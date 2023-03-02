18 женщин рассказали истории, которые лучше всего начать фразой: «Ой, девочки, вот неловко-то вышло!»

В жизни каждого случались такие казусы, когда чувствовал себя настолько неловко, что хотелось провалиться сквозь землю. Кто-то садился в чужую машину, подумав, что это такси, кто-то в лифте попутчикам показал проездной, а кто-то взял за руку другого мужчину, перепутав его с мужем. Как раз о подобных вгоняющих в краску случаях рассказали наши читательницы.