18 женщин, которые поняли, что готовы к радикальным переменам. Им понадобилось всего лишь постричься

У людей никогда не было однозначного отношения к идеальной длине женских волос. Кто-то считает, что вся привлекательность в длинной косе, а кто-то, напротив, думает, что при правильной стрижке и лицо выглядит выигрышнее. Ну а некоторые девушки просто идут к парикмахеру, чтобы почувствовать свежесть, легкость и попробовать что-то новое.

«Парикмахер раньше никогда не видела таких длинных волос. Чтобы меня постричь, ей пришлось присесть на пол»

Необязательно стричься совсем коротко, чтобы полностью преобразиться

«Я 4 года не была в парикмахерской и теперь наконец подстриглась и покрасилась. Чувствую себя совсем другой женщиной»

«Спустя 2 года я опять все обрезала»

«Как-то раз мой парень сказал мне, чтобы я никогда не стриглась коротко. Так что я решила одним махом избавиться и от длинных волос, и от парня»

«Однажды я проснулась, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что мои волосы скучные. Мне на глаза попались ножницы и тюбик краски для волос. Вскоре я уже выглядела так»

«Я думала, что слишком стара для такой прически. Мне 47 лет»

Выглядит шикарно и подчеркивает форму лица! © WistfulQuiet / Reddit

«Сегодня я преобразилась»

«Побрила себе полголовы, потому что могу»

«Я всегда носила короткие волосы. Но однажды решила отрастить. И вот я снова сделала стрижку»

«Я обстригла волосы до плеч и покрасила их в красный»

Новая стрижка может добавить целую бездну очарования

«На днях сделала стрижку»

«Наконец-то я собралась и отрезала волосы»

Даже не самая радикальная стрижка может преобразить лицо

«Однажды я просто сбрила со своей головы около 60 см волос»

«Я постриглась и поняла, что давно так хорошо себя не чувствовала»

«Целый год я маялась и не могла решиться. И вот это свершилось»