19 бедолаг хотели себе модную прическу, а получился такой провал, что хоть под шапкой прячь
Эксперименты с волосами — это приключение, которое не всегда заканчивается желаемым результатом. Неважно, сходил человек к парикмахеру или пытался сам привести шевелюру в порядок. Порой что-то идет не по плану и в результате получается не обновленный модный образ, а настоящая катастрофа.
Мы в ADME можем только посочувствовать героям нашей подборки, которые испытали на себе желание вернуть то, что было «до».
«Я 3 раза просила покрасить меня как на первой картинке. И вот что со мной сделали»
«Кто-нибудь, скажите мне, как я завтра пойду в таком виде на стажировку?»
«Я очень расстроена и не знаю, что делать, но не хочу возвращаться к тому „мастеру“»
«Я хотела нежно-розовый, а получила сиреневый»
«Я облажалась. Завтра иду к парикмахеру, чтобы исправить это»
«Я крайне разочарована, потому что я долго обсуждала с мастером цвет и стрижку, а в итоге получила это»
«Я просила сделать мелирование, и это совсем не то, что я ожидала»
«Цвет упаковки краски для волос — обман»
«Случайно сбрил бакенбарды слишком высоко»
«Меня обкорнали, и я не знаю, что с этим делать»
«Неудачное мелирование, на которое было потрачено 5 часов»
«Сходила, называется, в салон»
- Я была бы в ярости. Надеюсь, вы не заплатили за это. А если заплатили, надеюсь, без чаевых. © niagaemoc / Reddit
«Я пришла с длиной почти до пояса и просила сделать легкий каскад, привести в порядок челку и обрамить лицо»
«Попросила сделать мне многослойный боб. На выпрямленных волосах стрижка выглядит просто кошмарно»
«Я пошла в салон, чтобы осветлить волосы. И вот что со мной сделали»
«Я дал подруге подстричь меня. Она уверяла, что сможет это сделать»
«Мне кажется или я небезосновательно хочу вернуть деньги?»
«Кажется, осветлитель просочился через шапочку и обесцветил мои корни»
«Попросил девушку подстричь меня, так как парикмахерские закрыты»
А у вас бывало такое, что вы не могли смотреть на свою новую стрижку? Или вам сразу повезло найти того самого парикмахера?
Фото на превью ImOscar-Dot-Com / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 бедолаг хотели себе модную прическу, а получился такой провал, что хоть под шапкой прячь
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