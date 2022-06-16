19 бедолаг хотели себе модную прическу, а получился такой провал, что хоть под шапкой прячь

Эксперименты с волосами — это приключение, которое не всегда заканчивается желаемым результатом. Неважно, сходил человек к парикмахеру или пытался сам привести шевелюру в порядок. Порой что-то идет не по плану и в результате получается не обновленный модный образ, а настоящая катастрофа.

Мы в ADME можем только посочувствовать героям нашей подборки, которые испытали на себе желание вернуть то, что было «до».

«Я 3 раза просила покрасить меня как на первой картинке. И вот что со мной сделали»

«Кто-нибудь, скажите мне, как я завтра пойду в таком виде на стажировку?»

«Я очень расстроена и не знаю, что делать, но не хочу возвращаться к тому „мастеру“»

«Я хотела нежно-розовый, а получила сиреневый»

«Я облажалась. Завтра иду к парикмахеру, чтобы исправить это»

«Я крайне разочарована, потому что я долго обсуждала с мастером цвет и стрижку, а в итоге получила это»

«Я просила сделать мелирование, и это совсем не то, что я ожидала»

«Цвет упаковки краски для волос — обман»

«Случайно сбрил бакенбарды слишком высоко»

«Меня обкорнали, и я не знаю, что с этим делать»

«Неудачное мелирование, на которое было потрачено 5 часов»

«Сходила, называется, в салон»

Я была бы в ярости. Надеюсь, вы не заплатили за это. А если заплатили, надеюсь, без чаевых. © niagaemoc / Reddit

«Я пришла с длиной почти до пояса и просила сделать легкий каскад, привести в порядок челку и обрамить лицо»

«Попросила сделать мне многослойный боб. На выпрямленных волосах стрижка выглядит просто кошмарно»

«Я пошла в салон, чтобы осветлить волосы. И вот что со мной сделали»

«Я дал подруге подстричь меня. Она уверяла, что сможет это сделать»

«Мне кажется или я небезосновательно хочу вернуть деньги?»

«Кажется, осветлитель просочился через шапочку и обесцветил мои корни»

«Попросил девушку подстричь меня, так как парикмахерские закрыты»