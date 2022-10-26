17 загадочных фотографий, которые испытают вашу нервную систему на прочность

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Всем известно, что человеку нравится смотреть на милые и приятные вещи: как играет котенок или волны накатываются на берег. Но порой хочется испытать острые ощущения и пощекотать нервы. Вот на этот случай мы предлагаем вам загадочные фотографии, в которых есть нечто, от чего трудно оторвать взгляд.

Ночью в заброшенной больнице был таинственный посетитель

«Фото 1974 года: моя мама побывала в гостях у Санты»

Ураган испортил прекрасный вид из окна

«Бабушка подарила мне фотоальбом, а внутри я нашел этот снимок»

Подсолнух будто смотрит прямо в душу

Смотрите, кто поселился в фонаре из тыквы

«Кто-то ест мой мусорный бак»

У меня тоже такое было. Думал, что крысы, и поставил камеру наблюдения. Оказалось, что это белки. Они даже приносили объедки, чтобы съесть их возле моего дома. © BillyRay_Valentine / Reddit

«Сфотографировал свою невесту, когда она надевала толстовку»

«Вид из окна моей бабушки»

Ох уж этот взгляд!

«Просто решили сделать панорамный снимок Эйфелевой башни»

«Я пришла в океанариум, а там этот тюлень. Смотрит на меня»

Небо красивое и одновременно жуткое до мурашек

«Я уверен, что где-то здесь живет Пеннивайз из фильма „Оно“»

«Я просто зашел в магазин. А кажется, будто попал на фабрику клонов»

Беги оттуда. Они могут быть милыми днем, но вот ночью... © SandGodInaros / Reddit

Кактус совсем зачах. Это все, что от него осталось

Да это же Грут из «Стражей Галактики»! © An_aussie_in_ct / Reddit

Все светящиеся точки — это кошачьи глаза