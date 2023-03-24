20+ барышень, которые не признают современную моду, поэтому шьют себе ослепительные наряды словно из прошлого

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Модные тренды меняются почти каждый сезон, и, чтобы выглядеть современно, иногда приходится раскошелиться. Но некоторым дамам по душе фасоны из прошлых столетий, и они не прочь самостоятельно сшить винтажный наряд.

А в конце вас ждет бонус: посмотрите, как можно удачно сочетать хендмейд-аксессуары с винтажной одеждой.

«Соединила в этом наряде моду 1950-х и гламур. Использовала ткань с коротким ворсом наподобие искусственного меха »

Никогда не думала, что «шкурка леопарда» может так шикарно смотреться. © tytomasked / Reddit

«Сшила тут себе платье мечты, поглядывая на выкройку винтажного свадебного платья»

Сзади выглядит будто у тебя крылья. © _Binky_ / Reddit

«Представляю вам свой летний костюм в стиле 50-х. Я уже успела надеть его на пикник»

«Купила выкройку 1969 года и ткань в антикварном магазине. Мне немного не хватило материала, и я сшила платье покороче»

«Платье в стиле 1960-х. Выкройка настолько крутая, что я уже второй раз по ней шью»

«Засматривалась на плащи такого плана, но не могла найти ничего похожего в магазинах. Поэтому сшила сама. В нем тепло, и я чувствую себя очень уверенно»

«Сшила двухцветный костюм для выступлений. Использовала винтажную выкройку, но много чего изменила, чтобы было удобно танцевать»

Выглядишь как сказочная злодейка — эффектно. © SpokenMalice3 / Reddit

«У меня была настолько классная юбка 70-х годов, что я сшила точно такую же из другой ткани»

«Вдохновившись стилем 1950-х, я сшила платье из старого кимоно. Надевала уже несколько раз, отлично сидит»

«Брючные костюмы 1970-х вдохновили меня сделать себе такой же»

«Комбинезон в стиле 1970-х. Вообще это тестовое изделие, которое я сшила из старой простыни. Потом сошью такой же вельветовый»

Жаль, что это лишь макет. По-моему, шикарный принт для комбинезона. © kirstendraws / Reddit

«Взяла винтажную выкройку 1952 года. Правда, пришлось внести свои изменения. Но итоговый вариант мне очень идет»

«У меня был старый винтажный гобелен, и я подумала, что из него выйдет отличный корсет»

«Использовала забавную старую выкройку и старый пододеяльник, чтобы сшить пляжный костюм»

«Взяла выкройку свадебного платья 1970-х и сшила по ней ситцевое платье. Не могу дождаться повода, чтобы надеть его»

«Вдохновилась кроп-топом из книги по шитью и разработала свой собственный дизайн»

«Не могу не поделиться своим первым за много лет проектом. Платье на свадьбу, сшитое по винтажной выкройке»

«Сшила летнее платье, о котором всегда мечтала»

Если бы у меня такое было, я бы только и делала, что кружилась в нем. © Pennysews / Reddit

«Сшила платье в стиле 50-х на торжественное мероприятие. Закончила буквально за час до начала»

«На днях сшила топ в стиле 70-х с лямкой на шее»

«У меня намечалась тематическая вечеринка, и я изо всех сил старалась самостоятельно сшить это платье в стиле 1920-х»

Бонус: «Вельветовое винтажное платье 50-х я дополнила сумочкой „вишневый пирог“, которую сделала сама»