17 загадочных фотографий, которые испытают вашу нервную систему на прочность
Всем известно, что человеку нравится смотреть на милые и приятные вещи: как играет котенок или волны накатываются на берег. Но порой хочется испытать острые ощущения и пощекотать нервы. Вот на этот случай мы предлагаем вам загадочные фотографии, в которых есть нечто, от чего трудно оторвать взгляд.
Ночью в заброшенной больнице был таинственный посетитель
«Фото 1974 года: моя мама побывала в гостях у Санты»
Ураган испортил прекрасный вид из окна
«Бабушка подарила мне фотоальбом, а внутри я нашел этот снимок»
Подсолнух будто смотрит прямо в душу
Смотрите, кто поселился в фонаре из тыквы
«Кто-то ест мой мусорный бак»
- У меня тоже такое было. Думал, что крысы, и поставил камеру наблюдения. Оказалось, что это белки. Они даже приносили объедки, чтобы съесть их возле моего дома. © BillyRay_Valentine / Reddit
«Сфотографировал свою невесту, когда она надевала толстовку»
«Вид из окна моей бабушки»
Ох уж этот взгляд!
«Просто решили сделать панорамный снимок Эйфелевой башни»
«Я пришла в океанариум, а там этот тюлень. Смотрит на меня»
Небо красивое и одновременно жуткое до мурашек
«Я уверен, что где-то здесь живет Пеннивайз из фильма „Оно“»
«Я просто зашел в магазин. А кажется, будто попал на фабрику клонов»
- Беги оттуда. Они могут быть милыми днем, но вот ночью... © SandGodInaros / Reddit
Кактус совсем зачах. Это все, что от него осталось
- Да это же Грут из «Стражей Галактики»! © An_aussie_in_ct / Reddit
Все светящиеся точки — это кошачьи глаза
При взгляде на какую фотографию у вас по спине пробежали мурашки?
Фото на превью Disaster_External / Reddit
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