18 доказательств того, что за каждой старой вещью стоит целая история

Как бы ни было приятно купить обновку, в вещах, которые долго прослужили верой и правдой, есть своя прелесть. Потрепанные балетные пуанты помнят историю успеха, а кошельки раскрывают свои секреты только спустя годы. Конечно, любопытно сравнить старое и новое, ведь даже потерянная в горах банка газировки может вызвать чувство ностальгии по ушедшим временам.

Мы в ADME согласны, что не только эксклюзивный винтаж должен цениться. В обычных вещах, которые прошли с людьми долгий путь, тоже есть своя изюминка.

«Моя мешалка для краски после 10 лет использования»

«Мои новые шлепанцы и точно такие же шлепанцы моего отца, купленные 20 лет назад. А дизайн все тот же»

«Оказывается, мне была нужна новая щетка»

Ботинки, в которых работали 10 лет, и точно такие же новые

«Со временем солнце внесло изменения в окраску моих ворот»

Современный фонарь и фонарь конца 1950-х

«Нашел в магазине точно такой же кошелек, как тот, которым я пользуюсь уже много лет»

Глядя на это кресло, можно понять, как создавался узор из цветных точек

«Ремень очень явно показывает влияние еды на мой размер одежды»

«Разница между моими новыми балетками-полупуантами и теми, в которых я уже порядочно оттанцевала»

«В моем автобусике все еще есть свет, а ведь это оригинальная батарейка с 1990 года»

Разница в 15 лет, а дизайн почти такой же

За 6 месяцев работы подошва ботинок и правда сильно износилась

«Во время горной прогулки я нашел между камней очень старую банку газировки»

«34 года назад я купил эту игрушку для дочки. А в прошлом году купил точно такую уже для внучки»

2 одинаковых шерстяных пледа. Только один из них 20 лет использовали, а второй все это время лежал в шкафу

«Я ношу это кольцо уже 17 лет и недавно нашла замену с точно таким же рисунком»

«Я только спустя год заметил, из чего сделан мой бумажник. Кажется, производители забыли это скрыть»