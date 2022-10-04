18 женщин, которые поняли, что готовы к радикальным переменам. Им понадобилось всего лишь постричься
У людей никогда не было однозначного отношения к идеальной длине женских волос. Кто-то считает, что вся привлекательность в длинной косе, а кто-то, напротив, думает, что при правильной стрижке и лицо выглядит выигрышнее. Ну а некоторые девушки просто идут к парикмахеру, чтобы почувствовать свежесть, легкость и попробовать что-то новое.
«Парикмахер раньше никогда не видела таких длинных волос. Чтобы меня постричь, ей пришлось присесть на пол»
Необязательно стричься совсем коротко, чтобы полностью преобразиться
«Я 4 года не была в парикмахерской и теперь наконец подстриглась и покрасилась. Чувствую себя совсем другой женщиной»
«Спустя 2 года я опять все обрезала»
«Как-то раз мой парень сказал мне, чтобы я никогда не стриглась коротко. Так что я решила одним махом избавиться и от длинных волос, и от парня»
«Однажды я проснулась, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что мои волосы скучные. Мне на глаза попались ножницы и тюбик краски для волос. Вскоре я уже выглядела так»
«Я думала, что слишком стара для такой прически. Мне 47 лет»
- Выглядит шикарно и подчеркивает форму лица! © WistfulQuiet / Reddit
«Сегодня я преобразилась»
- Это преображение или машина времени? © DollylloD / Reddit
- Вы прямо помолодели! © ****onmyskeletontoes / Reddit
«Побрила себе полголовы, потому что могу»
«Я всегда носила короткие волосы. Но однажды решила отрастить. И вот я снова сделала стрижку»
«Я обстригла волосы до плеч и покрасила их в красный»
Новая стрижка может добавить целую бездну очарования
«На днях сделала стрижку»
«Наконец-то я собралась и отрезала волосы»
Даже не самая радикальная стрижка может преобразить лицо
«Однажды я просто сбрила со своей головы около 60 см волос»
«Я постриглась и поняла, что давно так хорошо себя не чувствовала»
«Целый год я маялась и не могла решиться. И вот это свершилось»
А вы что предпочитаете: длинные локоны или короткие стрижки?
Фото на превью Tardigra1618 / Reddit
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