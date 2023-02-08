20+ человек рассказали о странных, мягко говоря, правилах, которым им приходилось следовать в детстве

В каждой семье есть правила, которые родители устанавливают для своих детей. Кто-то запрещает есть сладости, сидя на мягкой мебели, другие не разрешают смотреть мультфильмы допоздна, а третьи — бегать по лужам. В целом это вполне нормальные запреты. А вот пользователи интернета рассказали об абсурдных правилах, которые им в детстве приходилось соблюдать неукоснительно.