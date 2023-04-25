16 человек, которые заметили маленькое чудо прямо у себя под носом

В ежедневной рутине и суете легко забыть, что мир полон не только горящих дедлайнов и неумолкающих чатов в телефоне. Временами нам становится просто необходимо хотя бы чуть-чуть замедлиться, выдохнуть и присмотреться к тому, что окружает нас каждый день. И тогда снова станет понятно, что реальность складывается из множества мелочей, среди которых есть место и маленьким чудесам. Именно такие моменты запечатлели на фото герои нашей подборки.

«Как-то утром моя курица снесла яйцо без скорлупы и скорлупу без яйца. Оба целехонькие»

Желтый арбуз. На вкус чуть менее сладкий, чем красный

Это плохо. Обычно желтые и оранжевые арбузы бывают слаще красных. © Mondetine / Reddit

«Стекло окна в моей ванной придало мотыльку кристаллическую структуру»

Это дерево наполовину сухое, наполовину нет

«За время прогулки мы нашли 31 счастливый клевер»

Стебель кукурузы пророс прямо через асфальт на парковке у продуктового магазина

«Мы нашли огромную стрекозу»

Посмотрите, это облако похоже на перышко

«Я нашла шишку-монстра»

Молния ударила прямо в тротуар

«Нашел этот гриб на прогулке 5 лет назад»

«Смотрите, что я нашел среди камней на дне высохшего ручья. Это древний наконечник стрелы»

«Пришел на кухню и нашел в раковине ящерицу, которая плавала на губке, как на плоту»

«Оказывается, лапа моей собаки такого же размера, что и моя стопа»

Собаки годами помечали этот столб, и гляньте, что с ним случилось