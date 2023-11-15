20+ человек рассказали о самых нелепых выходках клиентов-жалобщиков
Порой складывается ощущение, что тем, кто трудится в сфере услуг, надо как минимум молоко за вредность работы выдавать. Мало того, что постоянное общение с незнакомыми людьми выматывает, так еще и регулярно приходится оправдываться перед клиентами-скандалистами. Правда, некоторые их жалобы вызывают, скорее, искренний смех, чем желание что-то исправить в своей работе.
- Звонит тетка и начинает орать: «Утром я просила влажный корм для мелких собак! А вы мне что дали?! Да как вы можете!» С трудом прерываю поток красноречия и уточняю название корма, ибо влажного для собак у нас нет в принципе. И да, оказалось, покупала не у нас. Говорит: «Ну ладно». И вешает трубку. © Многокотная мать / ADME
- Одна гражданка после визита в наше учреждение написала жалобу: «Сотрудница посмотрела на меня выразительным взглядом и хрустнула шеей, давая понять, что работать с моим заявлением никто не будет». © EvaNike / Pikabu
- Работал в одном банке юристом. Запомнилась одна жалоба: писал мужик и требовал возмещения морального вреда. Он хотел снять деньги из банкомата, но тот проглотил карточку и ничего не выдал. А мужику надо было купить все необходимое для свидания. Ничего не вышло, и дама его не пустила в гости. В связи с этим он и понес моральные страдания. Отказали, понятное дело, но посмеялись. © Подслушано / Ideer
- Подлетает клиентка и говорит, что будет жаловаться из-за «таракана» в картошке фри. Сует мне под нос бумажный пакетик: «Смотри! Не дашь мне новую картошку, я сообщу на тебя куда следует». Заглядываю внутрь и обнаруживаю там кожицу от картофеля. Мы готовили только свежую картошку и иногда пропускали глазок или небольшой кусочек кожуры. Говорю женщине: «Вы же съели всю картошку фри, кроме этой палочки, поэтому я не могу обменять ее, но спасибо, что сообщили мне об этом. Вам не обязательно звонить в отдел контроля качества, я сделаю это за вас, могу ли я узнать ваше имя и номер телефона, чтобы они могли связаться с вами?» Дама какое-то время смотрела на меня с отвисшей челюстью, затем пробормотала: «Ладно, неважно», — и ушла. Вот я думаю, действительно ли надо так ронять свое достоинство ради дополнительной бесплатной картошки? © Jen Lilley / Quora
- У нас в магазине человек приобрел качественную кровать, но накатал гневный отзыв, что ему привезли ее без лака, а он заплатил за лакированную. Поставил 2 звезды. Мы в ответном сообщении попросили связаться с нами, вежливо и корректно попытались убедить его, что кровать-таки была покрыта лаком, а затем сдались и вернули ему разницу в цене, попросив исправить отзыв. Для нашего начинающего бизнеса это было очень важно. Так этот человек отзыв переписал, деньги взял и тут же исправил его обратно © Ася / ADME
- В наш магазин пришел клиент, говорит: «Телефон вы мне продали не особо качественный, обменяйте на более дешевый или сделайте возврат». В итоге оказалось, что у него не работают некоторые приложения. Обновили их, показали куда зайти, чтобы остальные тоже заработали. И тут клиент стал ругаться, что теперь ему придется каждый раз обновления закачивать. Это же нужен интернет, а за него надо платить. Позже узнали, что ему телефон покупала мама, и таким образом 45-летний мужик хотел раздобыть себе денег на личные расходы. © ROVNOCHOTKO / Pikabu
- Работала в банке. Мужчина попросил помочь оплатить квитанцию. Подошла, начала показывать, куда нажимать. Сотрудникам банка нельзя вводить данные за клиента, так как в случае ошибки взыскивать будут именно с нас. В итоге мужчина грубо сказал: «Я просил помочь ввести, а не показывать!» Потом психанул и ушел. Через час прилетела жалоба на меня, что я нахамила и отказалась помогать. Но по камерам видно, что это не так, не прокатило. © Подслушано / Ideer
- Женщина приносит мешок с какой-то грязной тряпкой и шлепает его на мой стол с мокрыми брызгами. Потом сует мне в лицо чек и объясняет, что ей нужно обменять платье на новое. Ей удалось надеть его только один раз, прежде чем она споткнулась и приземлилась в лужу. Я глубоко вздыхаю и начинаю вежливо объяснять, что обменять или вернуть деньги можно только при наличии заводского брака или в случае, если новая вещь не подошла. Дама вспылила и поругалась еще с несколькими нашими сотрудниками, прежде чем схватить свое грязное платье и выбежать из магазина. © Rachel Smitherman / Quora
- Накануне Нового года в наш банк обратилась женщина — хотела положить деньги на счет своей дочери. Та студентка, учится в другом городе. Клиентка общительная, рассказывала про дочь, какая та умница, так трудно сейчас, стипендия маленькая, сидит без денег, но учится хорошо. Мол, я помогаю, как могу, по чуть-чуть ей на счет подкидываю. Но сейчас праздник, хочу побаловать дочку.
В общем, женщина не могла решить, сколько на этот раз ей положить. И попросила назвать сумму на счете, чтобы было легче определиться. Мы, конечно, отказали, сославшись на тайну банковского вклада. Гневу было, криков на тему «она моя дочь, я имею право, буду жаловаться, беспредел». © ValerikR / Pikabu
- Я получила отрицательный отзыв от клиентки, в котором она назвала меня бесполезной, но подробно описала все, что я сделала, чтобы ей помочь. Примерно так: «В магазине нужных товаров не было, поэтому я попросила девушку заглянуть на склад. Она проверила и сказала, что там ничего нет. Затем продавец позвонила в другие магазины в этом районе, заставив меня ждать, и сказала, что мне нужно поехать в центр города, потому что там есть этот товар. Я не хочу ехать туда, потому что мне придется платить за парковку. Потом она предложила внести меня в список ожидания, чтобы позвонить, когда товар у вас появится. Я не дам ей свой номер телефона! Она ничего не сделала, чтобы мне помочь!» В итоге мой менеджер позвонил мне исключительно для того, чтобы вместе посмеяться по этому поводу. © RadioSupply / Reddit
- Работаю в салоне автомобилей премиум-класса. Однажды приехал мужчина. Хамит, грозит, что на нас жаловаться будет. «Общение» заняло 2-3 минуты. Он спрашивал про авто, которого у нас нет. Возмущался, расспрашивал про другой автомобиль, уточнял стоимость и прочее. И тут апофеоз его визита: «Туалет где? Я клиент!» Проводил его, еле сдерживая смех. А потом он сразу же уехал. Люди, если вам приспичило, просто улыбнитесь и спросите, где туалет. © Подслушано / Ideer
- На меня пожаловался клиент, потому что я не улыбался. Дело в том, что пару дней назад мне удалили зубы мудрости. Невооруженным взглядом было видно небольшие синяки и опухшие щеки. © No-Understanding7025 / Reddit
- К нам в магазин каждый день приходил мужик и орал: «Почему работают три кассы из восьми?!» Однажды была у нас проверка, и все кассиры сидели на месте. Подходит этот же мужик. Ждем, что будет. В итоге мы заржали, потому что он начал орать: «Почему все кассы работают!» © AnnaStr38 / Pikabu
- Одна покупательница заявила, что мы не дали ей чек за покупку. Но она отошла от кассы еще до того, как чек был напечатан, что для нас является универсальным знаком «Мне он не нужен». В итоге ее чек оказался в корзине для мусора под моим кассовым аппаратом в куче других таких же бумажек. Моя смена как раз закончилась, а она тут скачет и требует найти ее чек. Я прямо сказал ей, что мы не собираемся сортировать мусор, особенно в нерабочее время, вручил ей корзину, пожелал удачи и ушел. © BluNautilus / Reddit
- Поступила жалоба на сотрудников нашего колл-центра. Звоню разбираться. Женщина отвечает адекватно. Говорит, перевела номер к вашему оператору, у другого все работало хорошо, но было дорого. А у вас связь не ловит, интернета нет, только экстренные звонки, звоню в поддержку, а мне ваши неучи отвечают, что с вашей стороны все нормально. Две недели сидела без связи, пока в салон не сходила, где только таких некомпетентных работников понабрали. В итоге разобрались — дама просто симку в телефон не вставила. © Подслушано / Ideer
- Было время, когда я работала администратором в фитнес-клубе с дополнительной секцией для детей. Было правило, что ребенка младше 12 лет обязательно должны забирать родители. Все администраторы знали это правило, родители к нему тоже лояльно относились — это же безопасность детей. В общем, написали на меня жалобу из-за того, что я попросила документ у родителя, которого видела первый раз и который не указан у нас в системе, как человек, который может забрать ребенка. Мальчик на тот момент ходил в клуб уже пару лет, но всегда был с мамой или с няней. И вот впервые за все время пришел отец и кричал, что я не отдаю ему его сына. Позвонила маме и спросила, кто сегодня забирает ее дитя, та извинилась, назвала имя отца, я дала ему трубку поговорить, после этого он показал паспорт со своими данными. Через какое-то время в претензии он попросил меня уволить «за то, что она соблюдает все правила клуба». © friendmail / Pikabu
- Работала в обувном магазине. Час пик, я одна. В зале 29 человек, куча коробок. И тут к кассе подходит клиентка, которой я пар 5 на примерку принесла, начинает демонстративно снимать меня на телефон и говорит: «Я твоему начальству покажу, что ты мне не улыбаешься!» Ох, и высказала бы я ей, если бы не надо было к остальным 28 клиентам бежать. © Albespa / Pikabu
- Я работал агентом технической поддержки технического оборудования в ресторанах. Звонит мне как-то один парень и сразу же начинает ругаться: «Почему мое устройство сломано уже 3 месяца, я пытаюсь вести бизнес!» Я изо всех сил стараюсь быть хорошим сотрудником и говорю: «Конечно, это слишком долго, я согласен. Напомните, пожалуйста, когда вы впервые позвонили по этому поводу». Я еще подумал, что техник, который первым принял звонок, забыл задокументировать эту поломку. Но, оказывается, парень звонил впервые. Он был уверен, что мы сами каким-то образом должны были догадаться, что у него там что-то не работает. Назвал меня бесполезным и швырнул трубку. © Geordan Christian / Quora
- Подруга — окулист в частной клинике. Обратился мужчина лет сорока с жалобами на снижение зрения, подозревает у себя катаракту. Подруга его осматривает, ничего существенного не находит, после чего с мылом моет его очки в раковине — вуаля! — зрение восстановлено. У администратора мужчина закатывает скандал, мол, помыли очки и взяли плату за прием. Обалдевшая от такого девушка не придумала ничего лучше, чем торжественно объявить, что очки ему мыла окулист высшей категории, кандидат медицинских наук. © Подслушано / Ideer
- Дело было, когда я работала в мебельном интернет-магазине. Звонит женщина, задает вопросы про одну спальню. Мы работали с разными фирмами-поставщиками и почти у каждой был гарнитур с таким названием. Уточняю, какой фирмы спальня — это должно быть указано на сайте, — женщина не понимает. Прошу мне рассказать, из чего состоит набор, какого цвета дерево. Дама описывает, и я понимаю, что ни одна из наших спален не подходит. Далее диалог:
— У нас нет такой спальни. А как называется сайт, где вы ее нашли?
— Какой сайт?
— Ну вот страничка, на которую вы смотрите, там есть какое-то название сверху?
— Да, тут написано «магазин такой-то».
— Простите, это не наш сайт.
— А вы мне ее продать не можете?
— К сожалению, у нас нет такой спальни.
— Но я нашла ваш номер в интернете, вы что, не можете мне продать спальню из интернета? Какая разница какой сайт? © Олександра Савченко / ADME
- В регистратуре женской консультации дама требовала перевести ее к другому акушеру-гинекологу для ведения беременности. На вопрос, что не так с ее нынешним врачом, женщина возмущенно выдала: «Я узнала, что у нее нет детей, как она может вести беременность, если сама опыта не имеет и не представляет, что это». © Anastomus / Pikabu
С любителями писать кляузы сталкиваются не только работники сферы услуг. Однажды одна склочная студентка доконала преподавателей жалобами. Но они гениально ей отомстили.
AdMe/Народное творчество/20+ человек рассказали о самых нелепых выходках клиентов-жалобщиков
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