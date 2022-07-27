20 человек, к которым старость подкралась так же незаметно, как карманник в переполненном троллейбусе
Мы все с нетерпением ждали, когда к нам нечаянно нагрянет любовь, как то обещалось в песне. Однако вместо этого нас застигла врасплох старость. И если это не отменный повод для того, чтобы поиронизировать над самим собой, то мы не знаем, что тогда.
Ровно так и посчитали герои сегодняшней подборки ADME, которые в 20 коротких твитах поделились своими соображениями по поводу взросления. Им всем еще далеко до преклонных лет, но от этого ситуация становится только комичнее.
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Какой из этих твитов с точностью передает ваше текущее состояние?
AdMe/Народное творчество/20 человек, к которым старость подкралась так же незаметно, как карманник в переполненном троллейбусе
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