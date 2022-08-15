17 растений, которые пользователи силились определить самостоятельно, но потом плюнули и обратились к знатокам

Не все проводили лето у бабушки на даче, изучая буйную растительность приусадебного участка, поэтому кое-кто с трудом может отличить крыжовник от сорняка, а яблоню от айвы. Впрочем, сегодня вовсе не обязательно быть ботаником, чтобы знать большинство растений по именам, достаточно дружить с интернетом и не стесняться задавать вопросы.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, решили разобраться в том, что за растения попались им на глаза, и отправились за советом к знатокам. А в бонусе расскажем о молодом человеке, который вдруг обнаружил у себя на подоконнике загадочный росток.

Что это за кошмарная штука свалилась с дерева?

Выглядит как инопланетянин, но на самом деле это коробочка с семенами магнолии. © Alohalolihunter / Reddit



Подскажите, что это за растение?

Что это за цветок?

Подскажите, кто знает, что это?

Циноморий. Я сама его только в прошлом году увидела впервые, поэтому и запомнила. © Brizo / ADME



Любые идеи, что это может быть?

Подъельник одноцветковый. Это паразитический цветок, который не содержит фотосинтезирующих пигментов, поскольку использует энергию дерева-хозяина. © Agreeable_Ad9171 / Reddit



Может, подскажет кто, что это за красивый кустик?

Японская айва. Помимо красоты она еще и полезная. Собираю ее ближе к середине октября, разрезаю на четвертинки и сушу. Потом вместо лимона в чай добавляю, очень насыщенный вкус дает. А еще, говорят, варенье из нее классное получается. © Елена Паршина / ADME



Цветы растут прямо на тротуаре

Найден в тропическом лесу в Мексике

«Хотел бы, чтобы эта штука росла у меня во дворе»

«Нашел это рядом с домом»

Что ж, поздравляю, похоже, у тебя завелся крыжовник. © Pfrog3401 / Reddit



«Увидел такую штуковину, что это такое?»

Кто-нибудь знает, что это за цветок из местной оранжереи?

«Бабушка мужа подарила мне эту красоту»

Это однолетник, называется петушиный гребешок. © Beamarchionesse / Reddit



Что это?

Это дикий артишок, некоторые считают его сорняком. Очень красивое растение, устойчивое к засухе. © TrueRepose / Reddit



«Купила эти цветы, но забыла название и потеряла этикетку»

Что это за овощ?

«Нашел странный фрукт»

Бонус

В горшке из-под давно погибшей монстеры вдруг появился какой-то росток. Листал справочники, но что это, определить не смог. Помогла знакомая-биолог. Оказалось, что это самое настоящее оливковое дерево! Но откуда? Вспомнил: полгода назад угощал друзей наспех собранным салатом, в который случайно добавил оливки с косточками. Один из приятелей все крутился у окна, видимо, выплевывая их в горшок. Все бы ничего, но оливки были консервированные. © Подслушано / VK