17 человек получили подарки, которые теперь не стереть из памяти
Поводы для того, чтобы сделать подарок, могут быть разными: от дня рождения до Нового года. Всегда есть выигрышные варианты: торжественно вручить деньги или букет цветов, — и многие к ним прибегают. Однако иной раз людям в голову приходят слишком изощренные идеи, а кто-то и вовсе отказывается от креатива и дарит что попало.
Мы в ADME не знаем, смеяться или плакать над идеями для подарков, которые посещают умы некоторых выдумщиков, поэтому сегодня поделимся этими вариантами с вами.
«Дочь подарила нам это на Рождество, да еще и кровать застелила. Потому что мы постоянно „забывали“ о подарке»
«Вот что я получил за год безупречной работы. Они даже мою фамилию правильно написать не смогли»
«Наушники, которые сестра вручила мне в качестве подарка»
«Родители, которые кладут такие игрушки в подарочные наборы, пожалуйста, не надо так»
«Один из тех игрушечных рожков, которые просто издают громкий монотонный звук снова, и снова, и снова».
«Во время проведения „Тайного Санты“ коллеги получили нормальные подарки, а мне досталось средство для мытья машины»
«У нас с братом есть традиция дарить друг другу очень странные подарки. Сегодня я решил, что именно вручу ему»
«Свеча-единорог с сюрпризом. По мере горения превращается в скелет».
«Девушка сделала мне лучший подарок на свете. После такого я просто обязан на ней жениться»
«Мой друг получил в подарок это»
Бомбочка для ванны в виде баклажана. Банан для масштаба
«Сыну подарили эту футболку. Ему нравится реакция окружающих на нее»
Тренер получил эти шорты в подарок от группы по аквааэробике
Не самый плохой подарок
Надпись на кружке: «Не самый плохой папа».
Обмен подарками между братом и сестрой
Надпись в коробке: «Не смог купить тебе подарок в этом году, поэтому держи коробку».
«Склад, где я работаю, был номером один в компании по итогам квартала, и руководство пообещало огромную премию. А вот та самая премия»
«Сегодня День учителя. Директор сказала нам, что оставила в качестве подарка угощение»
«Мой фаворит — остатки закусок, которые выдают в самолетах, с ее рейса».
«В честь 5-летия работы в компании мужу подарили это»
«Праздничный подарок для сотрудников: вилка с именной этикеткой и лотерейный билет. Они подарили это 30 людям, включая меня»
А вы когда-нибудь получали странные подарки?