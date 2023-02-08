20+ человек рассказали о странных, мягко говоря, правилах, которым им приходилось следовать в детстве
В каждой семье есть правила, которые родители устанавливают для своих детей. Кто-то запрещает есть сладости, сидя на мягкой мебели, другие не разрешают смотреть мультфильмы допоздна, а третьи — бегать по лужам. В целом это вполне нормальные запреты. А вот пользователи интернета рассказали об абсурдных правилах, которые им в детстве приходилось соблюдать неукоснительно.
- В подростковом возрасте жила с бабушками и дедом. Мне нельзя было слушать музыку, нельзя было шить, рисовать, находиться на кухне (можно только тогда, когда позвали есть). Дед орал на меня, что я горячий чай разбавляю холодной водой... Можно было только делать уроки и отдыхать только с книгой. © Вера Верочкина
- Вспомнилось, мама рассказывала про каких-то наших родственников: семья из 5 человек жила в 2-комнатной квартире, и все 4 — родители и дети — ютились в одной комнате. А бабушка спала на кухне. Большая комната была парадной, со стенкой и ковром на полу и на стене. Там же был телевизор, но детям туда заходить не позволялось. Родители включали телевизор, и все смотрели его из коридора. © Natalya Alampiyeva
- У нас книги прятали, запрещали читать, так как «от них с ума можно сойти». «Улыбаться не надо, так ты выглядишь сумасшедшей». © Ирина Орлова
- Всякие такие правила были и у нас. Например, никогда ни в коем случае нельзя было надевать на себя непоглаженную одежду. И постельное белье тоже должно быть обязательно идеально выглажено. © Гульсим Хожаева
- До сих пор не люблю мороженое, так как мне всегда заменяли его творожным сырком или ждали, чтобы мороженое растаяло. Видимо, профилактика переохлаждения горла. © Виктория Ковалева
- Мама была чистюлей до паранойи: трясла раз 10 на дню дорожки, несколько раз в день протирала полы. Нам уборку делать не доверяла, только сама. Летом мы должны были мыть ноги каждый раз, когда заходили в дом. Ели мы в отдельно стоящей во дворе кухне даже зимой (она была отапливаемой), чтобы дома не было ни крошки еды. А когда одевались, на голову повязывали косынку, чтобы горловина одежды была идеально чистой. То же самое делали, когда раздевались. © Dina Aubekerova
- Когда мне было лет 9, родители купили первый пылесос. Но мне было запрещено пылесосить пол, можно только ковер, так как пол нужно было мыть, а не пылесосить! После покупки пылесос несколько лет хранился разобранным в своей огромной коробке. А чтобы его использовать, я была обязана его собрать, а после все почистить, разобрать и снова сложить в коробку, как в магазине. © Olga Aksyonova
- Нам, детям, бабушка запрещала звонить по домашнему телефону без спроса. Иногда было проще позвонить из будки автомата, чем попросить позвонить с домашнего телефона. По коврам нельзя было ходить в тапочках, нельзя было рвать цветы в саду и срывать фрукты с деревьев. © Татьяна Каюмова
- «Не поправляй челку», «зачем тогда ее отрезала?», «ноги ставь ровно, когда идешь», «не криви ноги»... Хотя даже когда я сплю, носки внутрь смотрят, это естественное строение ног. Если что-то уронила — сразу безрукая. А все, что делалось хорошо, принималось как должное. © Albina Gafurova
- Моя бабушка возмущалась, когда я стала лифчик надевать. Но я понимала, что она очень старенькая, совсем из другого поколения и воспринимает меня еще как маленькую девочку, а не девушку с грудью. © Kamilla Atagulova
- Мне запрещали смотреть ТВ больше определенного времени, типа для экономии электричества. У бабушки нельзя было выйти из-за стола, пока не съешь все, что она положила. Нельзя было ничего есть на улице и ходить в гости к подругам. © Katerina Peterburgskaya
- Мне разбавляли фанту кипятком даже летом. Или специально покупали напитки, которые стояли на солнце. Мало того что это был редкий праздник в моем детстве, так еще и подпорчен. Еще мама заставляла жевать любую пищу не менее 20 раз и не давала запивать. А чтение у нас считалось бездельем. © Klara Alusheva
- Подруга подарила мне стринги, а бабушка их сожгла в печке вместе с юбкой, в которой я на дискотеку ходила. © Тамара Павлюченко
- Меня бабушка наказывала, если заставала за чтением. Говорила, что только отъявленные лодыри любят читать, им лишь бы не работать. © Зинаида Доржиева
- Если я неправильно что-то написала, то тетрадь разрывали и заставляли заново писать. Очень боялась допустить ошибку, чтобы не отхватить от мамы и не писать заново. © Gulnaz Abeibekova
- Мне мама ничего не рассказала о менструации. Когда это случилось впервые, я была в летнем лагере. Я подумала, что умираю, мне даже в голову не пришло кому-то сказать, спросить, сходить, наконец, к медсестре! Я попросила позвонить домой и рыдала в трубку, чтобы меня забрали. Мама приехала, и я в истерике сказала, что мне надо успеть со всеми проститься, потому что из меня вытекла вся кровь и я умираю. Как потом оказалось, у многих моих знакомых было примерно то же самое. © Елена Акодус
- У родственников нельзя было ходить в комнатах по коврам в тапках! Бред: идешь туда — сними, идешь обратно — надень, ноги мерзнут, босиком или в носках ходить неудобно. © Alla Baitsurenko
- Мне надо было обязательно вставать в 4 утра и делать уроки. И неважно, что уроки сделаны еще накануне вечером. В результате в школе я только и думала о том, как бы держать глаза открытыми, а они постоянно предательски слипались. Даже на летних каникулах все равно надо было вставать в 4 утра и перечитывать старые учебники или бесшумно делать уборку. Или готовить какой-нибудь суперсложный завтрак, чтобы убить время. © Zuhra Allamuratova
- Мне не разрешали ходить с распущенными волосами! Мол, можно распустить только на похоронах, так мама всегда говорила. © Natalia Dumitru
- Мы дома не могли слушать музыку в наушниках, потому что если вдруг позовет папа, а мы не отзовемся, то будет нагоняй. Мы не могли слушать музыку и без наушников, потому что это громко и когда нас позовут, мы не услышим. И вообще от музыки нет пользы. Короче, слушать можно было очень тихо, чтобы услышать, когда позовут. © Vitaliya Bedrik Manuylov
- У меня не было подруг. Если ко мне в гости приходили одноклассницы, мама не разрешала закрывать дверь в комнату. И вообще заставляла заниматься уборкой, пока гостьи сидели в комнате и ждали меня. При малейшей ошибке мама забирала всю косметику и вещи, оставляя только старье. В 25 лет я без разрешения не могла пойти на день рождения. Дома в шортах и майке тоже было запрещено ходить.
Сейчас мне 38, и я замужем. Зайдя домой, все наше семейство снимает одежду, гуляем по дому в чем нам нравится, едим мы с кайфом на диване, у нас нет четкого режима жизни. И знаете, так хорошо, так комфортно. © Konul Farruxovna
А какие странные запреты родителей приходилось вам соблюдать в детстве?
AdMe/Народное творчество/20+ человек рассказали о странных, мягко говоря, правилах, которым им приходилось следовать в детстве
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