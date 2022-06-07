17 человек получили подарки, которые теперь не стереть из памяти

Поводы для того, чтобы сделать подарок, могут быть разными: от дня рождения до Нового года. Всегда есть выигрышные варианты: торжественно вручить деньги или букет цветов, — и многие к ним прибегают. Однако иной раз людям в голову приходят слишком изощренные идеи, а кто-то и вовсе отказывается от креатива и дарит что попало.

Мы в ADME не знаем, смеяться или плакать над идеями для подарков, которые посещают умы некоторых выдумщиков, поэтому сегодня поделимся этими вариантами с вами.

«Дочь подарила нам это на Рождество, да еще и кровать застелила. Потому что мы постоянно „забывали“ о подарке»

«Вот что я получил за год безупречной работы. Они даже мою фамилию правильно написать не смогли»

«Наушники, которые сестра вручила мне в качестве подарка»

«Родители, которые кладут такие игрушки в подарочные наборы, пожалуйста, не надо так»

«Один из тех игрушечных рожков, которые просто издают громкий монотонный звук снова, и снова, и снова».

«Во время проведения „Тайного Санты“ коллеги получили нормальные подарки, а мне досталось средство для мытья машины»

«У нас с братом есть традиция дарить друг другу очень странные подарки. Сегодня я решил, что именно вручу ему»

«Свеча-единорог с сюрпризом. По мере горения превращается в скелет».

«Девушка сделала мне лучший подарок на свете. После такого я просто обязан на ней жениться»

«Мой друг получил в подарок это»

Бомбочка для ванны в виде баклажана. Банан для масштаба

«Сыну подарили эту футболку. Ему нравится реакция окружающих на нее»

Тренер получил эти шорты в подарок от группы по аквааэробике

Не самый плохой подарок

Надпись на кружке: «Не самый плохой папа».

Обмен подарками между братом и сестрой

Надпись в коробке: «Не смог купить тебе подарок в этом году, поэтому держи коробку».

«Склад, где я работаю, был номером один в компании по итогам квартала, и руководство пообещало огромную премию. А вот та самая премия»

«Сегодня День учителя. Директор сказала нам, что оставила в качестве подарка угощение»

«Мой фаворит — остатки закусок, которые выдают в самолетах, с ее рейса».

«В честь 5-летия работы в компании мужу подарили это»

«Праздничный подарок для сотрудников: вилка с именной этикеткой и лотерейный билет. Они подарили это 30 людям, включая меня»