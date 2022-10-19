19 фото, которые чуть больше расскажут о невероятных фишках нашего организма

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Мы еще со школьных времен знаем базовые функции и особенности нашего организма. Но иногда тело может подкинуть сюрприз, ведь кто ожидает увидеть закрученные кости на рентгене челюсти или необычную аллергическую реакцию кожи на черную пасту в обычной ручке. К тому же есть вещи, которые мало кто видел, например линзы для зрения —17 или человеческая кость под микроскопом.

«Получилось сфотографировать, как я ударил током свою девушку»

«Этот камешек был в моих почках»

Линза для зрения —2,5 (справа) и для —17 (слева)

«Комар отпечатался у меня на руке, и теперь у меня есть „тату“»

«На рентгеновском снимке мои сережки в форме пчел выглядят так, будто у меня есть насекомое в мозгу»

«Это — идеальная крошечная пружинка вросшего волоса, которую я вытащила из шрама после операции»

«Порезался, и, вместо того чтобы зашить рану, доктор ее заклеил»

«Дочь хотела посмотреть, как будут выглядеть ее зубы под ультрафиолетом. В итоге черные точки на ее лице начали светиться»

«Из-за заболевания у моей подруги белеют кончики пальцев, когда холодно»

Так выглядит рентген человека, который не снял свои серьги

«У меня аллергия практически на все, на что я проверялся»

«Так выглядят мои зубы мудрости»

Так выглядит кожа при многократном увеличении

«Сыпь на моей руке почти повторяет форму отпечатков пальцев»

«Я 4 года откладывала лечение зуба, и в итоге он сам выровнялся»

«Моя деформированная рука»

Человеческая кость под микроскопом

«Понял, что у меня аллергия на черную пасту в ручке, когда решил нарисовать на руке эту ветку»

«„Закрученные кости“. Это должно быть моим новым прозвищем»