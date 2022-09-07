19 мужчин, которые любят и умеют заботиться о растениях, несмотря на все предрассудки

У нас уже в подкорку въелось, что возиться с домашними цветами, удобрениями, горшками и землей больше по душе женщинам, а мужчины этим почти не занимаются. Но это заблуждение, и герои нашей статьи быстро это докажут: у кого-то из них в домашних любимцах числятся 50–60+ растений, кто-то придумывает милые имена каждому горшочку, а кто-то смог за 6 лет вырастить внушительное дерево из косточки авокадо.

Мы в ADME восхищаемся мужчинами, которые умеют заботиться о цветах с таким энтузиазмом и профессионализмом. А в конце вас ждет бонус, подтверждающий, что некоторым парням по душе возиться с растениями не только дома, но и на огороде.

«Мой горячий мужчина и его 62 домашних растения»

«Вырастил из косточки это дерево авокадо за 6 лет»

«Черенок, который мне дала мама, наконец зацвел!»

«Так выглядит моя цветочная семья»

«Два моих хобби в одной комнате: игры и цветы»

«Мне сказали, что я сгожусь на роль горячего мужчины с цветами»

Пилея показала себя во всей красе

«Муж сказал, что недотягивает до звания крутого мужчины с растением, но я с этим не согласна»

«Это мой крытый сад, изо всех сил стараюсь содержать его в тепле зимой»

«Влюбился в эту красавицу под 5 кг веса»

Когда у тебя огромная семья растений и ты этому очень рад

«Растения в моей комнате ловят первые утренние лучи»

«Друг в восторге от футболки с надписью „Папа растений“, которую я ему подарила. У него больше 60 „детей“»

Еще один «цветопапа», снявшийся в конце садового сезона

«Потерял работу и стал посвящать гораздо больше времени своим домашним цветам, число которых перевалило за сотню»

«Поприветствуйте меня и мою Глэдис»

Когда уже утопаешь в своих любимцах

«Дома со своими цветами»

«Пусть я и не горяч, но у меня есть цветы и кот!»

Бонус: «Заготавливаю овощи на зиму в основном по бабушкиным рецептам. Это мой урожай»