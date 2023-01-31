18 доказательств того, что рядом с детьми иногда ой как сложно держать лицо

Даже родные способны удивить и вывести из равновесия, потому что сочетание жгучей логики и искренней непосредственности просто не могут не привести к интересным историям. Но родители, которые уже знают, что от своих чад можно ожидать чего угодно, способны сохранить спокойствие и хладнокровие даже в самых смешных, неловких и диких ситуациях.