глубины души. С тех пор она говорит людям гадости про меня. Муж на моей стороне и сказал заблокировать ее везде. © Certain_Fan_3991 / Reddit
- На одной из работ был главврач. Стройный, подтянутый, даже симпатичный мужчина лет 45. Не женат и не был. Ну, я без предрассудков, может «не встретил еще свою единственную». Так вот, после одного единственного звонка его мамы, на который мне «посчастливилось» ответить, сразу стала понятна причина его одиночества. Устроила форменный допрос: кто такая, где ее сын и масса других не совсем вежливых и уместных вопросов. Язык чесался ответить ей, что я его прямо сейчас в ЗАГС веду, но не стала, просто повесила трубку. © Ilona Staller / ADME
- Отмечали годовщину нашей свадьбы в ресторане. Мама тоже присутствовала, и она начала вспоминать, как догадалась, что я с кем-то встречаюсь. Мол, она прочитала мою любовную записку. Только вот я точно не писала никаких записок, ведь с будущим мужем мы общались в мессенджере. Вот тут-то и выяснилось, что мама рылась в моем телефоне! Муж и мама посчитали это забавным, а я просто в шоке от них обоих. Я расстроилась из-за того, что мама читала мою переписку, и что муж находит это смешным. Вот такая годовщина вышла. © Pichkuchutku / Reddit
- Есть подруга, мать-одиночка, не работает (не по причине нетрудоспособности, скажу прямо). И периодически просит выручить какими-то мелкими суммами. Конечно, с клятвенным обещанием возврата. Я привыкла, что она не возвращает и даю столько, сколько не жалко. Вчера она попросила крупную сумму: надо оплатить месяц обучения ребенка в каком-то крутом частном детском саду. Говорю: «Не, столько не дам, могу дать столько-то». И называю сумму в 10 раз меньше. Ну да, это именно та сумма, которую я могла бы отдать просто так. Она мне: «Насть, я же знаю, что у тебя есть вся нужная сумма». Я про себя офигеваю, это что, она в налоговую ходы нашла, раз мои доходы знает? Отвечаю: «Есть или нет, это неважно, я тебе озвучила, сколько могу дать». И получаю мега-фразу, еще с такой интонацией, чтобы я прям прониклась собственным сволочизмом: «Да у тебя детей нет, на что тебе деньги тратить?» Вот тут меня и переклинило. Поэтому я просто прервала разговор. © Anastomus / ADME
- Соседи — многодетная семья, и я по доброте душевной пару раз одолжила (само собой без возврата) то пару яиц, то пару морковок. Учитывать нужно то, что жила я одна и покупала на себя именно те самые пару яиц и пару морковок. В какой-то момент им очень понравилось одалживать, приходилось говорить, мол, ой, как раз все закончилось. Хотя было очень неудобно (мне, а не им). © Zhanna Marinicheva / ADME
- У меня есть тайна. Меня удочерили. Об этом я рассказала мужу и свекрови. Свекровь божилась, что никому ни-ни. И тут я встречаю подругу свекрови, а та начинает причитать: «Бедняжка, сиротка, как же твои дети будут с одной-то бабушкой?» Я в бешенстве звоню свекрови, как это понимать. А она: «Так люди все равно узнали бы все». Муж на моей стороне, он говорит ей: «И как бы они узнали, если бы ты молчала?» Теперь не общаемся со свекровью. Карма прилетела с неожиданной стороны: через 3 дня у дочки свекрови день рождения, и ранее я обещала испечь ей торт (пеку профессионально). Вот теперь фиг им. Свекровь оборвала мне телефон, но это уже ее проблемы. © No-Note-3098 / Reddit
- У меня из-за денег десятилетняя дружба прервалась. Одна близкая подруга каждые месяц-два занимала у меня деньги до зарплаты. Я давала без проблем, с отдачей не торопила. И тут первый раз за десять лет деньги потребовались мне. Она дала в долг, дату возврата обговорили. Дня за три до этой даты звонит, мол, верни деньги. Я напомнила, что договаривались на три дня позже, сейчас этой суммы нет. В ответ получила что ей надо прямо сейчас и ее не волнует. «Ну ладно, — говорю, — сейчас придумаю что-то, позвоню как деньги на руках будут, а сейчас я ухожу на прием к врачу». И снова нет. Вот прям сию секунду надо, и плевать ей на мои планы. Тут уже обиделась я, отключила телефон, поехала к врачу, а после сама завезла ей деньги, и еще и выслушала, что я ее, наверно, кинуть хотела, раз телефон отключила. © Многокотная мать / ADME
- Соседке пару раз помог с автомобилем. И тут ее понесло. Хотела, чтобы я в 8 утра приехал в центр нашего города (мегаполиса) и передал ее вещи. Я ей коротко ответил «Нет», и получил ушат оскорблений. С облегчением занес в черный список. © Мороз / ADME
- Работала юрисконсультом, так одна знакомая дама спросила, можно ли с крестными родителями ребенка заключить некое соглашение, по типу брачного контракта, чтобы там было зафиксировано, что они обязаны обеспечить ребенку. У меня брови на лоб полезли. А она пояснила, мол, старшего сына крестила ее близкая подруга, такая ужасная крестная оказалась, только на день рождения ребенку дарит подарки, и те ни о чем, самый дорогой стоил около 5 тысяч. © Anastomus / ADME
- Мы с супругом поругались со свекровью после того, как она без проса проникла ко мне с новорожденным в палату. У ребенка были осложнения после родов, он был на интенсивной терапии. А она пришла пофоткаться. Недавно мы поругались еще круче. Муж и сын болели больше недели, мы все сидим дома. Ребенок у нас маленький, он плачет, мы с мужем не высыпаемся. Свекровь несколько раз спрашивала, не нужно ли нам какой еды? Мы с мужем вежливо отвечали, что у нас все есть. И вот я вернулась из магазина, а сын орет. Я его чудом уложила, муж тоже заснул, и я решила вздремнуть. Через 10 минут в нашу дверь стучат. Собака залаяла, ребенок проснулся и начал плакать. Открываю дверь, а на пороге свекровь: «Я принесла вам курицу-гриль и стиральный порошок». Я разозлилась, мол, сказала же, нам не до гостей сейчас. Свекровь вспылила, мол, она к нам больше ни ногой. И отлично. © Wide_Raspberry1280 / Reddit
Счастье, когда мать мужа — понимающий и деликатный человек. Но, увы, не всем так везет. Вот у этой девушки свекровь вообще тайно пробралась в ее дом. И, когда пользователи узнали причину, все уговаривали девушку бежать из этой семьи.
AdMe/Народное творчество/15 наглецов, которых давно пора щелкнуть по носу
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