15 неординарных историй о любви, которой точно не бывает в романтических фильмах

Реальная любовь вовсе не похожа на голливудские клише — своего единственного можно встретить где угодно, да и выражают свои чувства люди совершенно по-разному. Злая соседка может со временем превратиться в любимую женщину, а девушка, которая помогает разыграть отца, может стать женой на самом деле.

Мы в ADME под впечатлением от реальных любовных историй, которые рассказали пользователи сети, и верим, что каждый из нас в конце концов будет счастлив, найдя того, с кем хорошо вместе. А теперь вот вам прямые доказательства того, что любви под копирку не бывает.