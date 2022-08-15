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17 растений, которые пользователи силились определить самостоятельно, но потом плюнули и обратились к знатокам

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Не все проводили лето у бабушки на даче, изучая буйную растительность приусадебного участка, поэтому кое-кто с трудом может отличить крыжовник от сорняка, а яблоню от айвы. Впрочем, сегодня вовсе не обязательно быть ботаником, чтобы знать большинство растений по именам, достаточно дружить с интернетом и не стесняться задавать вопросы.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, решили разобраться в том, что за растения попались им на глаза, и отправились за советом к знатокам. А в бонусе расскажем о молодом человеке, который вдруг обнаружил у себя на подоконнике загадочный росток.

Что это за кошмарная штука свалилась с дерева?

  • Выглядит как инопланетянин, но на самом деле это коробочка с семенами магнолии. © Alohalolihunter / Reddit

Подскажите, что это за растение?

Что это за цветок?

Подскажите, кто знает, что это?

  • Циноморий. Я сама его только в прошлом году увидела впервые, поэтому и запомнила. © Brizo / ADME

Любые идеи, что это может быть?

Может, подскажет кто, что это за красивый кустик?

  • Японская айва. Помимо красоты она еще и полезная. Собираю ее ближе к середине октября, разрезаю на четвертинки и сушу. Потом вместо лимона в чай добавляю, очень насыщенный вкус дает. А еще, говорят, варенье из нее классное получается. © Елена Паршина / ADME

Цветы растут прямо на тротуаре

Найден в тропическом лесу в Мексике

«Хотел бы, чтобы эта штука росла у меня во дворе»

«Нашел это рядом с домом»

  • Что ж, поздравляю, похоже, у тебя завелся крыжовник. © Pfrog3401 / Reddit

«Увидел такую штуковину, что это такое?»

Кто-нибудь знает, что это за цветок из местной оранжереи?

«Бабушка мужа подарила мне эту красоту»

Что это?

  • Это дикий артишок, некоторые считают его сорняком. Очень красивое растение, устойчивое к засухе. © TrueRepose / Reddit

«Купила эти цветы, но забыла название и потеряла этикетку»

Что это за овощ?

«Нашел странный фрукт»

Бонус

В горшке из-под давно погибшей монстеры вдруг появился какой-то росток. Листал справочники, но что это, определить не смог. Помогла знакомая-биолог. Оказалось, что это самое настоящее оливковое дерево! Но откуда? Вспомнил: полгода назад угощал друзей наспех собранным салатом, в который случайно добавил оливки с косточками. Один из приятелей все крутился у окна, видимо, выплевывая их в горшок. Все бы ничего, но оливки были консервированные. © Подслушано / VK

А какое максимально необычное растение вы встречали?

Фото на превью Cem Selvi / Shutterstock.com
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AdMe/Народное творчество/17 растений, которые пользователи силились определить самостоятельно, но потом плюнули и обратились к знатокам
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