15+ впечатляющих фото, которые показывают мир с новой стороны

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Все мы знаем, что в мире еще много чего крутого, о чем мы даже не подозреваем. Но иногда не обязательно становиться ученым или штудировать учебники, чтобы увидеть нечто экстраординарное, что уже невозможно выкинуть из головы. Это может быть цветок или срез винограда под микроскопом, необычная плесень, ржавчина и даже рентгеновские снимки зубов.

Мы в ADME решили показать вам новую порцию фото, которые значительно расширят кругозор.

«Вырастила несколько аккуратных кристаллов из сахара дома»

«Отделяем ДНК клубники в научном клубе»

Так выглядит маргаритка под электронным микроскопом

За кадром процесса

«Рентген зубов моего 6-летнего ребенка»

А так выглядит рентген, когда в подбородке оказался лишний зуб

Клещ в электронном микроскопе

«Взяли мазок с подошвы ботинка моего коллеги. Вырос вот этот шедевр»

Цветок в обычном виде vs макрофото лепестка

На этих клетках лука под микроскопом наглядно видно разные стадии митозного деления клеток

«Недавно я проткнула бутылку с дезинфицирующим средством канцелярской кнопкой. И вижу, что на кончике начало что-то расти...»

«Скорее всего, это просто ржавчина».

«Я работаю в лаборатории растительных тканей. Загрязнения приносят немало проблем, но иногда это красиво»

Верхний клык средней собаки по сравнению с верхним клыком кошки — бумага демонстрирует, где проходит линия десен

«Моя собака покакала на одеяло, и я выбросил его на улицу. А потом выросло вот это»

Срез стебля винограда вблизи

«Увидел эту плесень в кошачьей миске, которая несколько недель отмачивалась водой после пожара в доме»

«Сегодня я узнала, что на маркерах может появляться плесень»

Забытый растворимый кофе