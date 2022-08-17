18 доказательств того, что даже привычные, казалось бы, вещи могут открыться с новой стороны

Нас окружает множество вещей, которыми мы пользуемся, порой даже не замечая их особенностей, — настолько к ним привыкли. Но порой с телефоном, силиконовой формой или даже куриным яйцом может произойти нечто нестандартное. И тут уже, хочешь не хочешь, это бросается в глаза.

Мы в ADME с любопытством рассмотрели фотографии пользователей, которые успели запечатлеть момент, когда в обычных вещах появилась какая-то изюминка. Теперь нам и самим хочется высмотреть нечто эдакое.

«На пляже положил телефон на песок и очень удивился, когда увидел это»

«Моя курица снесла морщинистое яйцо»

«У собаки эта игрушка уже больше года. На днях мы заметили что-то розовое внутри. Оказалось, там был еще и пингвин»

«Через 8 лет после операции эта крошечная точечная пробка выскочила из моего глаза»

«Я наливала молоко в стакан, как вдруг он распался на 2 части. И теперь молоко повсюду. А ведь я даже не прикасалась к стакану»

«Я был на вулканическом пляже и вот таким образом узнал, что в песчинках содержится железо»

Семена помидора проросли прямо внутри него

«Мой морозильник выдает слоистый лед»

Химические реакции меди с другими веществами просто завораживают

Кажется, в какой-то момент этому дереву наскучила обычная текстура древесины

«Меня укусил комар прямо возле татуировки, и теперь вместо обычного тату у меня 3D»

Нижняя часть татуировки сделана белыми чернилами. — Прим. ADME.

Пар на зеркале решил выдать расположение нагревательного элемента

«Мы переезжали, и на этой диванной подушке долго стоял принтер. Теперь это видно»

«Упаковка чипсов раздулась, когда я поднялся с ней на вершину горы. Все из-за перепада давления»

«Эту собачью дверцу использовали 10 лет. За это время на ней отпечаталась мамина собака»

«Оказывается, от очков с прозрачными стеклами все равно будет полная тень. Никогда не замечал этого»

Коробка от диска сильно деформировалась из-за солнца и жары

Вот что будет, если вывернуть наизнанку отделения в силиконовой форме для мармеладных мишек