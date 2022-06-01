19 вещей, при виде которых хочется воскликнуть: «Ого! Уже и такое придумали?»

В мире постоянно появляются вещи, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее. И несмотря на то что их уже можно найти в магазинах, многие из нас даже не слышали о том, что существует, к примеру, сковорода для устриц или кран со встроенным чайником.

Многие такие предметы только начинают входить в наш быт, потому они все еще кажутся пользователям сети, да и нам в ADME тоже, новшеством.

«Моя зубная щетка сейчас обновляет свою прошивку»

Так выглядит стетоскоп для глухих

Специальный таймер, который показывает степень готовности яйца

«Вкрутую. В мешочек. Всмятку».

Насадка для душа, которая создает узорчатую струю воды

Представляем вашему вниманию сковородку для жарки устриц

Захват для горячих тарелок и форм. Хм, выглядит удобно

Кран со встроенным чайником, который мгновенно кипятит воду

В микроволновки уже встраивают FM-радио, микрофон и диктофон

Ласты для рук, облегчающие плавание

В этом сетевом фильтре розетки поворачиваются. С таким не придется жаловаться на громоздкие блоки зарядных устройств

Кухонные шкафы, которые открываются с кнопки

Два в одном: пульверизатор + лейка

Ступенька выдвигается как ящик

Массажер для пальцев

Такая штука нужна, чтобы утрамбовывать мусор в ведре

Бутылка такой формы позволяет извлечь из нее содержимое до последней капли

Магнитная «метла» для сбора металлического мусора

«Это фото прислал мой брат. Он светотехник, работает в кино и на телевидении».

Эта насадка вкручивается в лимон, и из него потом можно распылять лимонный сок

Зубная щетка для собак