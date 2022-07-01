19 завораживающих сцен, о которых так и хочется сказать: «Интересненько...»

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Мы сталкиваемся с чем-то неординарным, как правило, неожиданно. Это может быть чудо природы или творение человеческих рук. И мы готовы любоваться своей находкой столько, сколько позволяет нам ситуация. Даже такие обыденные предметы, как канализационные люки, порой могут приковать наше внимание.

Мы в ADME пошли еще дальше и обнаружили огромное количество ситуаций, которые ставят нас в тупик, подкидывая нечто, с чем мы еще не сталкивались.

1. «Я сделал макрофото, которое мне очень нравится»

2. «Как чувствует себя мое лицо при температуре —27 °C»

3. «У моих жены и дочери одинаковый „кривой“ пробор»

4. Когда к вам заглянула жаба в шляпке

5. Природный унитаз

6. Это просто партия в шахматы

7. Шипы на колесе грузовика

8. Рыба сделана из мусора, собранного в океане

9. В аэропорту Сиднея есть туалет / комната отдыха для служебных животных

10. «Сосед подстриг кусты так, что они стали похожи на Мистера Крабса»

11. У этого карпа кои вопросительный знак на голове

12. Когда стоянка для велосипедов заполнена, приходится применять творческий подход

13. Выражение лица на этом муравейнике!

14. Раковина, сделанная из груды камней

15. «Во время прогулки я обнаружил пару зубных протезов, впечатанных в бетон перед домом»

16. «Эта улитка отказывается уходить с моего мотоцикла»

17. Катание по склонам

18. Просто пес на крыше

19. «Эти отпадные канализационные люки были замечены во время прогулки в Токио»