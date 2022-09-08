15 женщин, которые честно признались, что жизнь после 30 полна сюрпризов и открытий

С возрастом мы становимся более сентиментальными, чаще вспоминаем старых друзей, с которыми давно потеряли связь, пересматриваем любимые сериалы по несколько раз и наконец начинаем получать удовольствие от простых вещей. Нас радует удачная покупка любой безделушки, мы можем проснуться в хорошем настроении просто от того, что нам приснился сон, в котором мы смогли разобрать шкаф и нашли заначку в зимней куртке.