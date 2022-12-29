15+ выдумщиков так оригинально замаскировали подарки, что в жизни не отгадаешь, что под оберткой

Одни люди вручают свои подарки в оригинальной упаковке или вообще без нее, если изготовителем она не предусмотрена. Например, носки или рубашку. А другие не только заморачиваются с обертыванием презента, но и делают это так, чтобы ввести в заблуждение получателя. Например, упаковывают толстовку таким образом, что кажется, будто под оберточной бумагой укулеле. Вот 15+ креативных людей, которые знают, как эффектно преподнести подарки.

1. Зонтик замаскирован под кресло-качалку

2. «Взял несколько мармеладок и слишком увлекся обертыванием подарка»

3. Настольная игра, завернутая в бумагу так, будто это гитара

4. На самом деле под оберткой 2 ремешка для смарт-часов

5. Внутри симпатичная кофейная чашка в виде кота и коробка смеси для приготовления горячего шоколада

6. А здесь деньги, приклеенные к настоящей вешалке

7. «В прошлом году на Рождество обернул жене кружку с Муми-троллем так, будто это фен»

8. В этом подарке набор праздничных открыток

9. «Я соорудил колесо обозрения, чтобы в таком виде преподнести своей девушке рождественские подарки»

10. Чугунная сковородка обернута таким образом, будто внутри статуэтка черепахи

11. На самом деле это свернутая карта в тубусе

12. «Дети так и не догадались, что это скейтборды»

13. Внутри совсем не укулеле, а толстовка с капюшоном

14. В действительности это не самокат, а зонт

15. Набор для душа замаскирован под динозавра

16. Это не вешалка, а зонт для гольфа

17. Под оберточной бумагой настольная игра

18. «Мне надоело дарить конверты с подарочными картами. В этом году каждый получит животное из папье-маше, наполненное конфетами (ну и подарочную карту)»