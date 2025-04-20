20+ случаев, когда поездка в такси превратилась в анекдот

Такси — это не только быстрая и удобная поездка от места до места, но порой еще и незабываемые впечатления. Причем как для пассажиров, так и для водителей. Здесь можно встретить добряков, которые возят учителей бесплатно, странных пассажиров или диспетчера, который сам решает, к кому поедет таксист.