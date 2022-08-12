17 доказательств того, что соседи — совершенно уникальные ребята, хоть кино о них снимай
С соседями сложно соблюдать нейтралитет: они как очень дальние родственники, которые живут через стенку. Постепенно вы узнаёте друг о друге какие-то подробности, и тут уж вам решать — дружить с этими людьми или держаться от них подальше.
Нам в ADME не составило труда найти множество историй пользователей, которым попались неординарные соседи. А в бонусе расскажем о том, как людей сближают тонкие стены в доме.
- У меня был сосед, который всегда собирал мусор на нашей улице: бутылки, бумагу, одежду, еду и все такое. И все бы ничего, но после этого он обливал хлам из шланга и вешал сушиться. Высушив мусор, он его выбрасывал. © LederhosenSituation / Reddit
- Однажды у меня в квартире завелись тараканы. Они появились ниоткуда, и сначала я решила, что оставила где-то еду и она испортилась. Но, проверив все, я поняла, что они пришли снаружи. Потом узнала, что пожилой сосед постоянно таскает в квартиру вещи со свалки. © Yana Yabloneva / Quora
- Мы живем в частном доме. Однажды сосед повесил на свой забор объявление для нашей собаки: «Перестань писать на мой забор». К слову, наш пес никогда не писал на его забор и читать, понятное дело, не умел. © Диана Трусенева
- Мой сосед наблюдает из-за своей изгороди, как мы с мужем работаем на ферме, а потом в точности повторяет наши действия. Он носит камуфляж и думает, что мы его не замечаем. © frenchcaptain / Reddit
- У меня был сосед Яша с 3-го этажа, который частенько забывал дома ключи. Парень вообще не парился: забирался на козырек подъезда, с него перелезал на наш балкон, а потом к себе. Представьте: сидите вы завтракаете, а тут веснушчатая физиономия Яши в окне. Непередаваемые ощущения!
- Прошлой осенью соседи сверху увлеклись караоке. По вечерам я долго слушала то ретро в исполнении дедушки, то эстраду нулевых, напеваемую женским голосом, а по выходным все песни из всех мультиков. Нужно ли говорить, что их певческий клуб расположился прямо над моей спальней? © Vares / ADME
- У меня был сосед, который косил свой газон только поздно ночью с фонариком. Максимально странный парень. Никогда не стриг траву днем. Это здорово раздражало. © Chocolatemilk423 / Reddit
- Купил наконец бензокосилку самоходную, обкатываю потихоньку. Решил сделать доброе дело и покосить соседке дорогу и полянку. Она выходит такая и вместо спасибо выдает: «О, раз косишь, покоси-ка мне участок». © Romanng / Pikabu
- Когда я жил в многоэтажке, у нас была соседка, которая день и ночь каталась на самокате по дому и записывала «нарушения» в блокнот. Потом она зачитывала эти записи на собраниях правления. Например: «2 часа ночи — дверь в блок такой-то грязная.17:00, блок такой-то — я слышу телевизор через дверь». © Onid8870 / Reddit
- У моей соседки с 5-го этажа есть привычка выбрасывать еду в окно. Типа в мусор жалко, а за окном собачки и коты съедят. Один раз она вылила суп, который попал на сушившееся этажом ниже белье. Хозяйка белья пришла ругаться, а супометательница все отрицала. © Формула Воды / ADME
- Соседи прислали нам по почте письмо с просьбой никогда не парковаться перед их домом после того, как я один раз там встал. Зато они сами пару лет спустя открыли какой-то домашний бизнес, и теперь каждый день перед нашим домом припаркованы как минимум 3 машины. © sheepinwolfsclothes / Reddit
- Осенью сработал датчик движения на даче. Посмотрели камеры: дальние соседи пришли к забору с лопатами и дружно выкопали 2 недавно посаженные ели. Пошли мы с ними разбираться. И тут они сначала отнекивались, пока мы не показали им видео с камер. Потом на тех же камерах наблюдали, как они обратно наши ели сажают. Прямо соседи года! © Подслушано / VK
- Жила я в коммунальной квартире, моей соседкой была очень харизматичная пожилая женщина. Как-то она поведала мне, что была 5 раз замужем! Всех мужей ловила с любовницами. При разводе оставалась квартира, машина, дача и т. д. И тут она мне говорит: «Учись! 5 мужей, 9 любовников. Ни разу не пойманная». © Подслушано / VK
- Мой сосед частенько сидит в своей машине, припаркованной в саду, и просто заводит двигатель. Отец купил ему авто много лет назад, но он так и не смог получить права. Поэтому просто сидит и накручивает обороты. Иногда это продолжается часами. © deltronzi / Reddit
- Однажды в 7 утра меня разбудили аплодисменты. Выглянул в окно и увидел, что сосед стоит посреди своего двора и громко хлопает в ладоши. © RES1ST0R / Reddit
- У меня один «одаренный» сосед забабахал камин в вентиляционную шахту. Начал топить, у меня запахло. Он мне: «Ну а что такого?» Куча жалоб, суд — и все, камин больше не топил. © пани Зербр / ADME
- Моя соседка, около 90 лет от роду, жаловалась на меня участковому, что я вдуваю радиоактивную пыль ей в вентиляцию. На вопрос о происхождении этой самой пыли она говорила что-то про спецслужбы. © Елена Голованова
Бонус
- Живем в новостройке, стены картонные. Но недавно я понял, что в этом могут быть и плюсы. Мы с дочкой собираемся в больницу. Время уже на исходе, а я бегаю по дому и ищу ключи от машины, перевернул всю мебель — нет нигде. От бессилия вскидываю руки вверх и громко так: «Да где эти проклятые ключи?!» И тут слышу за стеной голос соседа «В стиралке!» Иду к стиралке — и точно, вот они, ключики мои родненькие! В больницу успели. Оказывается, это был не первый подобный случай и жена не раз ругала дочь: «Опять ключи в стиралку спрятала!» © ***Bear / Pikabu
А вы с соседями живете душа в душу или стараетесь обходить их стороной?
AdMe/Народное творчество/17 доказательств того, что соседи — совершенно уникальные ребята, хоть кино о них снимай
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