17 растений, которые пользователи силились определить самостоятельно, но потом плюнули и обратились к знатокам
Не все проводили лето у бабушки на даче, изучая буйную растительность приусадебного участка, поэтому кое-кто с трудом может отличить крыжовник от сорняка, а яблоню от айвы. Впрочем, сегодня вовсе не обязательно быть ботаником, чтобы знать большинство растений по именам, достаточно дружить с интернетом и не стесняться задавать вопросы.
Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, решили разобраться в том, что за растения попались им на глаза, и отправились за советом к знатокам. А в бонусе расскажем о молодом человеке, который вдруг обнаружил у себя на подоконнике загадочный росток.
Что это за кошмарная штука свалилась с дерева?
- Выглядит как инопланетянин, но на самом деле это коробочка с семенами магнолии. © Alohalolihunter / Reddit
Подскажите, что это за растение?
Что это за цветок?
- Желтый гибискус. © Turkeyoak / Reddit
Подскажите, кто знает, что это?
- Циноморий. Я сама его только в прошлом году увидела впервые, поэтому и запомнила. © Brizo / ADME
Любые идеи, что это может быть?
- Подъельник одноцветковый. Это паразитический цветок, который не содержит фотосинтезирующих пигментов, поскольку использует энергию дерева-хозяина. © Agreeable_Ad9171 / Reddit
Может, подскажет кто, что это за красивый кустик?
- Японская айва. Помимо красоты она еще и полезная. Собираю ее ближе к середине октября, разрезаю на четвертинки и сушу. Потом вместо лимона в чай добавляю, очень насыщенный вкус дает. А еще, говорят, варенье из нее классное получается. © Елена Паршина / ADME
Цветы растут прямо на тротуаре
- Это цикорий. © CaptainObvious110 / Reddit
Найден в тропическом лесу в Мексике
- Это наперстянка, если решите потрогать, наденьте перчатки, оно ядовито. © meowxinfinity / Reddit
«Хотел бы, чтобы эта штука росла у меня во дворе»
- Страстоцвет, растет как сорняк. © tester338484 / Reddit
«Нашел это рядом с домом»
- Что ж, поздравляю, похоже, у тебя завелся крыжовник. © Pfrog3401 / Reddit
«Увидел такую штуковину, что это такое?»
- Это точно агава. © Visual_Pineapple101 / Reddit
Кто-нибудь знает, что это за цветок из местной оранжереи?
- Это самая крутая плюмерия, которую я когда-либо видел. © Skimfest1 / Reddit
«Бабушка мужа подарила мне эту красоту»
- Это однолетник, называется петушиный гребешок. © Beamarchionesse / Reddit
Что это?
- Это дикий артишок, некоторые считают его сорняком. Очень красивое растение, устойчивое к засухе. © TrueRepose / Reddit
«Купила эти цветы, но забыла название и потеряла этикетку»
- Кальцеолярия. © engman_gerlish / Reddit
Что это за овощ?
- Похоже на лимонный огурец. © tessislurking / Reddit
«Нашел странный фрукт»
- Это плоды шиповника. © TedTheHappyGardener / Reddit
Бонус
В горшке из-под давно погибшей монстеры вдруг появился какой-то росток. Листал справочники, но что это, определить не смог. Помогла знакомая-биолог. Оказалось, что это самое настоящее оливковое дерево! Но откуда? Вспомнил: полгода назад угощал друзей наспех собранным салатом, в который случайно добавил оливки с косточками. Один из приятелей все крутился у окна, видимо, выплевывая их в горшок. Все бы ничего, но оливки были консервированные. © Подслушано / VK
А какое максимально необычное растение вы встречали?