17 мужей и жен, которые кайфуют от семейной жизни, и на это любо-дорого смотреть
Зачастую люди, которые еще не связали себя узами брака, считают, что семейная жизнь скучна и безынтересна. На самом деле все зависит от самих супругов, и многим удается наполнить свои отношения заботой, юмором, теплом и радостью.
Мы в ADME уверены, что в семейной жизни всегда есть место по-настоящему клевым моментам. И фотографии героев нашей статьи — прямое тому доказательство.
«Я вернулся домой на пару часов раньше жены, которая весь день развлекала наших детей и бегала по делам. Это сюрприз, который я приготовил для нее»
«Мой муж косил газон»
«Мое любимое время суток. После того как моя жена рано утром кормит малышку и сама ложится досыпать, наступает моя очередь побыть с ребенком»
«Мы с супругом год назад купили дом и теперь празднуем встречу каждого нового сезона»
«Однажды мы встретили Джейсона Момоа, и моему мужу пришла в голову замечательная идея сделать именно такое фото. Я потом 2 года голову не мыла!»
«Пока жена была на работе, я расклеил глаза по всему дому. Она заметила это не сразу, а потом не могла перестать смеяться»
«У моего мужа был плохой день, поэтому я сделала для него это»
«Жена недавно прислала мне фотографию: „Помнишь, как ты мне анонимку присылал?“ Конечно помню! Вроде всего 12 строчек, а времени на изготовление ушла уйма»
«Ирина, вам угрожает страшная опасность! Ваша неземная красота и остроумие заинтересовали одного очень опасного человека, который влюбился в вас, и с каждым днем его чувства становятся все сильнее. Этот человек способен на самые безумные поступки, чтобы добиться вашей любви. Прошу вас, не дайте ему разрушить нашу хрупкую Вселенную, чтобы положить ее к вашим ногам. Только вы можете остановить его! Анонимный аноним».
«Моей тогда еще девушке романтик очень понравился. Хранит письмо до сих пор».
«Я на 34-й неделе беременности, и муж скучает по обнимашкам. Чтобы их организовать, он даже сдвинул диваны»
«Наш 2-летний сын любит рушить постройки из конструктора. Иногда мы с женой укладываем его спать и вдвоем строим что-то большое из всех деталей»
«Утром прикольно наблюдать, как ребенок все это с удовольствием ломает».
«Муж нашел мои пряди для наращивания и сделал фото»
«Жена удивила меня цветами. Никто никогда раньше не покупал мне букеты, несмотря на мои постоянные намеки на то, что я люблю цветы»
«Мне поручили разносить сандалии моей беременной супруги, чтобы она могла в них ходить. Каждый день как приключение»
«Муж подарил мне эти ореховые деревья в наш самый первый День святого Валентина 7 лет назад. Они становятся сильнее и крепче, как и наша любовь»
«У супруга сегодня день рождения, а я допоздна работаю. Оставила ему дома небольшой сюрприз, потому что хотела сделать для него что-то особенное»
«С днем рождения!»
«Супруг любит делать мне смайлики на завтрак»
«Жена отчаянно пытается похудеть, ест всякие полезности. Но я случайно нашел ее тайник с „запрещенкой“»
«Не стал ничего ей говорить, а сам теперь подкладываю туда время от времени немного вкусностей. Пусть побалует себя».
Какое событие из семейной жизни больше всего греет душу вам?