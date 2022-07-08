17 садоводов, которые собрали такой урожай, что хоть стой, хоть падай

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Каждый, кто хоть раз пробовал вырастить что-то в огороде, знает, какой это тяжелый труд. И, что обидно, не всегда он вознаграждается могучим урожаем. Бывает, носишься месяцами со своими кабачками и помидорами, пропалываешь, удобряешь, поливаешь, подвязываешь, а они за всю эту заботу дарят тебе всего лишь парочку крошечных плодов.

Мы в ADME и сами, бывало, терпели фиаско на своих дачных участках. Поэтому особенно гордимся теми, кто нашел в себе силы посмеяться над своими невеликими успехами в садоводстве.

«Посадила в мае арбузные семечки и тут же забыла про них. Вот какой урожай ждал меня в октябре. Я в шоке!»

«Мама потащила меня в огород и показала свой чудесный урожай»

Ну а что, у вас там даже есть одна целая морковка. © thesecondpath / Reddit

«Думаю, я переоценила размер нужной мне корзины для урожая»

«Моя первая мускусная дыня выросла размером с мяч»

«За 6 месяцев я смогла превратить одну головку чеснока в одну головку чеснока со стеблем»

«Сварить, приготовить на пару или запечь?»

«Заказал в интернете семена тыквы, а потом еще и потратил кучу денег на всякие удобрения. И все ради этого»

«Хочу нагулять аппетит, прежде чем нарезать его»

«Сегодня пируем»

«Наше маленькое лимонное деревце в этом году очень постаралось»

«Я потеряла 3 растения из 4, но эта гигантская головка брокколи того стоила»

«Пыталась вырастить картошку. Вот какой урожай я получила спустя 10 недель»

«Да-да, я усвоила урок: морковь не любит горшки. Этого малыша я выращивала полгода»

«Мой первый помидор, возможно, и был маленьким, зато от бургеров с ним все были в восторге»

«Свой куст помидоров я называю „растение зомби“, потому что он ужасно выглядит»

«Только гляньте, какие он приносит плоды: крошечные и без семян!»

«Зачем тратить $ 5 за коробочку черники в супермаркете, если можно потратить в 10 раз больше и вырастить ее самостоятельно?»