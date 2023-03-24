20+ барышень, которые не признают современную моду, поэтому шьют себе ослепительные наряды словно из прошлого
Модные тренды меняются почти каждый сезон, и, чтобы выглядеть современно, иногда приходится раскошелиться. Но некоторым дамам по душе фасоны из прошлых столетий, и они не прочь самостоятельно сшить винтажный наряд.
А в конце вас ждет бонус: посмотрите, как можно удачно сочетать хендмейд-аксессуары с винтажной одеждой.
«Соединила в этом наряде моду 1950-х и гламур. Использовала ткань с коротким ворсом наподобие искусственного меха »
- Никогда не думала, что «шкурка леопарда» может так шикарно смотреться. © tytomasked / Reddit
«Сшила тут себе платье мечты, поглядывая на выкройку винтажного свадебного платья»
- Сзади выглядит будто у тебя крылья. © _Binky_ / Reddit
«Представляю вам свой летний костюм в стиле 50-х. Я уже успела надеть его на пикник»
«Купила выкройку 1969 года и ткань в антикварном магазине. Мне немного не хватило материала, и я сшила платье покороче»
«Платье в стиле 1960-х. Выкройка настолько крутая, что я уже второй раз по ней шью»
«Засматривалась на плащи такого плана, но не могла найти ничего похожего в магазинах. Поэтому сшила сама. В нем тепло, и я чувствую себя очень уверенно»
«Сшила двухцветный костюм для выступлений. Использовала винтажную выкройку, но много чего изменила, чтобы было удобно танцевать»
- Выглядишь как сказочная злодейка — эффектно. © SpokenMalice3 / Reddit
«У меня была настолько классная юбка 70-х годов, что я сшила точно такую же из другой ткани»
«Вдохновившись стилем 1950-х, я сшила платье из старого кимоно. Надевала уже несколько раз, отлично сидит»
«Брючные костюмы 1970-х вдохновили меня сделать себе такой же»
«Комбинезон в стиле 1970-х. Вообще это тестовое изделие, которое я сшила из старой простыни. Потом сошью такой же вельветовый»
- Жаль, что это лишь макет. По-моему, шикарный принт для комбинезона. © kirstendraws / Reddit
«Взяла винтажную выкройку 1952 года. Правда, пришлось внести свои изменения. Но итоговый вариант мне очень идет»
«У меня был старый винтажный гобелен, и я подумала, что из него выйдет отличный корсет»
«Использовала забавную старую выкройку и старый пододеяльник, чтобы сшить пляжный костюм»
«Взяла выкройку свадебного платья 1970-х и сшила по ней ситцевое платье. Не могу дождаться повода, чтобы надеть его»
«Вдохновилась кроп-топом из книги по шитью и разработала свой собственный дизайн»
«Не могу не поделиться своим первым за много лет проектом. Платье на свадьбу, сшитое по винтажной выкройке»
«Сшила летнее платье, о котором всегда мечтала»
- Если бы у меня такое было, я бы только и делала, что кружилась в нем. © Pennysews / Reddit
«Сшила платье в стиле 50-х на торжественное мероприятие. Закончила буквально за час до начала»
«На днях сшила топ в стиле 70-х с лямкой на шее»
«У меня намечалась тематическая вечеринка, и я изо всех сил старалась самостоятельно сшить это платье в стиле 1920-х»
Бонус: «Вельветовое винтажное платье 50-х я дополнила сумочкой „вишневый пирог“, которую сделала сама»
- Слушай, да тебе бизнес надо делать на таких сумочках. © Draculas-Flower / Reddit
А вот еще несколько подборок фотографий мастериц, которые сами создают сногсшибательные вещицы:
- 19 мастериц, которые шьют такие наряды, что голливудские костюмеры бы обзавидовались
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- 20+ умельцев делают такие сногсшибательные вещи, что дадут фору дорогущим дизайнерам
Фото на превью sweet_deandra212 / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ барышень, которые не признают современную моду, поэтому шьют себе ослепительные наряды словно из прошлого
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