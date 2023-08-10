15 случаев, когда между мастерами маникюра и их клиентами разгорелась нехилая драма

Обычный поход на маникюр нередко оборачивается приключением, о котором хочется тут же поведать всему интернету. Да и мастера в этом плане не отстают — они частенько делятся в сети историями о своих клиентках. Мы собрали рассказы обеих сторон и убедились, что их отношения по накалу страстей ничем не уступают бразильским сериалам.