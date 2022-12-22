20+ человек, которые точно попросят у Деда Мороза чуть больше удачи в новом году

Птица удачи не всем дается в руки, а иногда кажется, что она над людьми просто издевается. Иначе как можно объяснить то, что из всех мест в зрительном зале кому-то достается именно спрятанное за колонной, от чемодана прямо в аэропорту отваливается ручка, а парикмахер делает такую стрижку, что хоть налысо брейся.

«Жена мечтала о Barbie-торте на день рождения. Я сделал все, что мог!»

Когда наконец-то решила сходить в театр и «угадала» с местом

«Заказал пальто в интернете. Его только что доставили. Смотрю я на себя в зеркало, и кажется, что мне прислали что-то не то»

«Всей семьей болеем дома. Утром развалилась кровать. Заказали новый диван, но решили перенести доставку на другой день, чтобы не перезаражать сборщиков»

«А пока жена с сыном спят на матрасе, который лежит на полу, а я — на кухонном диванчике».

«Вот за эту еду моя жена отвалила на рождественской вечеринке больше $ 42»

Вы когда-нибудь думали о том, чтобы найти недорогого парикмахера по объявлению и постричься у него? Подумайте еще раз

«Родители мужа внезапно нагрянули в гости. Я спрятала всю немытую посуду в духовку и забыла о ней. А потом они захотели пиццу, и я включила духовку»

«Я просто хотел открыть шкаф»

«Коллега, который работает в ночную смену, прислал фото»

«Заказала меховую накидку себе на свадьбу. Ох, не так я ее себе, конечно, представляла!»

«Только заселился в номер, прилег отдохнуть, как вдруг из ванной раздался странный грохот. Вот что это было»

«Загрузила посудомойку перед выходом из дома. А ведь мама говорила, чтобы я не использовала средство для мытья посуды вместо специальных капсул»

«Я шла на работу в своих новеньких ботинках, как вдруг лед треснул и я одной ногой провалилась по колено в яму с грязью»

«Я постирал куртку с ручкой в кармане»

«Капот маминой машины открылся во время движения и ударил в лобовое стекло»

«Спасибо, солонка! Отличная работа!»

К сожалению, собакам тоже нравится кожаная обувь

«Я забыл, что поставил греться масло для картофеля фри»

«Заказала платье на корпоратив. Пожелайте мне удачи: теперь мне нужно найти что-нибудь нормальное до выходных»

«Я так рад, что авиакомпания дала мне возможность доплатить за место у окна»

«Пролила клей для ногтей на очки и теперь не знаю, чем его оттереть»

«Чудесное» начало путешествия

«Кошки решили, что мои тыквенные пироги слишком гладкие»

«Только купил машину. Посмотрите, что одна дамочка сделала с моей „ласточкой“»

«А потом еще такая: „Я не виновата! Это у вас просто слишком маленькая машина, поэтому я ее и не заметила“».