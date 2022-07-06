17 человек стали свидетелями таких совпадений, что и поверить-то сложно
Порой людям встречаются такие совпадения, что хочется хотя бы попробовать запечатлеть их на фото. Если все получится, другие потом смогут поломать голову над снимками кота с 2 головами, «волосатого» платья невесты или несуществующего бутерброда.
Мы в ADME не смогли пройти мимо фото пользователей сети, которые столкнулись с крутыми совпадениями.
«Шмель сел на мой ботинок. Как будто специально выбирал место для посадки»
- Ну не может быть! Это явно просто прозрачный шмель, и я больше ничего не хочу об этом слышать. © DiscombobulatedSteve / Reddit
Крайне волосатое свадебное платье получилось
- Я сначала не поняла и подумала: «Ой, как красиво!» (Не в моем стиле, но все равно красиво.) А потом прокрутила фото чуть ниже и как поняла. © sinskins / Reddit
Еда как будто специально создана для этого кота
«Мы с моим братом. На этих фотках наши руки просто идеально совпали»
- Он даже выглядит шокированным: как будто ты действительно держишь его за подбородок своей рукой из другого измерения. © Spastic_Slapstick / Reddit
«Мои кошки вот так уселись перед своим же портретом»
«Моя подруга увидела эту сумку в магазине. А вот ее собаки»
«Наша ящерица принимает те же позы, что изображены на картинке в ее вольере»
- Теперь кто-то другой должен вставить эту фотографию в свой террариум с ящерицами, чтобы это продолжалось до бесконечности. © Axelluu / Reddit
Стельки обуви и пол абсолютно идентичны
- Я сначала подумал, что это опять какая-то странная художественная инсталляция. © alix-mercury / Reddit
- Да на таком миллионы можно грести. Пошел обдумывать идею. © CandleExtension8704 / Reddit
Казалось бы, все очевидно: просто хорошо прочищенный дымоход. Но нет, он не работает в этот момент
Одна длинная-длинная кошка
Солнце решило помочь фонарю светить ярче
Как будто 2 разных мира — света и тьмы — сошлись в одном месте
«Моя собака просто задремала за подушкой»
Свет, отражающийся от глазка на двери, подсвечивает ручку
- Не хочу вас пугать, но, кажется, в этой дверной ручке заключена целая Вселенная. © jauntiestman / Reddit
«Дорогая, я уменьшил собаку»
1 голова — 2 кошки
На этом фото есть сэндвич
А вы часто натыкаетесь на совпадения в повседневности?
Фото на превью CandleExtension8704 / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек стали свидетелями таких совпадений, что и поверить-то сложно
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