18 доказательств того, что рядом с детьми иногда ой как сложно держать лицо
Даже родные способны удивить и вывести из равновесия, потому что сочетание жгучей логики и искренней непосредственности просто не могут не привести к интересным историям. Но родители, которые уже знают, что от своих чад можно ожидать чего угодно, способны сохранить спокойствие и хладнокровие даже в самых смешных, неловких и диких ситуациях.
- Моя 4-летняя дочь вчера притворялась, что она наемная уборщица. Помогала мне с уборкой и начала спрашивать, есть ли у меня дети. Рассказала ей о своих двоих и в ответ спросила, есть ли у нее свои. Оказывается, у нее 5 детей и она уже 30 лет замужем за мужчиной по имени Карлин. Вот так... А ведь мы уверены, что хорошо знаем своих детей. © ThatMummyLife / Twitter
- Захожу в лифт, следом заходит отец с сыном. Ребенку года 3. Стоит, внимательно изучает меня. На мне платье — не могу сказать, что неприличное, но короткое. Проехав пару этажей, ребенок выдает: «Папа, а почему она без штанов?» Вышла из лифта под хохот покрасневшего отца и его объяснения о мальчиках и девочках, платьях, юбках и штанах. © chemisova / Pikabu
- Моя 6-летняя дочь говорит, что хочет усыновить 5 детей. Потому что она боится изменений с телом, если у нее будут свои дети. А мужа не будет, потому что «зачем он мне?». Хотя ей сейчас нравится не меньше 5 мальчиков. Не могу придраться к ее логике, но и объяснить, как она к этому пришла, не могу. © rrraub / Twitter
- Глажу рубашку ребенку в школу, он наблюдает и спрашивает:
— Мам, а ты когда-нибудь вещи утюгом сжигала?
— Было, когда утюг старый был в детстве.
— Это который с углями?
Мне скоро 39... © BelkaHoteka / Pikabu
- Мой ребенок был приглашен на очередное празднование дня рождения в бесконечном цикле вечеринок одноклассников. Но когда я вздохнула и сказала: «Что ж, думаю, рано или поздно мы выкупим все из магазина», она сказала: «О, а мы не должны приносить подарки! Только игрушки для собак, которые потом пожертвуем в приют для животных». © Audrey_Burges / Twitter
- Сына сегодня выгнали из школы за то, что он назвал свою учительницу «обездоленной и низменной женщиной». Я не могла подобрать слов, когда мне позвонили из школы. Для начала, в каком, по его мнению, веке он живет?! © RIDICULO_pathy / Twitter
- Мой 9-летний сын сказал: «Самое время подзаработать деньжат!» — когда я подвозила его в школу. Кажется, он продает свои хеллоуинские сладости детям, которым нельзя есть конфеты дома. © BunAndLeggings / Twitter
- Везу сына в садик, слегка опаздываем на завтрак. Но я не нервничаю — он ел дома. Еду спокойно, не нарушаю. Останавливает гаишник, подходит к машине, заглядывает: «Лейтенант такой-то, ваши документы, пожалуйста». И тут мой 4-летний сын выдает с возмутительной интонацией: «В чем плаблема, литинант? Я за завтлак апаздываю». Я в шоке, лейтенант ржет, забывает про документы, извиняется перед сыном и отпускает нас. © lukovoe.gore/ Pikabu
- Когда была беременна младшей дочерью, старшей было 3,5 года. Она любила прижаться к пузу и слушать, как в бок толкается человек изнутри. И как-то она спросила:
— Мам, а ляля там одна?
— Да, одна.
— А ей там, наверное, скучно?
— Не знаю, может быть. Она там спит почти все время.
— Так давай запихнем ей туда игрушек? Будет играть. © Nuttela / Pikabu
- Мой сын сказал мне, что ему грустно, ведь я больше не беру его на руки, потому что он уже взрослый. Поэтому, если вы увидите в магазине, как я держу на руках 7-летнего ребенка ростом 127 см, просто пройдите мимо. © Jbird1579 / Twitter
- У меня жена очень беспокоится по поводу порядка дома и болезненно воспринимает замечания на этот счет. Сегодня ребенок, 4 года, играл с фонариком. В ходе игры в поиск клада решил очень внимательно рассмотреть пол. После недолгого изучения громко и задорно решил обрадовать маму: «Мама, я нашел пыль!» Но дабы мама сильно не расстраивалась, буквально через 10 секунд прозвучала добавка: «Она тут везде». © Pasa256 / Pikabu
- Я должен кое в чем признаться. Мой сын увидел сегодня еду и десерты, повернулся ко мне и спросил: «У меня сегодня день рождения?» У меня не хватило духу сказать ему нет, поэтому, кажется, с сегодняшнего дня у него 2 дня рождения. © BarstoolBigCat / Twitter
- Мою своего наследника после туалета, в процессе он обнимает меня покрепче и говорит: «Папочка, ты мой лучший друг!» Ну да, сынок. Дружба, она такая... © DroneFly / Pikabu
- Я вернулся из дальней поездки поздно ночью, и когда на следующее утро я будил 6-летнего сына в школу, то обнаружил, что он спал с маленьким зип-пакетом, заполненным самодельным конфетти. «Папа вернулся!» — сонно сказал он, бросая в меня крошечные кусочки цветной бумаги. © RezekJoe / Twitter
- Слышим с женой из соседней комнаты грохот — что-то тяжелое на пол упало. Пошел разбираться. Захожу в комнату — дочь держит в руках утюг, который только что подняла. Дальше диалог.
Я, отчитывающим тоном: «Это что такое?»
Дочь, невозмутимо: «Утюг...» © Lappllass / Pikabu
А какие самые незабываемые диалоги с детьми были у вас?
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что рядом с детьми иногда ой как сложно держать лицо
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