15+ выдумщиков так оригинально замаскировали подарки, что в жизни не отгадаешь, что под оберткой
Одни люди вручают свои подарки в оригинальной упаковке или вообще без нее, если изготовителем она не предусмотрена. Например, носки или рубашку. А другие не только заморачиваются с обертыванием презента, но и делают это так, чтобы ввести в заблуждение получателя. Например, упаковывают толстовку таким образом, что кажется, будто под оберточной бумагой укулеле. Вот 15+ креативных людей, которые знают, как эффектно преподнести подарки.
1. Зонтик замаскирован под кресло-качалку
2. «Взял несколько мармеладок и слишком увлекся обертыванием подарка»
3. Настольная игра, завернутая в бумагу так, будто это гитара
4. На самом деле под оберткой 2 ремешка для смарт-часов
5. Внутри симпатичная кофейная чашка в виде кота и коробка смеси для приготовления горячего шоколада
6. А здесь деньги, приклеенные к настоящей вешалке
7. «В прошлом году на Рождество обернул жене кружку с Муми-троллем так, будто это фен»
8. В этом подарке набор праздничных открыток
9. «Я соорудил колесо обозрения, чтобы в таком виде преподнести своей девушке рождественские подарки»
10. Чугунная сковородка обернута таким образом, будто внутри статуэтка черепахи
11. На самом деле это свернутая карта в тубусе
12. «Дети так и не догадались, что это скейтборды»
13. Внутри совсем не укулеле, а толстовка с капюшоном
14. В действительности это не самокат, а зонт
15. Набор для душа замаскирован под динозавра
16. Это не вешалка, а зонт для гольфа
17. Под оберточной бумагой настольная игра
18. «Мне надоело дарить конверты с подарочными картами. В этом году каждый получит животное из папье-маше, наполненное конфетами (ну и подарочную карту)»
А как вы преподносите подарки своим друзьям и близким? В оригинальной упаковке или тоже как-нибудь креативите?
Фото на превью whole_***** / Reddit, LeftClique / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ выдумщиков так оригинально замаскировали подарки, что в жизни не отгадаешь, что под оберткой
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