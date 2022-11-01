19 человек, которые хотели сделать все максимально круто, а получилось как всегда

Многие люди искренне стараются сделать все правильно и качественно, чтобы результат был как минимум приличным, как максимум — превосходным. Но в какой-то момент что-то идет не так, и все эти благие намерения влекут за собой не тот эффект, на который человек рассчитывал изначально. Остается только сделать фото результата и улыбнуться вместе со всем интернетом.

«Дочка попросила слепить ей Анну из ее любимого мультика. Вот что у нас получилось: слева — жалкая пародия, справа — неповторимый оригинал»

«Заказали мы с мужиками на работе торт для коллег на женский праздник, надпись согласовали. Открываем, а там это»

«Попросил жену побрить мне шею машинкой для стрижки волос... Да, мы все еще женаты»

«Родители решили помыть мою дорогущую фирменную сковородку и поставили ее сушиться вот так. Я просто плачу. Тысячу раз просила их не трогать эту посуду!»

«Жена спросила: „Почему ты не используешь ситечко, когда сливаешь с макарон воду?“ Я ответил, что мне и так удобно, а через долю секунды происходит вот это»

«Я налил немного воды в чайник, поставил его на плиту и отправился смотреть шоу. Через 30 минут я понял, что, возможно, чайнику крышка»

«Вот как моя свекровь загружает посудомойку. Она молодец, что делает это, но жаль, что в 90 % случаев мне приходится все переставлять и перемывать»

«Обратилась в клининговую компанию, попросила сделать генеральную уборку. Сотрудницы взяли и выбросили все мое имущество на улицу»

«Одолжил брату машину на день. В качестве благодарности он заправил мою тачку не тем топливом»

«Друзья посоветовали мне сварить яйца в микроволновке. Ну что ж...»

Совершенно новый набор шахмат. Упаковщик решил внести интригу в игру с самого начала

Какой-то дизайнер решил, что такая стена в мужском туалете отеля — это крутая идея

«Сварил я тут недавно целую кастрюлю супа...»

«Как-то раз жена решила сделать подушку в машину в виде котика, но получилось это»

«В прошлые выходные устроил большую вечеринку. Пока встречал гостей, забыл о ребрышках на гриле. Ребра загорелись, и мне пришлось тушить их огнетушителем»

«Управляющая компания установила пандус. Сотрудники компании уверяют, что тут все по ГОСТу»

«Последние несколько месяцев я чувствовал себя подавленным, и мои друзья решили меня разыграть. Я чуть с ума не сошел»

«Я просто хотела испечь несколько забавных кексов»

«Я долго не мог понять, что же это такое на двери туалета. Но когда решил сходить в уборную, все стало ясно»