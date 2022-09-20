15 неординарных историй о любви, которой точно не бывает в романтических фильмах
Реальная любовь вовсе не похожа на голливудские клише — своего единственного можно встретить где угодно, да и выражают свои чувства люди совершенно по-разному. Злая соседка может со временем превратиться в любимую женщину, а девушка, которая помогает разыграть отца, может стать женой на самом деле.
Мы в ADME под впечатлением от реальных любовных историй, которые рассказали пользователи сети, и верим, что каждый из нас в конце концов будет счастлив, найдя того, с кем хорошо вместе. А теперь вот вам прямые доказательства того, что любви под копирку не бывает.
- Познакомился с девушкой на сайте знакомств. Общались около месяца, очень хотели встретиться, но работал я тогда каждый день на протяжении 4 недель с 8 утра до 10 вечера. Она уже начала подозревать, что я просто «морожусь» и встречи не хочу. Тогда я предложил встретиться в 7 утра в ее районе. А жила она в дикой промзоне — гаражи, заводы, соответствующий контингент. И вот 7 утра, 17 декабря, на улице —30 °С, все заведения закрыты, а мы гуляем по промзоне. В общем, дочери уже 4 года. © metroom / Pikabu
- Не обещал ничего серьезного, то люблю, то не люблю. И тут я попадаю в больницу. 3 операции, выписали — я слабее котенка, худая, как скелет. Думала, что расстанемся, зачем ему почти инвалид, вместе совсем недолго, а вокруг него желающие в очереди стоят. Он готовил после работы еду — отдельно себе и моим детям, отдельно мне варил овсянку на воде и диетические супчики, обрабатывал мне шов, практически на руках носил в ванную. Я только тогда поняла, как он на самом деле ко мне относится, он, наверное, тоже. Откормил меня почти на 10 кг за 3 месяца. Сейчас все в норме, живем, строим планы. Люблю его. © d***kaya / Pikabu
- У нас одинаковые имена и фамилии с разницей в 1 букве. Мы познакомились, потому что постоянно получали письма друг друга от людей, которые неверно вводили электронный адрес. И продолжаем получать, уже будучи вместе. © strangedigital / Reddit
- Как-то в молодости приглашает вечером меня знакомый парень в бильярд, а ко мне как раз подруга в гости на ночевку пришла. Мы уже головы намыли, чаю заварили. Сидим в пижамках и полотенчатых тюрбанах, конфеты трескаем. Я отнекиваюсь от приглашения, говорю, подруга в гостях. А он настаивает, говорит, что придет с другом. Парень был мне симпатичен, так что я у подруги спросила, пойдет ли она. Согласилась, хотя этого друга я в глаза не видала. В общем, сходили, поболтали. Я после этого с тем знакомым общалась месяца 3, и на этом все. А подружка с тем другом уже 16 лет женаты, 2 детей. © NadynBagout / Pikabu
- В универе у меня был хороший друг, который как-то рассказал, что его батя пообещал купить ему машину, как только он найдет хорошую женщину и женится на ней. Тут же созрел гениальный план. Друг сказал бате, что появилась «хорошая женщина» — я — и все идет к тому, что мы вот-вот поженимся. Познакомилась с родителями, стала иногда захаживать в гости, мы вполне правдоподобно играли влюбленных, а через полгода взяли и расписались, по любви. Батя свое слово сдержал и купил нам машину, на которой мы с мужем и сейчас гоняем по очереди. © Палата № 6 / VK
- Папин друг устроил ему свидание вслепую с незнакомкой. Через 3 дня они решили пожениться. Они прожили долгую жизнь. В этом месяце их браку исполнилось бы 58 лет, если бы отец дожил до этого момента. © Quirky_Swordfish_308 / Reddit
- У дочки-подростка уже скоро год как есть парень, Женя. Летом поехала она в спортивный лагерь на 3 недели. Лагерь далеко от города, сам парень явно не добрался бы, да и режим там пропускной. Женя позвонил, спросил, можно ли ему поехать с нами в «родительский день». Говорю: «Выезжаем в 7 утра, опоздаешь — ждать не буду». Выхожу чуть раньше жены, опаньки... спит у подъезда на лавочке, закутавшись в кофту. Бужу: «Женя, ты чего? Зашел бы». — «Я рано приехал, боялся опоздать». — «Давно тут?» — «Часа 3. Все равно заснуть не мог». По дороге его сморило на заднем сиденье, несмотря на кофе и музыку в салоне. Мы с женой улыбались. Не знаю, что выйдет из их с дочкой отношений, но этот эпизод показался нам очень милым. Любовь, наверное. © Bear84 / Pikabu
- Когда я встретил свою будущую жену, я был бедным студентом, который иногда даже еды себе купить не мог. Мы встречались уже 8 месяцев, близился ее день рождения, а денег не было. Пошел разгружать вагоны, насобирал небольшую сумму. Вспомнил о том, что она любит The Beatles. Оббегал весь город, нашел пластинку с их альбомом «Abbey Road». Немного стыдно было за такой скромный подарок, но она просто пищала от счастья! Оказалось, что это был единственный альбом, которого не хватало в ее коллекции. © Палата № 6 / VK
- Однажды мой пес сбежал. Его не было меньше часа, и, видимо, он отлично провел время, потому что вскоре собака моей соседки оказалась беременной. Она позвонила мне и накричала за то, что я отпускаю своего некастрированного пса гулять без поводка. А я накричал на нее за то, что она не стерилизовала свою собаку. В общем, мы поругались. Но после появления щенков мы поняли, что влюблены друг в друга. © Nikita_Woti / Reddit
- Я расстался с девушкой, взял отпуск и без определенных планов отправился путешествовать по сельской местности. В поездке я забрел в маленький книжный магазин. На полу лежал лист бумаги. Я поднял его, чтобы выбросить в мусорное ведро, но случайно увидел какой-то текст с другой стороны. Это был флаер музыкального фестиваля. Там я встретил свою жену. У нас были отношения на расстоянии, а потом мы поженились. Это было в 1989 году. С тех пор мы вместе. © James Jordan / Quora
- Договорились с другом пойти в кино. Приехал в кинотеатр, купил билеты, а друг сообщил, что у него ЧП и он приехать не сможет. Вышел из кинотеатра, там девушка, ну я и позвал ее на фильм (не пропадать же билету, тем более что вернуть его уже было нельзя). Теперь регулярно ходим в кино вместе. Из моего дома. © Подслушано / Ideer
- У меня есть шорты с синим пятном, на которое я смотрю, когда мне становится грустно. Сразу же вспоминается любимый город, куда мы с возлюбленным сорвались автостопом, квартира лучшего друга, солнце за окном, и как мой прекрасный мужчина сосредоточенно красит мне волосы в синий цвет, заляпывая краской все вокруг... © Подслушано / Ideer
- Помню куриный супчик, привезенный мне в больницу ранним утром, чтобы успела свежий и горячий поесть. Увиделись буквально на 5 минут, так как как в больницу никого не пускали. Мы были знакомы только пару месяцев, и в принципе серьезного ничего не намечалось. Этот момент очень сильно запал в душу. Живем вместе по сей день. Ничего серьезного, да-да. © Atheeens / Pikabu
- Девушка жила на краю города, я к ней на первое свидание на старом скутере поехал. Начало моросить, а затем и ливень пошел, ну и как же без сломавшегося скутера. На улице ночь, дождь, я до трусов мокрый пытался завести его, но так и не получилось. В итоге шел 2 часа пешком, толкая своего коня. Вчера с той самой девушкой обручились! © DealerAst / Pikabu
- Мы с подругой перекусывали на фуд-корте в торговом центре, а он шел мимо. Я подумала, что он очень милый, а в следующий момент начала давиться своей едой. Он странно посмотрела на меня и ушел. Моя подруга не растерялась, пошла за ним и получила для меня его номер телефона. Это было 7 лет назад. Он вспоминает, что в тот момент подумал, что я смеюсь над ним. © Milky02 / Reddit
- Моя девушка зарабатывала в 3 раза больше меня. Я думал, что в этом нет ничего страшного. Мы поженились. А через полгода она захотела развестись. Я был убит горем. Снял комнатушку. Мои новые соседи оказались хорошими людьми, и через пару дней пригласили меня на вечеринку. Там я познакомился со своей будущей женой. Мы вместе уже 25 лет, у меня есть свой бизнес и дом. Когда одна дверь закрывается, открывается другая. Может быть, из-за того, что моя первая жена не дала мне шанса, я работал еще усерднее, чтобы доказать ей ее неправоту. Этот поворот сюжета — лучшее, что когда-либо случалось со мной. © Craig Russell / Quora
А у вас есть история, которую вам нравится вспоминать вместе с любимыми?
AdMe/Народное творчество/15 неординарных историй о любви, которой точно не бывает в романтических фильмах
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