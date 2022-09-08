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15 женщин, которые честно признались, что жизнь после 30 полна сюрпризов и открытий

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С возрастом мы становимся более сентиментальными, чаще вспоминаем старых друзей, с которыми давно потеряли связь, пересматриваем любимые сериалы по несколько раз и наконец начинаем получать удовольствие от простых вещей. Нас радует удачная покупка любой безделушки, мы можем проснуться в хорошем настроении просто от того, что нам приснился сон, в котором мы смогли разобрать шкаф и нашли заначку в зимней куртке.

Мы в ADME уверены, что, взрослея, мы становимся только мудрее и начинаем проще относиться к себе и окружающим, а также смотреть на многое с искренней улыбкой и позитивом.

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А вы согласны с утверждением, что жизнь после 30 лет только начинается?

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AdMe/Народное творчество/15 женщин, которые честно признались, что жизнь после 30 полна сюрпризов и открытий
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