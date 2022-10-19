19 фото, которые чуть больше расскажут о невероятных фишках нашего организма
Мы еще со школьных времен знаем базовые функции и особенности нашего организма. Но иногда тело может подкинуть сюрприз, ведь кто ожидает увидеть закрученные кости на рентгене челюсти или необычную аллергическую реакцию кожи на черную пасту в обычной ручке. К тому же есть вещи, которые мало кто видел, например линзы для зрения —17 или человеческая кость под микроскопом.
«Получилось сфотографировать, как я ударил током свою девушку»
«Этот камешек был в моих почках»
Линза для зрения —2,5 (справа) и для —17 (слева)
«Комар отпечатался у меня на руке, и теперь у меня есть „тату“»
«На рентгеновском снимке мои сережки в форме пчел выглядят так, будто у меня есть насекомое в мозгу»
«Это — идеальная крошечная пружинка вросшего волоса, которую я вытащила из шрама после операции»
«Порезался, и, вместо того чтобы зашить рану, доктор ее заклеил»
«Дочь хотела посмотреть, как будут выглядеть ее зубы под ультрафиолетом. В итоге черные точки на ее лице начали светиться»
«Из-за заболевания у моей подруги белеют кончики пальцев, когда холодно»
Так выглядит рентген человека, который не снял свои серьги
«У меня аллергия практически на все, на что я проверялся»
«Так выглядят мои зубы мудрости»
Так выглядит кожа при многократном увеличении
«Сыпь на моей руке почти повторяет форму отпечатков пальцев»
«Я 4 года откладывала лечение зуба, и в итоге он сам выровнялся»
«Моя деформированная рука»
Человеческая кость под микроскопом
«Понял, что у меня аллергия на черную пасту в ручке, когда решил нарисовать на руке эту ветку»
«„Закрученные кости“. Это должно быть моим новым прозвищем»
А какие факты о человеческом организме, о которых мало кто подозревает, вы знаете?
Фото на превью robrobxD / Reddit, OstrichBakedGhoul / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 фото, которые чуть больше расскажут о невероятных фишках нашего организма
Поделиться этой статьёй