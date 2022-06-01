19 вещей, при виде которых хочется воскликнуть: «Ого! Уже и такое придумали?»
В мире постоянно появляются вещи, которые делают нашу жизнь проще и комфортнее. И несмотря на то что их уже можно найти в магазинах, многие из нас даже не слышали о том, что существует, к примеру, сковорода для устриц или кран со встроенным чайником.
Многие такие предметы только начинают входить в наш быт, потому они все еще кажутся пользователям сети, да и нам в ADME тоже, новшеством.
«Моя зубная щетка сейчас обновляет свою прошивку»
Так выглядит стетоскоп для глухих
Специальный таймер, который показывает степень готовности яйца
«Вкрутую. В мешочек. Всмятку».
Насадка для душа, которая создает узорчатую струю воды
Представляем вашему вниманию сковородку для жарки устриц
Захват для горячих тарелок и форм. Хм, выглядит удобно
Кран со встроенным чайником, который мгновенно кипятит воду
В микроволновки уже встраивают FM-радио, микрофон и диктофон
Ласты для рук, облегчающие плавание
В этом сетевом фильтре розетки поворачиваются. С таким не придется жаловаться на громоздкие блоки зарядных устройств
Кухонные шкафы, которые открываются с кнопки
Два в одном: пульверизатор + лейка
Ступенька выдвигается как ящик
Массажер для пальцев
Такая штука нужна, чтобы утрамбовывать мусор в ведре
Бутылка такой формы позволяет извлечь из нее содержимое до последней капли
Магнитная «метла» для сбора металлического мусора
«Это фото прислал мой брат. Он светотехник, работает в кино и на телевидении».
Эта насадка вкручивается в лимон, и из него потом можно распылять лимонный сок
Зубная щетка для собак
С какими крутыми техническими штуковинами вы сталкивались в своей жизни? Может быть, у вас дома уже есть какие-то вещи из нашей подборки?
Фото на превью alytee100 / Reddit, WhatDidIReadHere / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 вещей, при виде которых хочется воскликнуть: «Ого! Уже и такое придумали?»
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