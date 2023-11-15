20+ человек рассказали о самых нелепых выходках клиентов-жалобщиков

Порой складывается ощущение, что тем, кто трудится в сфере услуг, надо как минимум молоко за вредность работы выдавать. Мало того, что постоянное общение с незнакомыми людьми выматывает, так еще и регулярно приходится оправдываться перед клиентами-скандалистами. Правда, некоторые их жалобы вызывают, скорее, искренний смех, чем желание что-то исправить в своей работе.