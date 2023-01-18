15+ человек рассказали о моменте, когда поняли: «Вот оно, мое счастье!»

Многие из нас уже нашли свою любовь и даже построили семью. Но как же приятно вспоминать момент, когда был заложен первый кирпичик в этом грандиозном строительстве. Секунда, когда понимаешь, что перед тобой стоит тот самый человек, — волшебна, а воспоминание о ней — бесценно. Некоторые романтики могут даже назвать точное время, когда в их дверь постучалось счастье. Так, герой нашей подборки помнит, что свою влюбленность он осознал ровно в 15:06. Мы не могли сдержать улыбку, а иногда и слезы, когда читали истории о том, как между двумя людьми вспыхнула искра.