18 твитов, которые справятся с функцией «Поднять настроение» на раз-два

Есть люди, которым легко удается превратить любую жизненную ситуацию в остроумную шутку. А может быть, они просто настолько удачливы, что большинство случаев, свидетелями которых они становятся, оказываются комичными. Как бы то ни было, наша подборка создана для того, чтобы вы хотя бы немножечко подняли себе настроение. А если оно и без того отличное, то поделились с нами своими забавными историями.