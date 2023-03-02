18 женщин рассказали истории, которые лучше всего начать фразой: «Ой, девочки, вот неловко-то вышло!»
В жизни каждого случались такие казусы, когда чувствовал себя настолько неловко, что хотелось провалиться сквозь землю. Кто-то садился в чужую машину, подумав, что это такси, кто-то в лифте попутчикам показал проездной, а кто-то взял за руку другого мужчину, перепутав его с мужем. Как раз о подобных вгоняющих в краску случаях рассказали наши читательницы.
- Работала учительницей. Однажды пошла навестить заболевшую ученицу. Она жила на 9-м этаже 16-этажного дома. После визита вышла из квартиры, вызвала лифт. Лифт в доме был большой, вроде грузового. Двери отворились, внутри много народу. Я вошла, и мы поехали вниз. Мне сразу показалось, что пассажиры на меня как-то чересчур внимательно смотрят. И тут я достаю из кармана проездной и демонстрирую им. Потом только сообразила, что я не в трамвае! А смотрели, наверное, потому что дом этот находится рядом со школой, многие дети учились в ней, так что родители, вероятно, узнали меня. © Елена Акодус
- Начала принимать новое лекарство, а про побочки и не прочитала. Принимаю 2-й раз, в выходной. Затем одеваюсь и иду на рынок. Надела новое пальто, вся расфуфырилась. Заметила, что-то народ на меня смотрит как-то удивленно. Про себя думаю: «Наверное, я сегодня очень красивая, даже дети оборачиваются!» Тут сбоку попадается большая витрина. Смотрю на себя, а там я... с жутко красным, как клюква, лицом, прямо до корней волос! Оказывается, когда принимаешь это лекарство, нельзя выходить на солнце целый час. А я губу раскатала, мол, красавица писаная идет. © Наталья Белова
- Не так давно стояла у лифта и стучала в него, ждала, когда откроется. Пока не подошел охранник и со словами «Это просто» не нажал на кнопку. © Алла Богдан
- Помню, ходила как-то с мужем по торговому центру. Отпустила его руку, засмотрелась на витрину. Потом не глядя снова схватила за руку и тяну к витрине со словами: «Смотри, какие туфельки». Но оказалось, что это был какой-то посторонний мужчина. Муж позади плелся. © Julia Kuzminova
- Давно работала ведущей на радио. У меня был маленький ребенок, он часто болел, температурил по ночам и плакал. Я спала по 4 часа. И однажды перед Новым годом, после дневной работы на радио и череды ночных корпоративов, где я была ведущей, проснулась утром от будильника на телефоне, схватила его, приложила к уху и максимально бодрым голосом говорю: «Привет! Это „Европа Плюс“!» © Галина Пфефер
- Кстати, неловкая ситуация может возникнуть еще тогда, когда кто-то смотрит в твой телефон, и в этот момент на него приходит очень личное сообщение.
- Я точно так же с сыном, когда ему было 2 года, по базару ходила. Он на секунду выпустил свою ручку из моей руки, а я не глядя поймала руку чужого ребенка. Чувствую, ребенок упирается, идти не хочет. Первое, что я увидела, когда обернулась, — это ошалевшие глаза папы этого ребенка, а также своего сына, стоящего в паре метров от меня. Никогда не забуду его взгляд... © Оксана Оксана
- Я на свой день рождения уснула в туалете на 2-м этаже дома. Гости долго меня искали, и с тех пор это вечный повод для подколов. © Диана Трусенева
- Летела как-то в самолете. Полетов вообще не боюсь, даже кайфую от них. А рядом парень сидел и очень сильно нервничал. Ну, думаю, возьму его за руку, ему поспокойнее будет. И взяла! Он на меня странно посмотрел, но руку не отпустил, а через несколько минут, когда я уже отпустить хотела, начал меня успокаивать, что летать совсем не страшно и я могу его держать весь полет, если мне нужно. Блин, как неловко было... Так и держалась за него еще какое-то время, потом поблагодарила, сказала, что легче стало. © Tatjana Matrjonina
- Стыдно сказать, но я во Вьетнаме как-то на завтрак налила себе тесто для выпекания вафель, приняв его за сгущенку. И ничего, нормально мне было, только официантки голосили: «Мадам, мадам, нельзя!» © Наталья Наталья
- У меня вся жизнь состоит из таких неловких моментов. Только что купила суп в магазине и уронила упаковку. Суп разлился, и проходящая мимо девочка сразу же поскользнулась. © Вера Верочкина
- На работе ношу бейджик. Отработала смену, еду в автобусе, а мужик сидит напротив и пялится прямо в область сердца, да еще долго так. Ну я далеко не леди, так что говорю ему: «А глаза не сломаете?» Он мне: «Нет, Эльмира Пенджаловна, не сломаю». И надо же, выговорил правильно и имя, и отчество. И так громко, на весь автобус. Все стали обращать на меня внимание: конечно же, такое отчество! Бейджик я, конечно, сняла, а с мужиком потом ржали всю дорогу. © Элла Пронякина Аббасова
- Между прочим, в общественном транспорте и не такие казусы случаются.
- Работала в школе. Один хороший мальчик хулиганил, и я вызвала родителей в школу. Ранее их никогда не видела. Мама пришла в рубашке в клетку и джинсах, с короткой стрижкой — в общем, очень симпатичная женщина. Надо было видеть ее лицо, когда меня конкретно перемкнуло и я спросила: «Вы мама Гриши или папа?» До сих пор стыдно. © Эля Исмаилова
- Когда человека переклинивает, на автомате и не такое можно учудить.
- Очень часто белые кошки с голубыми глазами расплачиваются за свою красоту глухотой. И моя красотка не исключение. Как-то выхожу из подъезда и вижу, что на лавочке сидит девушка, а у нее тоже белый кот. И я, озабоченная той самой проблемой со своей кошкой, спрашиваю: «Извините, а у вас все в порядке со слухом?» Вместо ответа вижу ее округлившиеся глаза. И тут я, готовая от неловкости провалиться сквозь землю, начинаю оправдываться... © Елена Науменко
- В студенчестве ехала как-то на занятия. Зашла в трамвай, но не стала садиться, решила постоять у окна: ехать-то всего одну остановку. Вагон полупустой. Не успела взяться за поручень, как трамвай резко ускорился вперед, а я, соответственно, упала назад! Еще в полете чувствовала неизбежность приземления на колени парню, мирно сидевшему ровно позади меня. Плюхнулась очень нескромно... Так, словно я упала в глубокое домашнее кресло. Аккурат в яблочко. Секунд 10 встать было просто невозможно... © Tamara Kryvolap
- Собиралась выйти на своей остановке, а в автобус внезапно зашел контролер и показал удостоверение. Я равнодушно: «Проходите». Контролер опешил, рявкнул что-то насчет моего билета, но задержать меня не успел, потому что я вышла. Тут-то меня и накрыло смехом: дошло наконец. © Tatiana Dubova
- У меня была подруга, которая каждый день звонила и вела какие-то разговоры бессмысленные. Я так устала от нее, что записала ее в телефоне как «Не поднимать трубку». Однажды она пришла в гости, а спустя время говорит: «Мне кажется, у тебя нет моего номера телефона, ты мне никогда не отвечаешь». Тут же звонит мне, а телефон у меня в руках. Конечно, там высвечивается: «Не поднимать трубку». © Олесся Топчак
- В гостях, к слову, перед тем, как что-то сделать, всегда нужно спрашивать об этом у хозяина. А то может произойти казус, как с героиней этой статьи.
- Меня одна знакомая достала сообщениями. По 3 раза объясняла ей элементарные вещи. Наконец отстала. И я написала своей подруге, мол, какая эта тупая... А отправила сообщение той же, с кем только что говорила... © Эля Каипова
- Я работала в школе. К концу учебного года все учителя становятся невменяемыми. Одна из преподавательниц рассказала нам в учительской историю о том, как она вошла в автобус и хорошо поставленным голосом сказала: «Здравствуйте, садитесь!» © Анна Усикова
AdMe/Народное творчество/18 женщин рассказали истории, которые лучше всего начать фразой: «Ой, девочки, вот неловко-то вышло!»
Поделиться этой статьёй